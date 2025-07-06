Эрдоган заявил о гибком подходе Армении к вопросу Зангезурского коридора

Tекст: Антон Антонов

Эрдоган заявил, что видит Зангезурский коридор частью геополитической и геоэкономической революции, а его открытие считает стратегическим событием.

«Хотя Армения изначально выступала против Зангезурского коридора, сейчас она придерживается более гибкого подхода к экономической интеграции. Развитие этого региона – это возможность не только для Азербайджана, но и для Армении, нас, Ирана и других стран», – приводит его слова РИА «Новости».

Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян на запрос госагентства Арменпресс заявила, что ради расширения региональной взаимосвязанности Армения выступила с инициативой «Перекресток мира». При этом, по ее словам, видение Армении в вопросе разблокирования транспортных путей основано на принципах национальной юрисдикции над коммуникациями, что «не предполагает иной логики».

Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет. Пашинян объявил о планах реализовать проект «Перекресток мира».

Азербайджан называет Зангезурским коридором проект транспортного маршрута длиной около 40 км через Сюникскую область Армении – как способ прямого сообщения между западными районами страны и Нахичеванской Автономной Республикой.

