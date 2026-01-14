Пассажир умер перед вылетом рейса из саратовского аэропорта

Европейские лидеры разрабатывают соглашение по будущему Гренландии, чтобы Дональд Трамп мог представить его как победу, не разрушая при этом альянс, который обеспечивает безопасность Европы, передает Politico.
По данным трех дипломатов и представителя ЕС, обсуждаются предложения по усилению арктической безопасности силами НАТО и уступки США в добыче полезных ископаемых.
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль после встречи с госсекретарем США Марко Рубио заявил: «В конце концов, мы всегда приходим к общему выводу с Вашингтоном», добавив, что переговоры были обнадеживающими.
Канцлер Германии Фридрих Мерц выразил надежду на «взаимоприемлемое решение» в рамках НАТО. Министры иностранных дел Гренландии и Дании встретятся с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и Рубио в Белом доме в среду, рассчитывая на «честный разговор с администрацией».
По словам дипломатов, финальным вариантом соглашения может стать пакет, который позволит Трампу объявить о победе: усиление европейских инвестиций в безопасность Арктики и обещание прибыльных контрактов для США на добычу редких минералов в Гренландии.
НАТО уже обсуждает новые меры по укреплению арктической безопасности, что может совпасть с требованиями Трампа о большей ответственности Европы за свою оборону. Кроме того, обсуждается возможность разделения прибыли от добычи полезных ископаемых на острове между европейскими странами и США.
В то же время, по данным дипломатов, Дания уже много лет предлагает США инвестировать в Гренландию, но ранее Вашингтон отказывался.
Некоторые в ЕС сомневаются, что главная цель Трампа – ресурсы: возможно, он стремится войти в историю как президент, расширивший территорию США. Если же его мотив – противостояние Китаю и России, он может потребовать усилить американское военное присутствие на острове.
Главная задача европейских лидеров – предотвратить военный конфликт. Министр обороны Германии Борис Писториус отметил, что прямое вмешательство США станет беспрецедентным случаем в истории НАТО и может закончиться распадом альянса.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс заявили, что военное вмешательство США поставит точку в существовании НАТО.
В ЕС признают, что впервые сталкиваются с необходимостью искать баланс между союзническими обязательствами и давлением со стороны Вашингтона. Как отметил один из бывших депутатов парламента Дании, «обычные правила больше не работают», а сложившаяся ситуация названа крупнейшим вызовом для Европы со Второй мировой войны.
Между США и Европой накаляются противоречия вокруг Гренландии: Белый дом, по данным прессы, отдал приказ подготовить план захвата острова, а Лондон, Париж и Берлин обсуждают усиление военного присутствия в Арктике.
Глава МИД Германии Йоханн Вадефуль выразил надежду на компромисс с США по Гренландии и подтвердил готовность Берлина поддержать арктическую миссию НАТО.
Глава правительства Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подчеркнул, что остров остается верен Дании и западному альянсу, а предложения о продаже территории отвергаются.
Президент США Дональд Трамп заявил, что реакция Гренландии на возможную продажу территории – это их проблема.