    17 февраля 2026, 17:30 • В мире

    Приговором Варданяну Баку показательно завершил армянскую эпоху Карабаха

    Эксперты объяснили выгоду приговора Варданяну для Алиева и Пашиняна

    Приговором Варданяну Баку показательно завершил армянскую эпоху Карабаха
    @ Reuters TV/REUTERS

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Суд в Баку приговорил экс-лидера карабахских армян Рубена Варданяна к 20 годам тюрьмы по обвинениям в военных преступлениях и терроризме. Его семья назвала процесс несправедливым, а само решение – «приговором всему армянскому народу». Какие сигналы Азербайджан направил этим решением внешним и внутренним игрокам и к каким политическим последствиям оно приведет?

    Бакинский военный суд приговорил к 20 годам тюрьмы Рубена Варданяна – одного из экс-лидеров карабахских армян, бывшего миллиардера и сооснователя инвестиционно-брокерской компании «Тройка диалог», сообщает РИА «Новости». Гособвинение просило назначить фигуранту максимально строгую меру наказания – пожизненное лишение свободы.

    Семья Варданяна выступила с обращением, в котором заявила, что ни по одному из предъявленных обвинений не были представлены доказательства. Также в тексте говорится, что фигурант был лишен права на правовой процесс и доступа к реальной, а не формальной юридической защите.

    «Слушания проходили за закрытыми дверями и в условиях, несовместимых со стандартами справедливого судебного разбирательства не только по меркам международного права, но даже и законодательства Азербайджана. Судили не только Рубена и других фигурантов дела – приговор вынесен всему армянскому народу», – заявляет семья осужденного.

    Варданян в 2022 году отказался от российского гражданства и переехал в Карабах, который тогда еще не был под полным контролем Азербайджана. После перехода всей территории региона под власть Баку пограничники в сентябре 2023 года задержали его при попытке выезда в Армению.

    В Азербайджане Варданяна обвинили в военных преступлениях, терроризме и его финансировании. В начале февраля суд в Баку приговорил к пожизненному заключению других бывших лидеров карабахских армян – Араика Арутюняна, Давида Манукяна, Левона Мнацаканяна, Давида Ишханяна и Давида Бабаяна. По 20 лет тюрьмы получили Аркадий Гукасян и Бако Саакян. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как азербайджанский суд полностью вычеркивает Карабах из истории.

    Напомним, после распада СССР Нагорный Карабах существовал как непризнанная республика, населенная армянами. В сентябре 2020 года в регионе возобновились боевые действия. При посредничестве Москвы в ночь на 10 ноября того же года стороны договорились прекратить огонь. Но Армения потеряла все районы вокруг Нагорного Карабаха и ряд территорий, входивших в бывшую автономию.

    В сентябре 2023 года Азербайджан провел в регионе военную операцию, после которой президент страны Ильхам Алиев заявил о восстановлении территориальной целостности. После этого в Армению уехали более 100 тыс. местных жителей.

    8 августа 2025 года премьер Армении Никол Пашинян и Ильхам Алиев при посредничестве главы Белого дома Дональда Трампа утвердили декларацию о необходимости подписания мирного договора.

    «Азербайджан приговором Рубену Варданяну символически продемонстрировал, что исторический период с отдельным существованием Нагорного Карабаха закончился навсегда. Отсюда и жесткость риторики в отношении обвиняемых. Баку подчеркнул, что никто не должен даже помышлять о возобновлении разговоров на эту тему», – сказал Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике».

    «Сам судебный процесс я бы назвал абсолютно политическим.

    Это фиксация военно-политической победы Азербайджана над Арменией», – уточнил собеседник. «А осуждение на 20 лет вместо пожизненного не кажется слишком принципиальным, учитывая, что Варданян скоро разменяет седьмой десяток», – уточнил он.

    «Что касается последствий приговора, то Варданян явно вызывает глубокую неприязнь у премьера Армении Никола Пашиняна. В некотором смысле осужденный теоретически мог рассматриваться как политический соперник действующей армянской власти. Вряд ли Ереван пойдет дальше формальных, сухих заявлений относительно этого дела», – предположил аналитик.

    «Однако в США армянская диаспора достаточно влиятельна. Она, в отличие от официального Еревана, занимает гораздо более вовлеченную позицию в вопрос Карабаха. Эту тему поднимал и американский вице-президент Джей Ди Вэнс во время недавнего визита в Азербайджан. Поэтому не исключаю будущей договоренности Баку и Вашингтона по освобождению или обмену Варданяна и ряда других фигурантов в рамках какой-либо сделки», – отметил политолог.

    «Осуждением Варданяна на 20 лет вместо пожизненного заключения Баку попытался создать иллюзию конструктивного разбирательства, а также гуманности азербайджанского суда», – отметил Николай Силаев, ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО.

    «В целом же приговор символизирует то, что Баку хочет стереть память о том, что Нагорно-Карабахская республика когда-то существовала.

    Азербайджан криминализировал даже разговоры о защите прав карабахских армян. Теперь то же самое он будет требовать от Армении»,

    – предположил аналитик. «Кроме того, приговоры в рамках этого дела показывают, что Азербайджан будет «добивать» тех, кого он считает своими противниками», – считает политолог. «При этом я не жду громких политических последствий произошедшего. В Армении большая часть общества с облегчением забыла о карабахских армянах и ждет подписания мирного соглашения с Азербайджаном. Меньшинство, в том числе оппозиция, попытается использовать эту тему в предвыборной борьбе. Но ресурсов у них немного», – указал он.

    «Помимо этого, возможно, Франция в обезличенном заявлении призовет Баку к соблюдению законности. Но на этом все и закончится. От Москвы же я не жду вообще никакой реакции. Если сама Армения не беспокоится о своих гражданах, почему это должна делать Россия?» – резюмировал собеседник.

    Перейти в раздел

