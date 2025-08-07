В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.3 комментария
Член СПЧ: Алиеву нужны армянские земли, а Пашиняну – капитал
Член СПЧ Ахмедова: Алиеву нужны армянские земли, а Пашиняну – капитал
На предстоящей встрече в Вашингтоне президент Азербайджана Ильхам Алиев получит контроль над Зангезурским коридором, а армянский премьер Никол Пашинян – гарантии безопасности, считает член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова.
В своем Telegram-канале Ахмедова напомнила, что завтра в Вашингтоне пройдет встреча между Алиевым и Пашиняном при участии президента США Дональда Трампа. Она отметила, что жители Армении до последнего не знал о планируемой встрече, поскольку Пашинян официально в отпуске, и Баку стал источником информации о предстоящем событии.
По мнению Ахмедовой, Алиев рассчитывает получить контроль над Зангезурским коридором, а Пашинян заинтересован в личных гарантиях безопасности и возможном финансовом вознаграждении. «Гарантии и деньги – это все, что Пашиняну нужно», – считает она. По ее словам, ключевые интересы сторон разнятся – «Алиеву нужны армянские земли, а Пашиняну – личный капитал». Ахмедова полагает, что «армянам никто не даст гарантий, и они окажутся под контролем Алиева». «И в какой-то момент Азербайджан при поддержке Турции нападет на Армению», – высказала опасение член СПЧ.
Эксперт прогнозирует, что открытие Зангезурского коридора приведет к его охране турецкими силами, а это приблизит инфраструктуру НАТО к российским границам.
Ранее в испанские СМИ заявили о существовании меморандума о взаимопонимании между Арменией, Азербайджаном и США по созданию Зангезурского коридора, который назван «мостом Трампа».
Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о гибком подходе Армении к вопросу Зангезурского коридора.
Политолог Павел Данилин в беседе с газетой ВЗГЛЯД предположил, что после подписания меморандума Баку и Ереваном Армения может потерять часть территорий и оказаться отрезанной от Ирана. Это будет расценено как сдача армянским премьером Пашиняном интересов своей страны и ее народа.