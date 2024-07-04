СNN опубликовала длинное расследование, из которого следует, что Россия якобы готовит и частично уже проводит в Европе так называемую «гибридную войну», поскольку, по мнению американского телеканала и издания, «не хочет воевать с НАТО на поле боя». Американские журналисты и эксперты скомпилировали в одно полотно все «странные» и даже курьезные события в европейских странах от случая со Скрипалями до поджогов городских автобусов.

Все эти случаи были однозначно приписаны действиям России иногда напрямую, иногда с употреблением пресловутого выражения «highly likely», а иногда просто вопреки фактам и здравому смыслу. Таким образом у читателей должна сложится картина масштабной и постоянной диверсионной деятельности России в Европе с целью политической дестабилизации стран ЕС. И все это для того, чтобы не вступать в открыто столкновение с войсками стран НАТО.



Со Скрипалями все понятно, хотя странные события с перебежчиком и его семьей произошли, скажем так, в другую историческую эпоху. Убийство в Испании предателя – бывшего вертолетчика никак в схему какого-то общего плана не укладывается. Обстоятельства его убийства до сих пор загадочны, но в любом случае это событие разовое и не направленное на какую-то «дестабилизацию Европы».

Некоторые приводимые CNN случаи просто нелепы с точки зрения обвинений. В феврале этого года в Риге в окно кабинета директора Музея оккупации на площади Латышских стрелков бросили «коктейль Молотова». Сгорел стул директора и какие-то бумаги. Рижская полиция арестовала «диверсанта» – жителя города Елгава, ранее судимого за наркотики. Затем взяли и двух его подельников – похожих персонажей с богатым тюремным прошлым.

Затем в СМИ просочилось, что у директора музея Солвиты Виба мог быть какой-то конфликт с криминальными элементами, ибо учреждение в последние годы сотрясают финансовые скандалы, а предыдущий директор ушел в отставку, обвинив Совет музея в том, что его ограничивали в расходовании финансов. Да и целился провинциальный наркоман точно в директорский кабинет, а не, скажем, в латвийский флаг.

Но Музей оккупации, расположенные на набережной в здании бывшего музея Латвийских красных стрелков, считается в идеологической системе координат современной Латвии такой же сакральной структурой, как и Милда – знаменитая статуя Свободы. И нападение на сакральный символ русофобии было тут же раздуто латвийскими СМИ в «диверсию Кремля». Теперь CNN транслирует этот миф многомиллионной англоязычной аудитории.

Еще один удивительный случай произошел в Праге. Там некий 26-летний выходец из Латинской Америки проник в подземный гараж городских автобусов в районе Прага-9, облил чем-то горючим три автобуса и попытался поджечь. «Диверсанта» взяли и теперь ему грозит до пожизненного заключения. Общий ущерб автобусному парку оценили в 20 тыс. евро.

Именно в адрес этого события чешский премьер Петр Фиала употребил формулировку «highly likely», пытаясь привязать это странную историю к «московским диверсантам». Никаких доказательств того, что действия мигранта в адрес городских автобусов Праги, – часть плана России по дестабилизации Европы, предоставлено не было.

А в мае на севере Варшавы, в районе Белоленка сгорел крупный торговый центр. Торговали там в основном одеждой. ТЦ сгорел дотла, а пожарные, видимо, в самооправдание сперва говорили о том, что пожар «странный», и потому они огромное здание потушить не смогли. Правда, про возможность поджога говорить отказались. Но и это тоже highly likely российские диверсанты. Хотя, казалось бы, зачем им сдался торговый центр в не самом престижном районе Варшавы?

Эксперты CNN, среди которых есть люди с русскими фамилиями, утверждают, что одна из целей «кремлевских диверсантов» – сорвать цепочку поставок западного вооружения на Украину. Причем здесь польский ТЦ, пражские автобусы, латышский пропагандистский «музей» и Скрипали?

В эту цепочку западные СМИ укладывают нарушения навигации скандинавских самолетов в районе Балтийского моря – это приписывается зловредному действию российского РЭБ, которое якобы глушит сигнал GPS. В ту же тенденцию включают криминальное нападение на одного из беженцев-навальнистов в пригороде Вильнюса и некие хакерские атаки.

Если сколько-нибудь всерьез рассматривать диверсионную версию, то в нее, строго говоря, можно уложить только два события. Взрыв и пожар на заводе BAE Systems в Южном Уэльсе и аналогичное происшествие в той же Чехии на складах в городке Врбетице. Завод в Уэльсе производил те самые снаряды калибра 155-мм. А в Врбетице эти самые снаряды складировались перед отправкой на Украину. Был еще взрыв на заводе в США, в штате Пенсильвания, но там даже придумать ничего не смогли, поскольку загорелся цех термообработки – самой пожароопасной технологии.

Реальных расследований всех этих событий не было, как и публикации результатов следствия. Были только сомнительные публикации так называемых «расследователей» со сложной репутацией и заявления официальных лиц в стиле highly likely. В CNN также ничего нового в этом вопросе не придумали. В статье просто воспроизводятся элементы старых «расследований», называется имя некоего российского офицера ГРУ, который якобы за всем этим стоит и на которого заодно вешают попытку переворота в Черногории и протесты в Молдавии.

Так на наших глазах на основании скомпилированной, неточной и просто фальшивой «фактологии» создается очередной миф о действиях русской военной разведки на Западе. Постоянной «диверсионной», «гибридной» войны России против всей Европы. По этому принципу практически любые события можно увязать друг с другом. Это в чистом виде пропаганда с целью напугать среднестатистического европейского обывателя.

Эта пропаганда только кажется нелепой. На деле же градус нервозности повышается не самими чрезвычайными происшествиями, а механизмом управляемой истерии, в который давно превратились ранее уважаемые западные СМИ. Россию давно привели к набору стереотипов, только теперь медведей и матрешку заменили «диверсанты ГРУ» и мифическая «гибридная война». А отсутствие информационной альтернативы после запрета российских СМИ в Европе только помогает всему этому механизму «черной» пропаганды.