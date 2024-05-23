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    Борис Акимов Борис Акимов Русская идея – это идея цветущей сложности

    Человек прямо сейчас освобождает себя от самой человеческой сущности. И вся суть политики коллективного (без коллектива) Запада именно в этом. Лишить каждого конкретного человека суверенности и субъектности, и слом национального государства – один из важнейших шагов в этом направлении.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев «Вотунихи» поменялись местами

    Волшебный ореол Запада померк – но главное: мы избавились наконец от комплекса отстающих и догоняющих. У нас далеко не рай земной. Но во многих отношениях у нас – лучше.

    21 комментарий
    Александр Носович Александр Носович Грузины ударили сразу по Горбатому

    В Тбилиси заставили себя уважать, решив не отвлекаться на всякую мелкую дрянь типа Прибалтики, а сразу предъявить тому, перед кем те выслуживаются. В обращении к США грузины не просят, а требуют.

    12 комментариев
    23 мая 2024, 15:18 • Новости дня

    Путин подписал указ о компенсации России ущерба от изъятия активов со стороны США

    Путин подписал указ о компенсации России ущерба от изъятия активов со стороны США
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин поручил правительству установить специальный порядок компенсации ущерба, причиненного России и ее Центробанку решениями государственных или судебных органов США.

    Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

    Это ответные меры на незаконное изъятие активов России за рубежом. Согласно указу, российский правообладатель (под ним понимается РФ или ее Центробанк) вправе «обратиться в суд <…> с заявлением об установлении факта необоснованного лишения его прав на имущество в связи с решением государственного или судебного органа США и о компенсации ущерба». При этом обращение будет происходить «в соответствии с правилами подсудности, установленными процессуальным законодательством РФ», передает ТАСС.

    «Правительству РФ в четырехмесячный срок обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на реализацию настоящего указа», – говорится в документе.

    В соответствии с указом главы государства российские суды получили право использовать американское имущество в России для компенсации ущерба от изъятия российских активов в США.

    Речь идет о находящемся на территории России движимом и недвижимом имуществе США, американских компаний и граждан, а также принадлежащих им ценных бумагах, долях в уставных капиталах российских компаний и других имущественных правах США и американцев в РФ.

    Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями сможет направлять в суд перечень того американского имущества, которое «с учетом принципа соразмерности может быть использовано» для компенсации ущерба от изъятия в США активов РФ, в том числе Центробанка РФ.

    «Решением [суда] об установлении факта необоснованного лишения российского правообладателя прав на имущество и о компенсации ущерба предусматриваются прекращение прав на имущество США или лица США, включенное в перечень, и последующая передача этих прав российскому правообладателю в целях компенсации ущерба», – говорится в указе президента.

    23 мая 2024, 06:28 • Новости дня
    Блинкен отказался считать Россию спонсором терроризма

    Блинкен перечислил «практические причины» не включать Россию в американский список спонсоров терроризма

    Блинкен отказался считать Россию спонсором терроризма
    @ Al Drago/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Действия России на Украине не позволяют назвать ее страной – спонсором терроризма, также есть ряд «практических причин» не вносить ее в список таких стран, заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

    Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США заявил, что «агрессия – это не терроризм». По его словам, определение «терроризма» «не подходит к тому, чем занимается Россия», передает ТАСС.

    Кроме того, объявление России страной – спонсором терроризма подвергнет угрозе «многостороннее сотрудничество» по санкциям против Москвы, сказал он.

    Также Блинкен указал, что подобный шаг будет сложно отменить в случае мирных переговоров, он помешает мерам по «обеспечению оплаты Россией ужасного ущерба Украине, включая использование ее суверенных активов». Как пояснил Блинкен, активы могут заморозить в рамках судебного разбирательства.

    По его словам, администрация США не желает иметь дело «с непредвиденными последствиями, эффектами второго и третьего порядка» в случае объявления России страной – спонсором терроризма.

    Напомним, Палата представителей призывала Госдеп внести Россию в список стран – спонсоров терроризма. В Госдепе заявили, что эффект от такого шага совпадал бы с эффектом от уже введенных санкций. Белый дом сообщил, что США отказались от этой идеи. Пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков заявлял, что «сама постановка вопроса чудовищна».

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    23 мая 2024, 07:26 • Новости дня
    В Конгрессе показали карту России с пометками «в зоне ударов» ракетами США

    Tекст: Александра Юдина

    Глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам Майкл Маккол продемонстрировал госсекретарю США Энтони Блинкену карту российской территории с зоной, которую могут накрыть поставленные США ракеты ATACMS, призывая отменить запрет для Киева наносить удары по территории России.

    Отмечается, что Блинкен показал на карте запретную для ударов американским оружием территорию, которая была создана для размещения артиллерии и ракетных комплексов, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал C-SPAN.

    Конгрессмен-республиканец также выразил надежду, что Конгресс отменит запрет на удары по российской территории.

    По его словам, в Киеве заверили, что не смогут добиться победы с такими ограничениями.

    Ранее Блинкену в Конгрессе США не дали закончить выступление об ударах ВСУ по России.

    Напомним, группа американских конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Украине наносить удары по объектам в глубине территории России американским оружием. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон поддерживает это требование. СМИ сообщали, что украинские власти обратились к Вашингтону с соответствующей просьбой, но получили отказ.

    Коментарии (6)
    22 мая 2024, 22:25 • Новости дня
    Блинкену в Конгрессе США не дали закончить выступление об ударах ВСУ по России

    Конгрессмен США Маккол перебил Блинкена во время речи госсекретаря об ударах Украины по российской территории

    Tекст: Антон Антонов

    Госсекретарь Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США не смог закончить выступление о возможности использования Киевом оружия США для ударов по объектам в глубине российской территории.

    В ходе слушаний в комитете Блинкен заявил о готовности Вашингтона обсуждать с Киевом возможность применения американского оружия для нанесения ударов в глубине российской территории.

    Комментируя возможную «поддержку атак за пределами Украины», Блинкен заявил, что США «этим не занимались». По его словам, Киеву придется «принять собственные решения», передает ТАСС.

    «И я хочу гарантировать, что она получит ту технику, которая ей необходима, чтобы эффективно...» – сказал Блинкен, но ему не дали закончить мысль – председатель комитета Майкл Маккол перебил главу Госдепа.

    Маккол выразил надежду, что Блинкен продолжит обсуждение данной темы с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Маккол рассчитывает, что в администрации США «изменят это политическое решение», но Блинкен не стал отвечать на его заявление.

    Напомним, группа американских конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Украине наносить удары по объектам в глубине территории России американским оружием. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон поддерживает это требование. СМИ сообщали, что украинские власти обратились к Вашингтону с соответствующей просьбой, но получили отказ.

    Коментарии (3)
    23 мая 2024, 04:23 • Новости дня
    США захотели использовать активы России как залог для кредитов на помощь Киеву

    Блинкен сообщил о предложении США использовать замороженные активы России как залог для кредитов на поддержку Украины

    США захотели использовать активы России как залог для кредитов на помощь Киеву
    @ Ting Shen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Замороженные активы России можно использовать в качестве залога при выдаче кредитов на поддержку Украины, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Блинкен приветствовал решение ЕС тратить доходы от замороженных активов на поддержку Киева. Однако США, по его словам, хотят найти способ задействовать «основную сумму», передает ТАСС.

    Глава Госдепа заявил, что одним из вариантов является использование активов как «залога при выдаче займа, долговых обязательств». По его словам, это даст возможность получить «значительные средства» для Украины.

    Блинкен рассчитывает, что к июньскому саммиту G7 в Италии США «смогут добиться прогресса». Он подчеркнул, что требуется согласие стран, в которых «находятся эти активы» России.

    Напомним, правительство Германии против того, чтобы замороженные активы России конфисковали и направили на поддержку Украины. МВФ выразил обеспокоенность возможными негативными последствиями для мировой валютной системы от планов западных стран использовать замороженные российские активы.

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    23 мая 2024, 13:04 • Новости дня
    Король Бахрейна назвал одним из самых счастливых дней в жизни встречу с Путиным
    Король Бахрейна назвал одним из самых счастливых дней в жизни встречу с Путиным
    @ Михаил Терещенко/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа назвал одним из самых счастливых дней в жизни встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    По его словам, встреча с российским президентом стала одним из самых счастливых дней в его жизни, передает ТАСС.

    Также король Бахрейна отметил, что победа Путина на выборах положительно повлияла на страны арабского мира.

    Политик поздравил российского лидера с победой на выборах, подчеркнув, что она указывает на мудрую политику Путина.

    Король Бахрейна с Путиным начали переговоры в узком составе в Кремле. Хамад бен Иса Аль Халифа заявил о стремлении к «всеобъемлющему» укреплению отношений с Россией. 

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    22 мая 2024, 17:30 • Новости дня
    Путин призвал учитывать опыт нацпроекта по БПЛА во всех нацпроектах по техсуверенитету

    Путин призвал учитывать опыт нацпроекта по БПЛА во всех нацпроектах по технологическому суверенитету

    Путин призвал учитывать опыт нацпроекта по БПЛА во всех нацпроектах по техсуверенитету
    @ Алексей Сухоруков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    При разработке новых национальных проектов технологического суверенитета необходимо учитывать опыт первого нацпроекта по беспилотным авиационным системам, заявил президент России Владимир Путин.

    В ходе заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ) Путин отметил, что нацпроект по БПЛА был сформирован и запущен при участии частных компаний, университетских команд в рамках Национальной технологической инициативы.

    «Считаю правильным привлечь участников НТИ к разработке всех нацпроектов технологического суверенитета, в обязательном порядке учитывать мнение новаторов, предпринимателей при формировании планов развития передовых отраслей, механизмов опережающей подготовки кадров и содействия технологическому бизнесу», – сказал глава государства, его слова приводит сайт Кремля.

    Он также призвал взаимодействовать с дружественными государствами в части создания продуктов и инноваций, в которых нуждается общество и экономики стран.

    Ранее Путин поручил обновить стратегию работы Агентства стратегических инициатив.

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    23 мая 2024, 02:18 • Новости дня
    Захарова напомнила США о «параде нелегитимных признаний» Косово

    Захарова в связи с ситуацией вокруг Палестины напомнила США о «параде нелегитимных признаний» Косово

    Tекст: Антон Антонов

    США выступают против одностороннего признания Палестины, но сами возглавляли «парад нелегитимных признаний» Косово, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова прокомментировала в Telegram заявление официального представителя Совета нацбезопасности США Эдриана Уотсона о том, что Вашингтон выступает за двухгосударственное решение проблемы и прямые переговоры между сторонами, а не за одностороннее признание Палестины другими странами.

    В ответ Захарова заявила: «А что там с Косово у американского президента?». Она подчеркнула, что между Белградом и Приштиной не было никаких «двусторонних прямых переговоров», которые привели бы к признанию независимости Косово. Также в Косове не проводилось «легитимного референдума».

    При этом, как подчеркнула Захарова, «сначала Буш-младший, затем и тогдашний начальник Байдена – Обама» возглавили «парад односторонних нелегитимных признаний якобы независимости». «Бесплатный курс американской истории для СНБ США», – заявила она.

    Напомним, Испания, Ирландия и Норвегия решили официально признать государство Палестина. В СНБ Белого дома сообщили, что президент США Джо Байден выступает против того, чтобы другие страны признавали Палестину в одностороннем порядке.

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    23 мая 2024, 10:34 • Новости дня
    NYT: Блинкен предложит Байдену разрешить Киеву удары по территории России

    NYT: Блинкен предложит Байдену разрешить Киеву удары по территории России американским оружием

    NYT: Блинкен предложит Байдену разрешить Киеву удары по территории России
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Госсекретарь США Энтони Блинкен планирует предложить президенту Джо Байдену снять запрет на нанесение Киевом ударов американскими вооружениями по российской территории, пишет The New York Times.

    По данным газеты, в Белом доме идут активные дебаты по поводу снятия запрета на нанесение украинцами ударов по местам запуска ракет, передает ТАСС.

    Издание подчеркивает, что российские военные делают успехи именно по той причине, что ВСУ не разрешено использовать американское оружие для нанесения ударов по российской территории.

    New York Times сообщает, что после «отрезвляющего визита в Киев» Блинкен намерен предложить президенту США Джо Байдену снять такое ограничение.

    Ранее Блинкену в Конгрессе США не дали закончить выступление об ударах ВСУ по России.

    Напомним, группа американских конгрессменов призвала главу Пентагона Ллойда Остина разрешить Украине наносить удары по объектам в глубине территории России американским оружием. Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон поддерживает это требование. СМИ сообщали, что украинские власти обратились к Вашингтону с соответствующей просьбой, но получили отказ.

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    23 мая 2024, 13:36 • Новости дня
    Экономист: США пытаются избежать прямой конфискации российских активов

    Экономист Лизан: Заигрывания Вашингтона с изъятием российских активов расшатывают принципы международного права

    Экономист: США пытаются избежать прямой конфискации российских активов
    @ CNP/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    США пытаются найти в международном праве предлог для изъятия российских активов. Их попытки преподнести мировой общественности воровство в красивой обертке тщетно. Вашингтон рискует разрушить нормы глобальной финансовой системы, сказал газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Энтони Блинкен предложил использовать замороженные активы России в качестве залога для кредитов Украине.

    «Заявление Блинкена полностью укладывается в канву размышлений Запада о том, как профинансировать Украину и не нарушить международное право. Но на решение проблемы озвученная инициатива не тянет.  Выглядит она по меньшей мере спорно», – сказал политолог и экономист Иван Лизан.

    «США пытаются избежать прямой конфискации замороженного капитала. Блинкен намекает на то, что ВСУ будут получать деньги от стран ЕС, а наши активы используют лишь в качестве залога. Однако если офис Зеленского не сумеет рассчитаться по долгам, необходимую сумму из российских сбережений все-таки изымут. Проблема просто откладывается на 5–10 лет», – отмечает он.

    «К тому же сама постановка вопроса размывает представление о праве собственности. Невозможно отдать в качестве залога по кредиту чужую квартиру без согласия собственника. Фактически мировому сообществу пытаются преподнести практики воровства в красивой обертке. Столь вольные интерпретации юридических норм со стороны еще сыграют с США злую шутку», – акцентирует собеседник.

    При этом интерес западных стран к российским активам объясняется стремительным ухудшением положения дел ВСУ на фронте, считает аналитик. «Исход конфликта становится все более очевидным. Никто не хочет спонсировать убыточное предприятие из собственного кармана. Однако «давать заднюю» поздно – слишком много было поставлено на кон. Вот и приходится Вашингтону и Брюсселю изыскивать обходные схемы», – резюмирует Лизан.

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен предложил использовать замороженные российские активы в качестве залога при выдаче кредитов Украине. Он также приветствовал предложение ЕС тратить доходы от средств России на поддержку ВСУ. Однако Штаты, по его словам, хотят найти способ задействовать «основную сумму».

    Глава Госдепартамента отметил, что одним из вариантов является использование активов как «залога при выдаче займа, долговых обязательств». По мнению Блинкена, это поможет получить «значительные средства» для дальнейшей передачи офису Зеленского. Добиться прогресса по данному вопросу дипломат надеется уже к встрече лидеров стран G7.

    При этом он подчеркнул, что для реализации инициативы требуется согласие всех стран, в которых находятся замороженные активы. Ранее Совет ЕС принял постановление, обязывающее все финансовые институты союза, где имеется более 1 млн евро российских капиталов, начать дважды в год перечислять доходы от их реинвестирования Еврокомиссии, напоминает ТАСС.

    Впоследствии ведомство должно будет направить 90% поступивших средств на вооружение для ВСУ, а 10% – на программы экономической помощи Украине. Таким образом в ЕС планируют собрать до 3 млрд евро за год. Первое изъятие намечено на июль текущего года.

    В России попытки Запада передать Украине замороженные активы получают резко негативную оценку. Так, ранее Сергей Лавров назвал действия США и ЕС воровством. По его мнению, Вашингтону и Брюсселю стоит серьезно подумать перед тем, как в очередной раз перечеркивать принцип неприкосновенности собственности.

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    23 мая 2024, 00:57 • Новости дня
    Кадыров пригласил Путина в Чечню

    Кадыров встретился с Путиным в Москве и пригласил президента в Чечню

    Кадыров пригласил Путина в Чечню
    @ Kadyrov_95/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Кадыров пригласил Путина в Чечню.

    Кадыров сообщил в Telegram, что доложил Путину о стабильной социально-экономической ситуации в Чечне и планомерном развитии экономики, процессе реализации свыше 500 инвестпроектов, включая «строительство двух гидроэлектростанций, нового аэропорта и железнодорожного вокзала». «Наглядно показал, как будет выглядеть самый большой микрорайон Грозного », – рассказал Кадыров.

    Он также сообщил Путину «об участии региона» в специальной военной операции на Украине – в зону СВО направлено 43,5 тыс. бойцов. Кадыров отметил, что «по первому приказу» в зону СВО могут направить еще «несколько десятков тысяч обученных и оснащенных бойцов из резерва».

    Кадыров выразил главе государства благодарность за «поддержку всех начинаний» в Чечне, а также за «личное участие в позитивных изменениях региона».

    Напомним, Путин провел видеоконференции с главой Липецкой области Игорем Артамоновым и губернатором Курганской области Вадимом Шумковым.

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    22 мая 2024, 23:49 • Новости дня
    Путин поддержал намерение Артамонова участвовать в выборах в Липецкой области

    Путин поддержал планы главы Липецкой области Артамонова участвовать в губернаторских выборах в сентябре

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции поддержал намерение главы Липецкой области Игоря Артамонова участвовать в губернаторских выборах в сентябре.

    «Как дела, Игорь Георгиевич?», – спросил Путин. Артамонов ответил, что «в целом, все нормально», после чего приступил к докладу «по ситуации», передает РИА «Новости».

    Артамонов в ходе разговора отметил, что «далеко не все сделано в регионе, многое предстоит сделать, развить», и попросил Путина «поддержать выдвижение на пост губернатора Липецкой области на второй срок». Путин ответил, что «разумеется, поддерживает» Артамонова, который «работает напряженно». «И результаты видно», – сказал Путин. Он пожелал Артамонову удачи на выборах.

    Артамонов пригласил Путина посетить Добровский район области, отметив, что так должен выглядеть каждый сельский район: «Новая школа, современный детский сад, новый спорткомплекс, бассейн, дома для аграриев, районная больница, МФЦ». Глава региона попросил Путина помочь с ремонтом кампусов детского лагеря «Прометей».

    Путин обратил внимание Артамонова на проблему нехватки медиков. Ответы губернатора заставили Путина улыбнуться, передает ТАСС.

    Артамонов заявил, что в регионе «уже много денег предлагают врачам», но «все предлагают много денег, чтобы переехали», а «надо, чтобы медики не уезжали». Путин посоветовал «помогать им жильем».

    Артамонов сказал, что в регионе «уже на все готовы», докторам медицинских наук, которые приедут в область, предлагают выплачивать по 5 млн рублей, но «потока нет». Путин отметил, что доктора медицинских наук – «это правильно, хорошо», но их «не так уж много», а региону «нужны просто специалисты».

    Накануне Путин пожелал главе Калмыкии Бату Хасикову успехов на выборах руководителя республики на новый срок. В единый день голосования 8 сентября 2024 года запланированы 20 прямых выборов глав регионов.

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    22 мая 2024, 21:54 • Новости дня
    В Белом доме опровергли сообщения о поставках Китаем оружия России

    Салливан: США не знают о якобы имеющихся планах поставки Китаем оружия России

    Tекст: Вера Басилая

    США не располагают информацией о якобы имеющемся у Китая намерении поставить России оружие для применения на Украине, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

    По его словам, США выражают опасения по поводу якобы возможных поставок Китаем оружия России еще с 2022 года, но Вашингтон не увидел этого ни в 2022 году, ни в прошлом году, ни до настоящего момента, передает ТАСС.

    Салливан отметил, что проведет консультации с британским правительством по поводу утверждения главы Минобороны Великобритании Гранта Шэппса о наличии у Лондона и Вашингтона сведений о том, что Китай якобы будет поставлять оружие России для применения на Украине.

    Помощник американского президента отметил, что рассчитывает «понять, к чему именно относилось это высказывание».

    Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США планируют расширять американские санкции за предполагаемые поставки в Россию продукции двойного назначения.

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    22 мая 2024, 20:12 • Новости дня
    Путин поручил утвердить программы развития отстающих регионов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить индивидуальные программы социально-экономического развития для десяти отстающих регионов страны на 2025–2030 годы.

    Речь идет о республиках Алтай, Калмыкия, Марий Эл, Тыва, Хакасия, Чувашия, Алтайском крае, Кировской, Курганской и Псковской областях, сообщается на сайте Кремля, передает ТАСС.

    Правительство должно предусмотреть выделение из федерального бюджета дополнительных бюджетных ассигнований в размере не менее 10 млрд рублей ежегодно на реализацию этих программ. Срок выполнения поручения – до 1 октября 2024 года.

    Ранее Путин утвердил перечень поручений по ситуации с паводками.

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    22 мая 2024, 23:57 • Новости дня
    Путин заслушал доклад о ликвидации последствий паводков в Курганской области

    Путин заслушал доклад главы Курганской области Шумкова о ликвидации последствий паводков в регионе

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе видеоконференции глава российского государства Владимир Путин заслушал доклад губернатора Курганской области Вадима Шумкова о ликвидации паводков в регионе.

    Путин заявил, что оценивать ущерб и восстанавливать жилой фонд, инфраструктуру нужно быстрее. Шумков сообщил, что обследована половина домов, пострадавших от паводка, более чем 200 из них требуется капитальный ремонт, 13 зданий утеряны. Было затоплено «52 автомобильные дороги и 16 мостов», подтопленными остаются «семь дорог и 11 мостов», передает ТАСС.

    Паводок в Курганской области затронул 51 населенный пункт. Глава Курганской области на встрече с Путиным, сообщил, что силы МЧС отработали образцово, передает РИА «Новости».

    Шумков сообщил, что «выплаты в размере 10 тыс. получили 13023 гражданина, выплаты в размере 50–100 тыс. рублей получили 3057 граждан».

    Путин попросил губернатора обратить внимание на ситуацию со здравоохранением, добавил, что задачи решаемы, но надо целенаправленно работать.

    Курганская область входит в число регионов, в которых осенью состоятся губернаторские выборы. Путин заявил: «Что касается будущей работы, то прежде всего, конечно, нужно добиться поддержки граждан». Он считает, что для Шумкова «это вполне достижимая задача», глава региона «работал напряженно в предыдущее время». Президент выразил надежду, что «люди это тоже заметили». Он заявил, что «нужно, конечно, напрямую к людям идти и показывать, что сделано», рассказывать о планах. Он пожелал Шумкову «всего доброго, успехов».

    Напомним, Путин утвердил список поручений, касающихся вопросов ликвидации последствий паводков в отдельных регионах.

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    22 мая 2024, 19:25 • Новости дня
    Путин включил Мединского в совет по культуре и искусству

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о включении своего помощника Владимира Мединского в состав совета по культуре и искусству.

    Тем же указом из состава органа исключен Владимир Толстой, который ранее являлся помощником российского лидера, передает ТАСС.

    Мединский заменит Толстого на посту секретаря совета по культуре.

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    Российские фермеры держат удар погодных аномалий

    Погода этой весной не благоволит российским фермерам. Засуха, наводнения и заморозки приведут к снижению урожая зерновых и пшеницы. Погибло 900 тыс. га посевов, и пшеницу пересевать уже поздно. Смогут ли пережить погодные аномалии российские фермеры? Подробности

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    Монголия перестанет балансировать между Россией и Китаем

    Шанхайская организация сотрудничества продолжает расширяться. На этот раз глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в состав объединения может войти и Монголия. С этой страной у Москвы имеется богатый опыт отношений, а перспективы трехстороннего сотрудничества с Китаем способны превратить Улан-Батор в крупный транспортный хаб. Чего еще стоит ожидать России от вступления Монголии в ШОС? Подробности

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    Никабам мешает исламский радикализм

    В Духовном управлении мусульман без энтузиазма отреагировали на предложение главы СПЧ Валерия Фадеева запретить в России ношение никаба. Сейчас запрет на ношение никаба и паранджи действует во многих странах, в том числе мусульманских. Эксперты говорят, что никаб никогда не являлся элементом повседневного костюма женщин-мусульманок и характерен только для крайне радикальных течений ислама. Подробности

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    Три страны Запада невольно встали на сторону России из-за Израиля

    Израиль возмущен решением трех европейских стран признать государство Палестина, и дело уже дошло до отзыва послов из этих стран. Но почему реакция Тель-Авива оказалась столь резкой? Палестину признало уже множество государств, что может добавить к этому еще несколько? Однако в данном случае речь идет о принципе, и это имеет отношение в том числе и к России. Подробности

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    Дамбу в Орске подвела эксплуатация

    Жертвами наводнения в результате прорыва дамбы в Орске стали не менее двух человек. В зоне затопления оказались более 10 тыс. жителей. Власти призывают жителей эвакуироваться, иначе их принудительно заставят покинуть Орск. Причиной ЧП стали активное снеготаяние и подъем уровня рек, при этом прокуроры выявили нарушения при содержании дамбы. В экспертной среде уверены: при должной эксплуатации дамба должна была справиться с напором воды. Подробности

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    • Европа пошла против США и Израиля

      Ирландия, Испания и Норвегия объявили о том, что скоро признают Палестину независимым государством. По сути это политический бунт против США и Израиля, который уже объявил об отзыве послов из этих стран. К чему приведет распад произраильской коалиции?

    • На сторону России перешла еще одна страна

      По оценке японского издания JB Press, Вьетнам отказался от нейтралитета в российско-украинском конфликте и встал на сторону Москвы, доказательство чему – приглашение посетить страну, адресованное президенту РФ Владимиру Путину. Правы ли японцы в своей оценке? Чего хочет от России Вьетнам?

    • Пашинян идет в ЕС ценой предательства

      Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о желании присоединиться к Евросоюзу уже в этом году. Подобное невозможно, но Армения явно встает на тот путь, который называют евроинтеграцией. И ей придется заплатить за это высокую цену.

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    • Признаки геноцида, развязанного киевским режимом против русских на Украине

      С 2014 года уничтожение всего русского на Украине приняло системный характер. Наиболее ярким примером этого стала военная операция киевского режима против жителей Донбасса. О том, каковы признаки геноцида русских на Украине – в нашей инфографике.

    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

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    • Майка аутсайдера

      Нить, на которой висят отношения Зеленского и США, может скоро порваться. Президентские полномочия Зеленского истекли, российские войска продвигаются на Запад, а рейтинг лидера киевского режима стремительно падает. От фигуры Зеленского остается только майка аутсайдера.

    • «Линия обороны» ВСУ под Харьковом была разворована

      Деньги, предназначенные на строительство оборонительных сооружений ВСУ под Харьковом, были в итоге украдены, а укрепления так и не были никогда построены. По крайней мере, так уверяют сами украинские военные – те самые, что сегодня вынуждены отступать под ударами российских войск.

    • Победа 9 мая объединяет солдат СВО и Великой Отечественной

      Героями прошедшего на Красной площади парада в честь 79-й годовщины Победы стали участники спецоперации. На трибуне почетных гостей на них смотрели ветераны Великой Отечественной. И те и другие выполняли и выполняют общую задачу – уничтожение нацизма.

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