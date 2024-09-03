  • Новость часаСтало известно об огромных потерях ВСУ при ракетном ударе по военному училищу в Полтаве
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Выучила ли страна уроки Беслана

    @ Эрик Романенко/ТАСС

    3 сентября 2024, 11:50 Мнение

    Выучила ли страна уроки Беслана

    С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток.

    Евгений Крутиков Евгений Крутиков

    военный эксперт

    Турция сделала хитрый жест в глобальной игре с Россией
    На Украине заявили о первом применении ракеты «Гром-Э1» по Харькову
    Фон дер Ляйен потребовала выдвигать женщин в еврокомиссары
    Долина обвинила покупательницу квартиры в давлении и попросила госзащиту

    3 сентября 20 лет назад завершилась бесланская трагедия. Большая часть заложников была спасена, но масштаб и ужас потерь сделали это событие вечным символом. За эти два десятилетия уже выросло целое новое поколение. По объективным законам человеческого развития теракт в Беслане стал не то, чтобы забываться обществом, но постепенно затуманиваться, и его для многих заслонили события недавнего времени. Время, конечно, лечит далеко не всегда и не всех. Но даже в Осетии, для которой это травма на века, эмоциональный накал восприятия постепенно заменяется более рациональным взглядом на эти события.

    Правда, в этом есть логическая ловушка. Дело в том, что на протяжении длительного времени бесланская тема была отдана на откуп так называемым либеральным СМИ, которые эксплуатировали её в собственных интересах. Целые «журналистские» карьеры делались на спекуляциях вокруг Беслана, причём по однотипной схеме: манипулируя фактами или просто что-то придумывая, они создавали ложную картину мира, в которой вся ответственность за гибель людей возлагалась только и исключительно на власть и силовиков. Всё это выдавалось за «логику» и «журналистские расследования», которые свободно циркулировали в том числе и в наэлектризованной Осетии. Этому никто не противодействовал, зачастую по субъективным причинам: связываться не хотелось. Спорить с либералами и вечными оппозиционерами, среди которых множество людей, склонных к истерикам, было эмоционально неприятно, да и заодно привлекать этим лишнее внимание к откровенно враждебным словам и действиям не хотелось.

    Точных статистических данных нет, но, по ряду подсчётов, доля тех, кто всегда винил в бесланской трагедии только власть, никогда не превышала пресловутые либеральные 8%. Причём с годами, по мере спада эмоционального градуса, уровень доверия к власти и её действиям в Беслане неуклонно повышался. Это, конечно, не отменяет нескольких до сих пор непрояснённых деталей и последовавших бюрократических ошибок, но в целом историческая тенденция понятна.

    Главная позиция в этом контексте: нельзя уравнивать террористов и власть, которая им противостоит. Это распространённая подмена понятий, типа европейской тенденции ставить знак равенства между СССР и гитлеровской Германией. В результате словесных манипуляций в либеральной трактовке событий про террористов просто забыли, перестали их упоминать вообще, сделав акцент только на предвзято трактуемых действиях власти. А ведь именно террористические методы, которые использовало тогда антироссийское подполье на Северном Кавказе, – первопричина происшедшего. И этим методам нет никаких оправданий.

    Сейчас бандподполье в регионе практически разгромлено, а отдельные мелкие группы могут существовать только в рамках международных «зонтичных» террористических организаций и при их внешней подпитке. Но двадцать лет назад обстановка на Северном Кавказе всё ещё была очень тяжёлой. По сути, шла масштабная война, в которой противником российского государства были персонажи, лишённые нормального представления о добре и зле, чести и достоинстве.

    И сейчас один из основных вопросов, которые задают власти в связи с бесланской трагедией: почему не стали выполнять требования террористов и отказались от переговоров с Басаевым и Масхадовым? Это, мол, и привело к печальному результату.

    С одной стороны, это вопрос эмоциональный, поскольку на уровне подсознания в взбудораженном обществе всё равно тлела надежда на какое-то «переговорное чудо». С другой стороны, ряд всё тех же либеральных деятелей настаивал на своей исключительной роли в качестве «переговорщиков» с Басаевым и Масхадовым. Подчеркнём ещё раз: антироссийские и антигосударственные силы в бесланской трагедии до сих пор паразитируют на эмоциях и искренних чувствах людей, в том числе и в Осетии, в которой никогда не было и нет социальной поддержки либеральной антигосударственной оппозиции.

    Но с кем там было разговаривать? Шамиль Басаев использовал террористические методы с конца 1980 годов без перерыва. Он и некоторые другие тогдашние лидеры чеченского подполья даже не пытались производить впечатление цивилизованных людей, разве что на отдельно взятых журналисток. Конкретно за этим человеком тянулся длинный кровавый след. Кроме того, он многократно демонстрировал свою недоговороспособность в сочетании с крайней жестокостью. На его фоне Масхадов, может, и выглядел более человекообразно, но тоже до определённой степени.

    С Басаевым, как и с другими террористами, подобными ему, можно было торговаться, но не вести переговоры. Усилиями восторженных людей за 1980-1990 годы был искусственно сформирован миф о «гордых и благородных горцах», которые женщину уважают и ребёнка не обидят в процессе «борьбы за правое дело». Это был очень вредный миф. Он мешал специалистам, которые никогда не испытывали иллюзий, вести себя с террористами так, как следовало бы, с самого начала. И в этом контексте теракт в Беслане – отчасти результат попустительского отношения и вредных иллюзий, которые были навязаны российскому обществу за период «перестройки» и 1990-е. Может быть когда-то, во времена Хаджимурата, и существовал этот пресловутый «благородный горец», хотя тоже сомнительно (храбрость в бою не означает благородства во всём остальном). Но бесланскую школу захватила организованная группа диких зверей, которыми дистанционно из пещеры руководил недоговороспособный людоед. С кем тут было заниматься политическими переговорами? Возможна была только торговля, которая в разной форме и шла двое суток.

    В этом и заключён один из главных уроков Беслана: во время войны (объявленной, необъявленной или гибридной) нет места иллюзиям в отношении противника и «благородным» мифам. Прекраснодушные порывы, которые имели место до Беслана, воспринимались тогдашним противником как слабость и нерешительность. Потому группа Масхадова-Басаева и предположила, что, столкнувшись с таким эмоциональным шоком, как угроза жизни детей, российская власть легко отступит или даже рухнет.

    По примерно такому же принципу действует сейчас Киев, нападая на Курскую область и терроризируя мирных людей в Белгороде ракетными обстрелами. И ровно те же либеральные СМИ, которые двадцать лет назад занимали «особую позицию» по Басаеву и двадцать лет паразитировали на бесланской трагедии, сейчас практически превратились в рупор пропаганды ВСУ. Они не меняются. Предательство – это навсегда, даже если его эмоционально камуфлировать.

    Много лет говорится о необходимости извлечение уроков из бесланской трагедии. Специфические уроки, связанные с деятельностью спецслужб и особых подразделений, давно выучены, хотя и это новое знание не даёт стопроцентной гарантии, поскольку методы террористов постоянно меняются, как мутируют и угрозы государству и обществу. Но в новом контексте СВО остро необходимо пересмотреть именно те детали, которые были связаны с идеологической и эмоциональной оценкой происшедшего. Только в этом случае можно с уверенностью сказать, что все выводы из бесланской трагедии сделаны, и люди отдали свои жизни не зря.

    Другие материалы автора

    Главное
    Путин и Хурэлсух начали переговоры в кочевой юрте в Улан-Баторе
    Украинский спецназовец получил 20 лет колонии за попытку высадки в Крыму
    Медведев предостерег МУС от попыток исполнить ордер в отношении Путина
    ХАМАС опубликовало видео с последними словами заложника-россиянина
    Венесуэла обвинила США в пиратстве из-за конфискации самолета Мадуро
    Американского солдата провели по улице в Турции с мешком на голове
    Украинский спортсмен оскорбил россиянина на Паралимпиаде в Париже

    Кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе

    Украина рассказала, каким видит продолжение транзита газа через свою территорию после окончания контракта с Газпромом через четыре месяца. Это возможно только если это будет не российский, а среднеазиатский газ. Почему Россия может согласиться на такой вариант и кто вместо Газпрома получит доступ к украинской трубе? Подробности

    Перейти в раздел

    Взятие Покровска станет приговором для украинской металлургии

    Положение ВСУ в Донбассе ухудшается. Украинская армия оставляет позиции в районах, которые примыкают к Покровску (Красноармейску). Этот населенный пункт до СВО был одним из ключевых центров угольной промышленности Украины. Что может означать его потеря для экономики противника и какие перспективы после его взятия открываются для Вооруженных сил России? Подробности

    Перейти в раздел

    Глубокий тыл спецоперации. Как Забайкалье ждет своих героев

    В Забайкальском крае прошел «Форум СВОих». Участники спецоперации и общественные активисты вместе с руководством региона обсудили, как жить после победы – и что необходимо сделать уже сейчас, чтобы обеспечить воинам-победителям достойную и удобную для них мирную жизнь. Спецкор газеты ВЗГЛЯД выяснил у губернатора края Александра Осипова, насколько готов регион к возвращению фронтовиков – и чем, в частности, определяется глубина тыла СВО, когда речь идет о Забайкалье. Подробности

    Перейти в раздел

    Турция сделала хитрый жест в глобальной игре с Россией

    «Очень серьезное геополитическое событие, которое говорит о том, что на планете появился новый центр. Некая альтернативная реальность, где проекты России, Китая и Индии набирают популярность». Такими словами эксперты оценивают сообщения о том, что Турция подала официальную заявку на вступление в БРИКС. Турция в БРИКС была бы несомненно полезна России – однако каковы реальные намерения турецкого руководства? Подробности

    Перейти в раздел

    Ответом на обстрелы Белгорода станет охота на Vampire

    Белгород и Белгородский район попали под обстрел ВСУ. В результате погибли пять человек, более 40 получили ранения, в том числе несколько детей. Основной удар был нанесен кассетными боеприпасами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire. Как отмечают эксперты, ВСУ действуют террористическими методами с целью запугать население и растянуть линию фронта. В ответ нужно устроить охоту на вражеские РСЗО, призывают они. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Немцы проголосовали против властей и Украины

      Результаты выборов в Саксонии и Тюрингии – двух восточных землях Германии, которые прежде входили в ГДР – стали разгромными как для власти, так и для «ястребов», которые выступают за дальнейшее вооружение Украины и продолжение конфликта с Россией. Но есть нюанс.

    • Майя Санду уничтожает пророссийских соперников

      В Молдавии запретили участвовать в выборах и проводить агитацию против вступления в ЕС оппозиционному блоку «Победа», учредительный съезд которого проходил в России. Президент Майя Санду намерена сохранить власть любой ценой, и Запад ее в этом полностью поддерживает.

    • Самая бессмысленная ложь Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что операция ВСУ в Курской области замедлила наступление российской армии на Покровск (Красноармейск). В реальности ВС России в Донбассе продвигаются очень быстрыми темпами, а на некоторых участках не встречают серьезного сопротивления. Авантюра с Курской областью Зеленскому тоже не поможет, и на Западе уже намекнули, что вся ответственность ляжет на него.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............