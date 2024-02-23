Найти Кузьминова помогла характерная для предателей слабость

Tекст: Евгений Крутиков

В Испании продолжаются разбирательства после убийства в Аликанте неизвестного человека с фальшивым украинским паспортом с данными некоего Игоря Шевченко родом из Донецка. В СМИ появилась копия этого паспорта, на котором есть фото человека, похожего на Максима Кузьминова – бывшего российского вертолетчика. Кузьминов – предатель. В августе прошлого года он перебежал на сторону ВСУ, угнал вертолет на Украину и убил двух других членов экипажа, которые отказались участвовать в предательстве.

Испанские спецслужбы и правоохранительные органы, как пишут местные СМИ, «не сомневаются», что «убийство Кузьминова организовала российская спецслужба». Какая конкретно – испанцы не знают.

По версии следствия, убийство совершил киллер, нанятый за пределами Испании и, вероятно, покинувший страну сразу после этого. Кроме того, испанцы утверждают, что киллер использовал боеприпасы российского производства. Странно, правда, что партбилет и удостоверение КГБ СССР на месте преступления не оставил.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что испанские власти и вовсе не знали, что перебежчик Кузьминов находится на территории королевства и проживает там по фальшивому паспорту «за спиной испанского правительства». Между тем тело убитого предъявлено не было – и непонятно, кто его опознавал. Иначе говоря, в этом деле до сих пор много загадок, в которых стоило бы разобраться.

Прежде всего стоит сделать важную оговорку. До сих пор нельзя стопроцентно утверждать, что Кузьминов действительно убит. Есть незначительная, но все же вероятность того, что все случившееся в подземном гараже в Аликанте – инсценировка для дальнейшего сокрытия места пребывания. Незначительная – потому что украинские спецслужбы изначально не слишком заморочились с маскировкой предателя (фальшивый паспорт, отсутствие наблюдения и охраны). Поэтому вряд ли они теперь решились на проведение многоуровневой театральной постановки с привлечением органов власти и безопасности третьей страны.

Тем более что западные страны вообще-то – проходной двор. При некотором желании, умении и финансовой поддержке там легко легализоваться.

Но вот найти человека, который не хочет, чтобы его нашли, и ему в этом помогают спецслужбы – довольно сложно. Тем более в такие короткие сроки. Хорошая система защиты свидетелей может спрятать человека так, что без дополнительных внешних факторов его никогда не найдешь.

Даже электронная идентификация по фотографии не поможет, если нет доступа, например, к базам данных иммиграционных ведомств. А есть такие страны, где все эти привычные в Москве цифровые новшества типа Face ID при входе в метро воспринимаются как инопланетное знание. И это вполне пригодные для жизни страны, в которых можно встретить старость, если больше нигде не ждут.

Полмиллиона долларов, которые Кузьминову заплатили за его предательство – это только звучит красиво. На деле при его образе жизни они должны были бы закончиться через пару лет.

Продешевил. Но Кузьминову, видимо, очень хотелось соответствовать тому, что он понимал под хорошей жизнью. А украинские кураторы, если таковые и вовсе были, за ним не следили.

Кузьминов – одноразовый персонаж. Угнал вертолет – и всё. Долго использовать его для получения какой-то информации или даже информационной войны никто, похоже, не собирался. С общим образовательным уровнем у него было плохо, потому использовать его в каких-то иммигрантских сборищах было невозможно, да и опасно. Его просто отпустили в свободный полет, выдав паспорт на чужое имя.

Говорят, он много пил, как и все предатели и перебежчики. Но люди пьют по-разному. Кузьминов был из тех, кто привлекал к себе внимание. Где-то наверняка есть его психологический профиль, сделанный профессионалами, но даже по открытым источникам (его интервью еще в Киеве и статьи, в которых приводятся показания свидетелей) можно сделать вывод об истерическом складе личности и эгоистической акцентуации, то есть попросту крайне завышенном представлении о себе и болезненном стремлении быть в центре внимания. Возможность бесконтрольно пить в баре он воспринимал как форму награды. Такой возможности ранее, служа в гарнизоне на Дальнем Востоке, а затем под Курском, у него просто не было.





Испанские свидетели говорят, что Кузьминов вел себя открыто и чуть ли не каждому встречному рассказывал, что «он тот самый летчик». Другое дело, что сторожа подземной парковки в испанском городке Аликанте просто не в курсе, что там на Украине произошло и что за летчик перед ними. Бармены, официанты и сторожа пропускали все это мимо ушей – они и не такое слышали, и в российское посольство с докладом не бежали. Все это воспоминания задним числом, доверять которым сложно.

Испанцев, разумеется, Украина о реальной судьбе человека под фамилией Шевченко в известность не поставила. Проверить реальность заявленных в паспорте данных сами испанцы не могли, поскольку местом рождения там был указан город Донецк. Таким образом, безопасность Кузьминова зависела целиком только от него, испанские спецслужбы помочь ему в этом никак не могли. И хотя он все равно мог долго вести вольный образ жизни, сама идея закрепиться в Испании путем покупки квартиры была изначально сомнительной.

Опыт работы спецслужб показывает, что в таком случае нужный человек может быть разыскан, как правило, двумя путями. Либо происходит некое случайное событие (столкнулся со старым знакомым в аэропорту, неожиданно попал на фото местной газеты с праздника садоводов), либо фигурант выдает себя сам в силу каких-то личных причин или черт характера.

Подавляющее большинство скрывающихся выдают себя сами из-за стремления как-то восстановить свои прежние связи.

Перебежчики и предатели не до конца понимают, что полностью разрушили свою прежнюю жизнь (заодно и жизни родных и окружающих), и через какое-то время все равно предпринимают попытки «восстановить себя». Как правило, это попытки связаться с родными и близкими. Мотив иногда может быть и эгоистический – просто похвастаться нынешним положением.

Уже опубликованы утечки, из которых следует, что Кузьминов из Испании предпринял попытку связаться с некоей женщиной, возможно, любовницей или подругой. Он хотел «выписать» ее к себе в Аликанте. О дальнейшем мы ничего не знаем. Но точно можно утверждать, что российская контрразведка имела полное представление о его круге общения в России, способах возможной связи и держала это все под наблюдением.

Все это – логичный конец истории. Она сама по себе прекрасно иллюстрирует, на какой «человеческий материал» ориентируется украинская разведка при поисках потенциальной агентуры и предателей в России. Если бы речь шла о более профессиональных разведслужбах, то к Кузьминову с его психологическим типом личности никто не подошел бы. Истерички и болезненные эгоисты опасны в том числе и для тех, кто их вербует. Но Кузьминов воспринимался в ГУР Украины именно как одноразовый манекен. И им было наплевать, что произойдет с ним после предательства.

Помимо прочего, перед нами наглядное предостережение тем слабым умом персонажам, кто ведется на украинскую пропаганду или деньги. В итоге их не ждет ничего хорошего, даже если полмиллиона долларов кажутся воплощением рая на земле. Весь этот «рай» очень ненадолго. До первого гараже в Аликанте.