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    Пусть на первом этапе украинцы не будут верить российской информации, но важно, чтобы они перестали верить пропаганде ЗЕ-команды. И деградация украинской информационно-пропагандистской сферы открывает для этого отличные перспективы.

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    Отыгранную фигуру Зеленского не убрали с доски только потому, что не нашли достойного повода. Президентом ему уже не быть. А вот президентом в изгнании или сакральной жертвой – эти роли пока еще свободны и активно обсуждаются.

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    17 комментариев
    5 июня 2024, 13:48 • Новости дня

    В Совфеде раскритиковали планы США гасить кредиты Украины доходами от активов России

    Сенатор Долгов: США с долгами Украины занимаются наперстничеством

    В Совфеде раскритиковали планы США гасить кредиты Украины доходами от активов России
    @ Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Планы США и «Большой семерки» на замороженные российские активы являются откровенным бандитизмом и воровством. Москва примет все необходимые контрмеры, сказали газете ВЗГЛЯД сенаторы Константин Долгов и Андрей Климов. Ранее глава минфина США Джанет Йеллен заявила о поддержке на Западе предложения гасить кредиты Украине доходами от российских активов.

    «Американцы не дадут никому доллара, если не получат взамен пять. Очевидно, что инициатива по выделению Украине кредита за счет доходов с российских активов отвечает интересам Вашингтона. Во-первых, большая часть средств осядет в карманах американских чиновников. Во-вторых, администрация Байдена сможет заработать некоторые политические очки», – отметил сенатор Константин Долгов.

    По его словам, даже если будет принято решение по кредиту Киеву в размере 50 млрд долларов, то возникает вопрос, когда эти средства получит украинское руководство. «Допускаю, что этого не произойдет до президентских выборов в США. Поэтому, на мой взгляд, американские политики, заявляя о решениях по судьбе активов РФ, записывают их себе в послужной список. Выполнять или не выполнять озвученные инициативы определит тот, кто будет находиться в Белом доме по итогам голосования в ноябре», – пояснил собеседник.

    «Ценность решений, которые принимает нынешняя администрация США, может оказаться ничтожной. Таковыми их сделает сама американская политика, которая в последнее время не предполагает стратегического планирования, а строится на сиюминутной выгоде», – добавил парламентарий.

    Кроме того, непонятным остается механизм погашения задолженностей Киева. «Что будет с Украиной через несколько лет? Кто будет выплачивать долги?», – риторически спрашивает спикер. Он убежден: США занимаются напepcтничествoм. 

    Москва же воспринимает подобные планы как откровенный бандитизм и воровство, указал Долгов. «Американцы сами этим занимаются и принуждают европейцев», – считает собеседник. При этом обращение российских властей в международные инстанции не решит ситуацию, акцентировал он.

    «Однако необходимо принимать меры защиты наших интересов, наших граждан, бизнеса. Поэтому мы вводим контрмеры в отношении США. Это абсолютно правильная тенденция», – считает сенатор. Долгов также убежден, что Москва сможет вернуть свои замороженные активы. «Более того, я думаю, еще и с процентами», – добавил он.

    Схожей точки зрения придерживается сенатор Андрей Климов. «Никаких финансовых и правовых обоснований у инициативы нет. Это очередное проявление тотальной гибридной войны против нашей страны», – подчеркнул он. При этом, по мнению собеседника, украинские долги и вовсе не будут погашаться. «Речь идет не про деньги и не про то, кто и как будет закрывать задолженность Киева, а про стимулы продолжения антироссийской операции Запада на территории бывшей УССР», – заключил парламентарий.

    В США предложили использовать доход от замороженных активов РФ для погашения кредитов Украины. Об этом заявила министр финансов страны Джанет Йеллен. По ее словам, данная идея пользуется «значительной поддержкой», поэтому ее планируется «доработать и представить лидерам на грядущей встрече G7».

    Она отметила, что на международной площадке Euroclear в Бельгии заблокировано около 204 млрд долларов российских суверенных фондов. Йеллен уточнила, что компания продолжает зарабатывать с процентов от данного капитала, ведь они якобы не принадлежат Москве. По ее подсчетам, прибыль составит от трех до пяти млрд в год и будет накапливаться до тех пор, пока средства остаются замороженными.

    Ее помощник Брент Найман сообщил, что ЕС решил направлять Украине доходы, получаемые с российских активов, но США «добиваются прогресса в деле рассмотрения путей развития этого подхода», например, предоставление офису Зеленского кредита и увязку его погашения с объемом будущих доходов.

    На этом фоне Штаты готовы передать Украине 50 млрд долларов, при условии, что займ будет возвращаться за счет прибыли от замороженных российских активов. Об этом пишет издание The Financial Times. По данным газеты, средства будут направлены руководству страны лишь в том случае, если ЕС согласится продлить срок санкций против России на неопределенный срок.

    Отмечается, что точные детали кредита, включая сроки погашения и процентную ставку, будут определены позднее. Напомним, в мае Владимир Путин подписал указ о компенсации ущерба России и Центробанку от недружественных действий США. Сенатор Константин Долгов отмечал, что данная мера поможет России выстоять в начавшейся «имущественной войне».

    5 июня 2024, 08:14 • Новости дня
    Российские силы сорвали «победоносную операцию» ВСУ под Волчанском

    Марочко: Российские силы сорвали «победоносную операцию» ВСУ под Волчанском

    Российские силы сорвали «победоносную операцию» ВСУ под Волчанском
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские военные сорвали попытку украинских сил провести «победоносную операцию» под Волчанском Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    С начала июня украинское командование планировало провести «малую победоносную операцию» в течение трех суток, рассказал Марочко ТАСС. Однако благодаря крепкой обороне России и неточным разведданным ВСУ, план не был реализован, отметил он.

    «Украинское командование поставило задачу своим подразделениям провести «малую победоносную операцию» в течение трех суток», – заявил Марочко, отметив, что на это указывают характер действий противника, то, какие силы и средства были задействованы, а также информационное сопровождение операции.

    Замысел, по его словам, реализован не был, поскольку оборонительная линия ВС РФ оказалась намного крепче, чем предполагали в ВСУ, а разведданные были неточными.

    В результате украинские войска были вынуждены отказаться от своего плана и скорректировать задачи, заключил Марочко.

    Ранее сообщалось, что ВСУ подтянули резервы в Харьковскую область, поэтому наступление российских войск замедлилось.

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    4 июня 2024, 19:25 • Новости дня
    Байден назвал пугающие Америку последствия поражения Украины
    Байден назвал пугающие Америку последствия поражения Украины
    @ Al Drago/Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны, граничащие с Россией, в том числе Польша, «соберутся вести себя самостоятельно» при поражении Украины в конфликте, заявил президент США Джо Байден в интервью журналу Time.

    Байден выразил опасение, что «все эти страны вдоль фактической границы России, от Балкан и Белоруссии, соберутся вести себя самостоятельно» при поражении Киева в конфликте, передает РИА «Новости».

    «Вот поэтому мы не можем позволить пасть НАТО, нам нужно выстраивать его политически и экономически, а также в военном отношении, во что мы значительно инвестируем», – сказал он.

    Американский лидер добавил, что планирует «определить будущее Европы» на длительный период, если победит на предстоящих выборах президента США.

    Ранее Байден сравнил траты Европы и США на «борьбу с Россией».

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    5 июня 2024, 06:29 • Новости дня
    МИД назвал условия урегулирования конфликта на Украине

    Замглавы МИД России Галузин указал на необходимость признать территориальные реалии для урегулирования на Украине

    МИД назвал условия урегулирования конфликта на Украине
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Для устойчивого и справедливого урегулирования украинского кризиса должны быть признаны современные геополитические и территориальные реалии, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    Галузин заявил, что также необходимо «устранить первопричины» кризиса, прекратить «накачивать ВСУ вооружениями», сама Украина должна «прекратить боевые действия», передает ТАСС.

    Он заверил, что «Россия открыта к диалогу», но диалог должен проходить с учетом интересов России. По его словам, на Западе многие готовы «слепо жертвовать интересами своих стран и народов», пытаясь нанести России «стратегическое поражение».

    Напомним, президент России Владимир Путин указывал, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Путин заявил, что база для переговорного процесса по Украине есть, это стамбульские договоренности.

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    4 июня 2024, 19:18 • Новости дня
    СМИ рассказали о недавно купленном Зеленским отеле-казино на Северном Кипре
    СМИ рассказали о недавно купленном Зеленским отеле-казино на Северном Кипре
    @ Creativ Studio Heinemann/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Власти Республики Кипр проверяют информацию о якобы принадлежащем президенту Украины Владимиру Зеленскому отеле-казино в северной части острова, заявил президент Кипра Никос Христодулидис.

    По его словам, расследование по поводу возможной покупки Зеленским отеля-казино в северной части Кипра проводится совместно с партнерами из других стран, но пока ничего не выявлено. Христодулидис обещал, что результаты сообщит позже, передает ТАСС.

    Как сообщают турецкие СМИ, зарегистрированная в Белизе компания Film Heritage inc, владельцем которой является Зеленский, приобрела отель-казино Vuni Palace, расположенный в Кирении, городе на северном побережье Кипра, пишет «Аргументы и факты». Сделка была закрыта в мае 2024 года, отель был приобретен примерно за 150 млн фунтов.

    Ранее СМИ писали, что вилла Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми была сдана паре граждан России, проживающих в Лондоне.

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    4 июня 2024, 18:46 • Новости дня
    Депутат Бундестага: НАТО готовит провокацию для ввода войск на Украину

    Депутат Бундестага Дагделен: НАТО готовит провокацию для ввода войск на Украину

    Депутат Бундестага: НАТО готовит провокацию для ввода войск на Украину
    @ IMAGO/Juliane Sonntag/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Западе готовится постановка, которую планируют использовать для размещения западных войск на Украине, заявила депутат Бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт – За разум и справедливость» Севим Дагделен.

    В НАТО намерены создать сценарий, похожий «на начало войны во Вьетнаме», обсуждение ввода войск альянса проводится параллельно конфликту на Украине, сказала Дагделен в эфире YouTube-канала Neutrality Studies, передает РИА «Новости».

    Она пояснила, что до официального вступления США в боевые действия во Вьетнаме был подстроен Тонкинский инцидент, в стране уже было 15 тыс. советников. Позже туда ввели американские войска для «защиты» этих советников.

    Депутат предположила, что похожую схему планируется разыграть и на украинской территории с размещением немецких или других вооружений, которые могут бить по России.

    Дагделен заявила о необходимости создания коалиции стран, включая страны Глобального Юга, чтобы предотвратить эскалацию.

    Тонкинский инцидент – это название двух происшествий в Тонкинском заливе в 1964 году. Они послужили обоснованием для прямого использования американской армии во вьетнамской войне.

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    5 июня 2024, 03:27 • Новости дня
    Запад собрался гасить кредиты Украине доходами с российских активов

    Глава минфина США Йеллен заявила о поддержке на Западе предложения гасить кредиты Украине доходами с российских активов

    Запад собрался гасить кредиты Украине доходами с российских активов
    @ Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Доход с замороженных российских активов можно использовать для погашения кредитов, которые будут выданы Украине, заявила министр финансов США Джанет Йеллен.

    По словам Йеллен, эта идея «пользуется значительной поддержкой», ее планируется «доработать и представить лидерам на предстоящей встрече G7». Сейчас обсуждается «возможность предоставления Украине кредита» от G7, передает ТАСС.

    Йеллен сказала, что на международной площадке Euroclear в Бельгии заблокировано около 204 млрд долларов российских суверенных фондов. Она заявила, что «Euroclear зарабатывает проценты на этих активах», а проценты якобы «не принадлежат России». По ее словам, «прибыль составит от 3 до 5 млрд долларов в год и будет накапливаться до тех пор», пока активы «остаются замороженными».

    Ее помощник Брент Найман сообщил, что ЕС решил направлять Киеву доходы, получаемые с российских активов, но США «добиваются прогресса в деле рассмотрения путей развития этого подхода», например, предоставление Киеву кредита и «увязку погашения этого кредита с объемом будущих доходов».

    Подчеркивается, что действия ЕС «ни в коем случае не предполагают, например, конфискацию российских активов».

    Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников сообщает, что главы минфинов стран ЕС по предложению G7 5 июня обсудят использование замороженных активов Банка России для помощи Украине. Это должно помочь Киеву быстро получить кредит в размере около 50 млрд долларов. Уточняется, что размер кредита еще не согласован, указанная сумма была ранее названа Йеллен как возможный вариант.

    Один из чиновников высокого ранга заявил, что не ждет от видеоконференции «конкретного результата», это будет «проверка температуры перед саммитом лидеров G7 на следующей неделе».

    Напомним, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в случае незаконного использования российских активов Западом Москва даст аналогичный ответ.

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    5 июня 2024, 09:18 • Новости дня
    Появились первые погибшие уклонисты после минирования ВСУ берегов Тисы

    Tекст: Ольга Никитина

    Первые жертвы среди украинцев, пытающихся нелегально пересечь границу, чтобы избежать мобилизации, появились в результате минирования украинскими пограничниками берегов реки Тисы.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что минировать начали только в апреле, и уже появился «первый улов». «Приказ любым способом остановить бегство людей, пусть и таким», – рассказал информатор.

    В соцсетях появилось видео, на котором, судя по описанию, украинский пограничник осматривает тело погибшего при подрыве на мине жителя Украины, пытавшегося незаконно пересечь границу. Мужчине, судя по кадрам, оторвало ногу.

    Ранее сообщалось, что около 45 граждан Украины, пытавшихся нелегально покинуть страну, чтобы уклониться от мобилизации, погибли при попытках преодолеть «естественные препятствия».

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    5 июня 2024, 03:55 • Новости дня
    Американский беспилотник пролетел в 250 км от Ялты

    Разведывательный беспилотник США RQ-4B Global Hawk пролетел в 250 км от Ялты

    Американский беспилотник пролетел в 250 км от Ялты
    @ Tyler Woodward/Zuma/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Полет американского стратегического разведывательного беспилотника RQ-4B Global Hawk над Черным морем проходил в 250 км от Ялты, свидетельствуют данные Flightradar24.

    Как свидетельствуют данные портала, позволяющего следить за перемещением воздушных судов, БПЛА с позывным Forte12 поднялся в небо с базы в Сицилии. В районе Крыма сигнал БПЛА перестал поступать, передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне сообщалось, что американский дрон RQ-4B Global Hawk начал патрулировать пространство у Крыма. В мае стало известно, что RQ-4B Global Hawk помогал координировать украинские атаки на Крым.

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    5 июня 2024, 12:00 • Новости дня
    В Германии оценили отказ США отправлять военных инструкторов на Украину

    Политолог Рар: Отказ США отправлять инструкторов на Украину вызовет раскол среди европейцев

    В Германии оценили отказ США отправлять военных инструкторов на Украину
    @ Zsolt Czegledi/AP/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    В Белом доме опасаются, что отправка западных инструкторов на Украину может привести к войне с Россией. Вашингтон не собирается вступать в прямой конфликт с Москвой и вряд ли даст сделать это европейским союзникам, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее Белый дом исключил отправку американских инструкторов на Украину.

    «Полагаю, что отказ США отправлять своих инструкторов на Украину может привести к расколу среди союзников Вашингтона. Одни будут настаивать на том, что необходимо действовать и без американцев. Другие же будут говорить обратное. Мол, если не удается спрятаться за спиной Штатов, то и не стоит лезть в драку», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «В отличие от европейцев, американцы, видимо, правильно оценивают риски возможной эскалации конфликта на Украине. В Белом доме хорошо понимают, что гибель солдат западных стран может поднять вопрос о применении пятой статьи Устава НАТО. Государствам ЕС нечем будет ответить Москве, поэтому они понадеются на помощь Штатов. Это означает, что Вашингтону придется наносить удары по России, что неминуемо приведет к ответной атаке по США», – отмечает собеседник.

    «Американцы не собираются напрямую воевать с ядерной державой. Кроме того, Вашингтон вряд ли позволит своим европейским союзникам затащить Штаты в третью мировую войну. Для ЕС наступает тяжелый час. Страны континента должны понять, что в случае начала войны между Западом и Россией они, а не США, будут нести основную тяжесть конфликта», – резюмировал Рар.

    Ранее советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что американцы не отправят своих солдат или инструкторов на Украину. Однако чиновник высказал мнение, что поставки оружия Штатов позволили изменить в лучшую сторону ситуацию на фронте для ВСУ. Более того, в Вашингтоне надеются, что в перспективе офис Зеленского может начать новое наступление.

    Напомним, в конце мая газета Le Monde сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон планирует создать коалицию из европейских стран, собирающихся отправить своих инструкторов на Украину. Согласно данным издания, заявление по этому поводу ожидается во время празднования 80-летия высадки в Нормандии, которое пройдет 6 и 7 июня.

    Планируется, что в рамках этой инициативы будет задействовано несколько сотен военнослужащих из Франции и других европейских стран, в частности – Литвы, Эстонии и Великобритании. Первоочередной задачей инструкторов станет подготовка саперов, но не исключается и обучение бойцов будущей механизированной бригады. По мнению западных военных, тренировка солдат ВСУ на территории Украины будет не только более эффективной, но и снизит риски, связанные с поездками.

    Кроме того, в середине мая министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страна готова отправить на Украину своих военных инструкторов, которые работали там до начала конфликта, в рамках коалиции под руководством Франции.

    Ранее советник эстонского президента по вопросам национальной безопасности Мадис Ролл также говорил о том, что страна может отправить своих военных на запад Украины для выполнения тыловых задач. По его словам, это позволит разгрузить ВСУ и поможет им сосредоточиться на боевых действиях на передовой.

    В ответ на намерения Макрона пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что у иностранных инструкторов, которые обучают ВСУ, нет иммунитета от ударов в зоне СВО, вне зависимости от того, из какой страны они прибыли.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что французские военнослужащие на Украине, находящиеся в статусе инструкторов или наемников, представляют законную цель для Вооруженных сил России. Более того, по его словам, есть немало доказательств того, что граждане Франции уже присутствуют в зоне СВО.

    Газета ВЗГЛЯД подробно писала, что разрешение на использование поставленного оружия против территории России, данное ВСУ западными государствами, а также отправка иностранных инструкторов на Украину сигнализируют об очередном витке эскалации.

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    4 июня 2024, 16:44 • Новости дня
    Китайский генерал призвал Зеленского не воевать до последнего украинца

    Китайский генерал Сю Хуэй призвал Зеленского задуматься о ценности жизни украинцев

    Китайский генерал призвал Зеленского не воевать до последнего украинца
    @ Alona_nikolaievych/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    На фоне мощной военной поддержки со стороны западных государств президент Украины Владимир Зеленский должен задуматься о ценности жизни украинцев, заявил генерал армии Китая Сю Хуэй.

    По словам генерала, помимо этого, киевским властям стоит подумать, за что борется Украина и как это отразится на будущем страны, Европы и всего мира в будущем.

    «Некоторое время назад президент США Байден сказал, что будет поддерживать Украину и бороться до последнего украинца. Если вы будете сражаться до последнего украинца, то должны понимать, за что борется украинский народ?» – задался вопросом Сю, передает РБК.

    Как сообщалось ранее, китайская делегация не примет участие в мирной конференции по Украине, поскольку не обеспечены ключевые факторы для ее проведения.


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    5 июня 2024, 04:57 • Новости дня
    Украина конфисковала «связанные с Россией» активы почти на 1 млрд долларов

    Власти Украины конфисковали «связанные с Россией» активы общей стоимостью около 940 млн долларов

    Tекст: Антон Антонов

    На Украине арестованы и конфискованы активы, которые власти Украины считают связанными с Россией, на сумму чуть менее 940 млн долларов, сообщил начальник департамента стратегических расследований нацполиции Украины Андрей Рубель.

    Рубель сказал, что «обнаружены и арестованы активы на 38 млрд гривен», сейчас они «работают на благо и нужды» государства, в том числе на «потребности» вооруженных сил Украины. Он заявил, что ВСУ, в частности, получили вертолет Bell 427, самолет Gulfstream G650, 47 грузовиков, 55 легковых машин и три бортовых полуприцепа, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Напомним, министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что доход с замороженных российских активов можно использовать для погашения кредитов, которые будут выданы Украине.

    Коментарии (5)
    5 июня 2024, 02:56 • Новости дня
    Захарова оценила «право по-американски»

    Захарова назвала желание конгрессменов США ввести санкции против МУС «декадентским артхаусом»

    Захарова оценила «право по-американски»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала желание Палаты представителей Конгресса США ввести санкции против Международного уголовного суда за разбирательства в отношении США и их союзников.

    Захарова заявила в Telegram, что «есть римское право» и «обычное», а «есть право по-американски». Последнее, по ее словам – это «декадентский артхаус», который переходит «в либеральный постмодерн биполярности».

    Напомним, Палата представителей проголосовала за имущественные и визовые санкции против членов Международного уголовного суда, прокурор которого добивается выдачи ордера на арест главы правительства Израиля Биньямина Нетаньяху.

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    4 июня 2024, 17:39 • Новости дня
    Байден сравнил траты Европы и США на «борьбу с Россией»

    Байден: Траты Европы на «борьбу с Россией» превысили траты США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны потратили на оказание помощи Украине «для борьбы с Россией» больше денег, чем США, заявил американский лидер Джо Байден в интервью журналу Time.

    Президента США также спросили о том, чем закончится ситуация на Украине и как будет выглядеть мир в этой стране, передает ТАСС. «Мир заключается в том, чтобы Россия никогда не оккупировала Украину», – заявил он.

    Он добавил, что «это не означает НАТО, они являются частью НАТО», не пояснив, что имеет в виду. «Это значит, что у нас с ними такие же отношения, как и другими странами, [которым мы] поставляем оружие, чтобы они могли защитить себя в будущем», – добавил Байден.

    В этом же интервью Байден заявил, что не считает завершение конфликта на Украине лучшим вариантом для Киева.

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    5 июня 2024, 09:28 • Новости дня
    FT: США могут выделить Украине 50 млрд долларов в обмен на продление санкций ЕС

    Financial Times: США могут выделить Украине 50 млрд долларов в обмен на продление санкций ЕС

    FT: США могут выделить Украине 50 млрд долларов в обмен на продление санкций ЕС
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Соединенные Штаты готовы дать Украине кредит в размере 50 млрд долларов, который может быть погашен за счет прибыли от замороженных российских активов, пишет Financial Times со ссылкой на подготовленный для обсуждения глав министерств финансов стран ЕС документ.

    По данным газеты, такой кредит будет предоставлен Украине при условии, что ЕС продлит санкции против России на неопределенный срок, передает ТАСС.

    Согласно документу, точные детали кредита, включая сроки погашения и процентную ставку, будут определены позднее.

    FT также отмечает, что США также рассматривают и другие варианты помощи Украине, в случае если страны ЕС не договорятся о продлении санкций или прибыль от замороженных российских активов не достигнет уровня, требуемого для погашения кредита.

    Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что доход с замороженных российских активов можно использовать для погашения кредитов, которые будут выданы Украине.

    Коментарии (10)
    5 июня 2024, 01:59 • Новости дня
    США посоветовали обладателям двойного гражданства не ездить на Украину

    Посольство США в Киеве предупредило обладателей двойного гражданства о невозможности покинуть Украину

    США посоветовали обладателям двойного гражданства не ездить на Украину
    @ Boris Roessler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Гражданам США мужского пола с украинским гражданством не стоит посещать Украину, так как их лишили свободного выезда из страны, сообщило посольство США в Киеве.

    Дипломаты заявили, что не могут оказать существенного влияния на украинские законы, по которым обладателей американского паспорта с 1 июня уравняли в правовом статусе с остальными украинцами, передает РИА «Новости».

    В посольстве заявили, что обладателям двойного гражданства не стоит посещать Украину, если они не собираются оставаться там неограниченное время – «чрезвычайно велик риск, что не будет позволено выехать даже при наличии паспорта США», даже если речь идет о тех, «кто живет в США».

    Подчеркивается, что «украинское законодательство не признает двойного гражданства», а лица с двойным гражданством рассматриваются только как украинцы «при пребывании на Украине, на них распространяются все права и обязанности украинских граждан».

    Напомним, официальный представитель украинской госпогранслужбы Андрей Демченко сообщил, что украинцы, которые постоянно проживают в других государствах на основании вида на жительство, больше не смогут выехать с Украины.

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