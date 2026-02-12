Эксперты: Россия первой в мире ввела социальную архитектуру как науку и профессию

Tекст: Олег Исайченко

«Глава государства Владимир Путин уделяет особое внимание социальной политике. Для ее систематизации, а также создания и аккумуляции лучших практик при поддержке администрации президента на базе платформы «Россия – страна возможностей» создан Институт социальной архитектуры. Его цель – проектирование и организация общественных изменений, влияющих на благополучие людей», – пояснил Сергей Володенков, директор Института социальной архитектуры.

По его словам, социальная архитектура предполагает проактивное проектирование, которое схематично состоит их трех элементов: это прогноз, образ будущего и проект, которые приводят к изменениям в обществе. «Соцархитектура становится ключом к созданию образа будущего. Это не техническое задание, а компас, показывающий, каким мы хотим видеть общество через 10, 20, 30 лет. Прогноз же рассматривается не как предсказание, а как карта возможностей и рисков», – отметил политолог.

«В условиях ускоряющейся глобальной трансформации государства вынуждены переосмысливать свою социальную архитектуру. Россия относится к немногим странам, обладающим всеми тремя уровнями суверенитета – государственным, общественным и социально-экономическим. Они требуют долгосрочного планирования, что и закладывается в смысл социальной архитектуры», – заметила Наталья Стапран, директор Центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим».

В мире, стремительно меняющемся под влиянием искусственного интеллекта, креативных индустрий и новой модели развития человеческого капитала, образование и переобучение стали непрерывным процессом. Доступ к качественным знаниям превратился в ключевой ресурс социальной мобильности. В этих условиях социальная архитектура трансформируется из набора фиксированных институтов в систему гибких, проектируемых правил, отмечает Наталья Стапран, директор Центра межотраслевой экспертизы «Третий Рим».

Она также отметила: Россия – в числе немногих стран, обладающих государственным, общественным и социально-экономическим суверенитетом. Все три уровня требуют долгосрочного планирования, что и закладывается в смысл социальной архитектуры.

На этом фоне новое научное направление уже обретает институциональные формы. Александр Асафов, первый зампредседателя комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов, подчеркнул, что социальная архитектура занимает особое место в государственной научной политике.

Также в России растет запрос на социальных архитекторов со стороны органов власти, корпораций, институтов развития и региональных команд, отметила Анастасия Кузнецова, директор департамента образовательной деятельности Института социальной архитектуры. «Таким образом новая профессия институционализируется через высшее образование. Магистерские программы уже запущены в МГУ и Финансовом университете при правительстве России, готовится старт в СПбГУ», – сообщила она.

По ее словам, в образовательных программах сочетаются социогуманитарные знания, управленческие компетенции и навыки социального проектирования. «Важно упомянуть и о презентации первого в мире учебника по социальной архитектуре под научной редакцией Сергея Володенкова – она состоялась на международной конференции в Петербурге», – напомнила эксперт.

Конференция по социальной архитектуре в Петербурге объединила 600 экспертов из 27 стран, подтвердив высокий интерес к российскому опыту и его значимость для глобального экспертного сообщества, отметила Ольга Петрова, заместитель министра науки и высшего образования. По ее словам, социальная архитектура опирается на фундаментальные традиции и знания, а также учитывает новые вызовы, стоящие перед Россией, – особенно в части подготовки кадров.

Прикладной потенциал направления демонстрируют уже реализованные проекты. Победитель Конкурса социальных архитекторов Александр Зданович напомнил о выставке «Россия» и созданном на ее основе Национальном центре «Россия». По его словам, эти проекты объединили демонстрацию достижений государства, профориентацию, образование и работу с образом будущего. Именно здесь, считает эксперт, социальная архитектура помогла перевести государственные задачи на язык личных смыслов – каждый человек смог увидеть свою роль и понять, в какой стране будут жить его дети.

В этом и заключается суть новой профессии, считает Руслан Юсуфов, руководитель департамента социального прогнозирования и моделирования Института социальной архитектуры. России необходимо формировать собственный образ будущего и создавать его своими руками, а также предотвращать завтрашние кризисы. По его словам, в обществе неизбежно возникают точки поляризации по отношению к новым феноменам – социальная архитектура как раз и поможет людям договариваться и вырабатывать общую позицию.