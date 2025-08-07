Пашинян едет в Америку капитулировать

Восьмого августа в Вашингтоне должна пройти трехсторонняя встреча Дональда Трампа с премьером Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Для Южного Кавказа это экстраординарное событие, и тем более поразительно то, как по-разному рассказывали о нем в Баку и Ереване. Если азербайджанские СМИ громогласно анонсировали визит Алиева в Вашингтон, то армянские стыдливо молчали по этому поводу.

При этом Никол Пашинян в данный момент формально находится в отпуске, что, видимо, было формой прикрытия долго готовившейся поездки в Вашингтон. Армяне по факту узнавали о планах своего «находящегося в отпуске» премьера не из первоисточника, а из информации, которую активно распространяли азербайджанские – то есть, по сути, вражеские для Армении – источники.

Аппарат Пашиняна до самого последнего времени всячески избегал ответов на запросы СМИ по поводу предстоящей поездки премьера в США. Это неприятный, но отчетливый для армян сигнал: политики, а тем более лидеры государств обычно так ведут себя в ситуациях, когда готовятся сделать нечто крайне чувствительное для собственного народа и государства.

Предмет встречи и переговоров до сих пор в точности не обозначен официально. Утечки сообщают разве что о заключении «возможного мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией». Ранее предполагалось, что ценой этого соглашения станет фактически отказ Армении от суверенитета над так называемым Зангезурским коридором. Так принято называть полосу армянской области Сюник, которую Азербайджан требует открыть для связи основной своей территории с нахичеванским эксклавом. А поскольку – опять же, если верить утечкам – контролировать этот коридор должна американская ЧВК, а сам он будет называться «мостом Трампа», пазл, что называется, складывается воедино.

Если все эти догадки верны, президент США на собственной территории поможет президенту Азербайджана додавить премьера Армении. Пашинян после сдачи непризнанного самим Ереваном Нагорного Карабаха и сдачи спорных приграничных сел сделает новый шаг назад перед Азербайджаном – сдаст армянский суверенитет над уже бесспорной армянской же территорией.

Интересы Трампа в такой ситуации просты и понятны. Президент США, как известно, любит быстрые решения. Заниматься именно миротворчеством, то есть сложными многосторонними переговорами с учетом множества интересов и нюансов, уже и не потребуется. В данном случае Азербайджан двумя военными кампаниями против Нагорного Карабаха подготовил всю необходимую сцену, ему нужна только небольшая – но весомая – политическая поддержка. Азербайджан не добился ее в Европе, но добился у хозяина Белого дома. Сыграв в пользу Алиева, Трамп задешево потешит свое политическое самолюбие, получит новое подтверждение статуса «миротворца» и очередной повод для Нобелевской премии мира.

Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию (в том числе для военных грузов) и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана» (так с недавних пор называют в Баку территорию вокруг Еревана), который фактически будет означать подготовку к аннексии признанной армянской территории.

Что же получит Пашинян? Может быть, Пашиняну и его семье в обмен на эту сделку обещали личные гарантии безопасности? Эвакуацию в Соединенные Штаты в случае политических потрясений в Армении? А главное – что получит сама Армения?

Армения получит национальную катастрофу. Потеря фактического контроля над самым южным регионом страны превратит Армению в марионетку своего главного исторического противника – Турции. Зангезурский коридор станет удавкой на шее армянского государства, отрезав его от Ирана. А поскольку Турция – член НАТО, мощь этого военного альянса будет де-факто направлена против армян и Армении. И в случае согласованной турецко-азербайджанской агрессии Армению не спасет ни индийское оружие, ни политическая поддержка Парижа – особенно с учетом назревающего выхода Еревана из ОДКБ.

Несомненно, что подписание соглашения в Вашингтоне будет подаваться в пропашиняновских СМИ и выступлениях экспертов как «большой шаг к миру», а меморандум – как успех Еревана в рамках той концепции «переформатирования» Армении, которую Пашинян продвигает после поражения в карабахской войне.

Тезисы Пашиняна сводятся к тому, что Армения должна «минимизировать угрозы» со стороны соседей, то есть пойти на максимальные уступки ради будущего «мира и процветания». На практике он рассчитывает, что эти лозунги обещания мира и процветания сработают в армянском обществе хотя бы на очень короткий период: до предстоящих парламентских выборов, значимых для Пашиняна и его партии «Гражданский договор». Видимо, ради победы на этих выборах он и едет в Соединенные Штаты – фактически капитулировать перед Азербайджаном.

Трамп, как обычно, объявит это и своей победой, и победой обеих враждующих государств Южного Кавказа. «Победу» Армении и Пашиняна будут провозглашать, несомненно, и все подконтрольные Западу СМИ, но на земле армянам останется только реальная капитуляция.