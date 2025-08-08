Трамп заявил, что Армения и Азербайджан обязались навсегда прекратить вражду

Tекст: Ирма Каплан

«Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, наладить торговлю, поездки и дипломатические отношения, а также уважать суверенитет и территориальную целостность друг друга», – сказал Трамп в Белом доме после заключения трехстороннего соглашения.

Президент США символично взялся за руки с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном во время трехстороннего подписания документов. Он также пошутил о том, что «эти двое долго сражались, 35 лет», после чего Трамп заявил, что теперь они друзья надолго.

Трамп также сообщил, что США подписали с обеими странами двустороннее соглашение о расширении сотрудничества в области энергетики, торговли и технологий, включая искусственный интеллект.

«Эта декларация устанавливает то, что они называют – для меня большая честь, я об этом не просил – «Маршрутом Трампа для международного мира и процветания, который представляет собой особую транзитную зону, позволяющую Азербайджану получить полный доступ к своей территории в Нахичевани при полном уважении к суверенитету Армении. Таким образом, они смогут жить и работать вместе», – приводит ABC News заявление Трампа.

Американский лидер отметил, что сторонам наконец удалось достигнуть мира благодаря этому соглашению и он счастлив быть причастным к этим договоренностям.

Трамп также уточнил, что у Еревана есть возможность продления на 99 лет права США на управление транспортным коридором между Азербайджаноам и Арменией.

«Армения начинает эксклюзивное партнерство по развитию коридора, которое может быть продлено на 99 лет. Они обещали, что через 99 лет сделают это», – заявил Трамп.

По его словам, после соглашения в Вашингтоне ожидают развития инфраструктуры американскими компаниями, так как они очень хотят прийти в эти две страны. Трамп пообещал, что американский бизнес потратит там много денег, что принесет экономическую пользу трем странам.

Напомним, днем ранее Reuters узнало о договоренности Алиева и Пашиняна по «Маршруту Трампа».

Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, премьер Армении Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет, но объявил о намерении реализовать проект «Перекресток мира», предполагающий восстановление Мегринской железной дороги и создание международных транспортных маршрутов.

Член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова накануне встречи Алиева и Пашиняна с главой Белого дома Дональдом Трампом поделилась, что Алиев получит контроль над Зангезурским коридором, а армянский премьер Никол Пашинян – гарантии безопасности.

При этом в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Евгений Крутиков отметил, что Пашинян едет в Америку капитулировать.