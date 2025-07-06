Если изучать украинский язык, неважно, в рамках школьной программы или факультативно – то что именно изучать? Неясно, какая из множества редакций правописания правильная. Более того, лексика языка различается от региона к региону, а литература и вовсе требует ревизии.32 комментария
Эрдоган заявил о гибком подходе Армении к вопросу Зангезурского коридора
Хотя Армения изначально выступала против Зангезурского коридора, сейчас она придерживается более гибкого подхода к экономической интеграции, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. МИД Армении сдержанно отреагировал на его слова.
Эрдоган заявил, что видит Зангезурский коридор частью геополитической и геоэкономической революции, а его открытие считает стратегическим событием.
«Хотя Армения изначально выступала против Зангезурского коридора, сейчас она придерживается более гибкого подхода к экономической интеграции. Развитие этого региона – это возможность не только для Азербайджана, но и для Армении, нас, Ирана и других стран», – приводит его слова РИА «Новости».
Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян на запрос госагентства Арменпресс заявила, что ради расширения региональной взаимосвязанности Армения выступила с инициативой «Перекресток мира». При этом, по ее словам, видение Армении в вопросе разблокирования транспортных путей основано на принципах национальной юрисдикции над коммуникациями, что «не предполагает иной логики».
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет. Пашинян объявил о планах реализовать проект «Перекресток мира».
Азербайджан называет Зангезурским коридором проект транспортного маршрута длиной около 40 км через Сюникскую область Армении – как способ прямого сообщения между западными районами страны и Нахичеванской Автономной Республикой.