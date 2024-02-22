Россия учла наш, русских на Украине, опыт 10-летней давности – и впереди нам предстоит кропотливая работа по исправлению ошибок прошлого. Для некоторых из нас это будет высшей формой противостояния с Майданом и попыткой загнать его в естественные кордоны у границы с Польшей.0 комментариев
Перебежчик Кузьминов прибыл в Испанию по паспорту ополченца ДНР
Periodico: Перебежчик Кузьминов прибыл в Испанию по поддельному украинскому паспорту
Испанская газета El Periodico опубликовала фотографию украинского паспорта, выданного российскому летчику-перебежчику Максиму Кузьминову.
Отмечается, что фото Кузьминова есть на документе на имя 33-летнего Игоря Шевченко, передает Lenta.ru. Настоящий Шевченко состоял в ополчении ДНР, он умер в 2014-м году. Утверждается, что Кузьминов получил украинский паспорт 22 сентября, а в Испанию прибыл в октябре.
19 февраля испанское информационное агентство EFE подтвердило со ссылкой на источники, знакомые с расследованием, смерть Кузьминова в провинции Аликанте. Факт смерти также подтвердило Главное управление разведки Минобороны Украины.
Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин заявил, что Кузьминов, о предположительном убийстве которого накануне поступили сообщения из Испании, стал моральным трупом, когда только планировал угнать вертолет.