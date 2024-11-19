Политолог: «План стойкости» Зеленского пуст в идейном и практическом плане

Политолог Скачко: «План стойкости» стал жалкой попыткой Зеленского сохранить власть

Tекст: Олег Исайченко

«Так называемый «план стойкости» нужен Владимиру Зеленскому лишь для одной цели: это своеобразная страховка на случай, если западные государства вынудят его проводить выборы на Украине. Конечно, он всеми силами пытается отсрочить кампанию, и для этого ему и необходима бесконечная война», – сказал Владимир Скачко, обозреватель «Украина.ру».

«Однако положиться исключительно на конфликт он не может. В конечном счете, у него нет гарантий, что в Вашингтоне не вспомнят о желании поиграть в демократию и провести выборы. В таком случае он скажет, что «план стойкости» – это его предвыборная программа», – добавил Скачко.

«При этом «план стойкости» максимально пуст в идейном и практическом плане. В нем нет конкретных предложений и сроков, все размыто до предела, а пункты, касающиеся гуманитарных аспектов жизни страны, написаны настолько обще, что их можно применить почти в любой другой стране мира», – отмечает эксперт.

«В целом, Зеленский постоянно стоит какие-то планы: «мира», «победы», теперь «стойкости». Если ты как политик постоянно строишь планы, но ни один не доводишь до конца, то пора бы признаться в собственной лени, неспособности сосредоточиться и прекратить демонстрацию этого скудоумия», – заключил Скачко.

Ранее Владимир Зеленский представил «план стойкости» Украины. Инициатива состоит из десяти пунктов, следование которым должно помочь государству выстоять в условиях продолжающегося конфликта. По его словам, этот документ станет первой доктриной страны, призванной провести ее «от войны к миру».

Каждое положение плана имеет собственное название. «Единство» отражает стремление Украины войти в состав ЕС и НАТО. При этом страна должна будет отказаться от проведения выборов президента до окончания конфликта. Пункт «фронт» регламентирует проведение военных операций ВСУ, в том числе и на территории России.

План также предусматривает наращивание производства оружия на территории самой Украины и привлечение инвестиций в развитие ОПК государства. Отмечается, что в следующем году в стране будет создано около трех тыс. ракет. Зеленский также акцентировал внимание на необходимости поддержания «культурного суверенитета».

План уже раскритиковали некоторые депутаты Верховной рады. Так, Ярослав Железняк заявил, что в проекте имеется слишком много общих фраз. Выступление Зеленского он охарактеризовал как запутанное, а пункт «финансы», по его оценке, является «полной фигней».

В свою очередь депутат Алексей Гончаренко (признан террористом и экстремистом в РФ) счел тезисы о «культурном суверенитете» «полным идиотизмом». Другие парламентарии сочли инициативу оторванной от реальности.