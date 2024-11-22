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    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина все больше похожа на второй Вьетнам для США

    Выводы из Вьетнама в США, конечно, сделали. Войска на Украину напрямую не отправляют. Наемники не в счет. Теперь американцы воюют только силами армии Южного Вьетнама, вернее, ВСУ, которых не жалко. И за которых не придется отвечать перед избирателями и потомками.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский и Ермак попытаются спасти свою власть

    Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Новая война делает предыдущие войны недовоёванными

    Нацизм был разгромлен, но не был вырван с корнем и уже в наше время расцвел в Прибалтике, возобладал на Украине. США, Великобритания и Франция, поддержав украинский нацизм, отреклись от союзничества времен Второй мировой войны, а денацификация Германии оказалась фикцией.

    13 комментариев
    22 ноября 2024, 09:21 • Новости дня

    WSJ: Трамп рассматривает кандидатуру Уорша на пост главы Минфина США

    WSJ: Трамп рассматривает Уорша на пост министра финансов для последующего перевода в ФРС

    Tекст: Вера Басилая

    Избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность назначения Кевина Уорша министром финансов США с перспективой его перевода в ФРС после окончания полномочий Джерома Пауэлла в 2026 году, сообщила газета The Wall Street Journal.

    Трамп намерен предложить Кевина Уорша, бывшего члена Совета управляющих ФРС, на пост министра финансов, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

    По плану Трампа, после окончания срока полномочий Джерома Пауэлла в 2026 году Уорш может стать его преемником на посту главы ФРС.

    Кевин Уорш, известный консервативными взглядами на экономическую политику, покинул ФРС в 2011 году. В настоящее время он работает в Стэнфордском университете. Помимо Уорша, на должность министра финансов рассматриваются кандидатуры инвестора Скотта Бессента и владельца Apollo Global Management Марка Роуэна, передаетРИА «Новости».

    Трамп обсуждал возможное назначение Уорша в своем поместье Мар-а-Лаго. Скотт Бессент может занять пост главы Национального экономического совета, а затем возглавить Минфин, если Уорш перейдет в ФРС.

    В числе других кандидатов на пост главы Минфина упоминаются инвестор Марк Роуэн, банкир Говард Латник, бывший торговый переговорщик Роберт Лайтхайзер и сенатор Билл Хагерти.

    Ранее Дональд Трамп предложил кандидатуру бывшего прокурора штата Флорида Пэм Бонди на должность министра юстиции и генпрокурора США после заявления конгрессмена Мэтта Гетца о самоотводе.

    До этого Трамп выдвинул американского миллиардера и инвестора Говарда Латника на пост министра торговли в своей администрации. Также Трамп назначил бывшего и. о. главы Минюста Уитэкера новым представителем США при НАТО.

    21 ноября 2024, 21:56 • Новости дня
    В команде Трампа прокомментировали обращение Путина

    Команда Трампа в ответ на обращение Путина: Избранный президент хочет восстановить мир во всем мире

    В команде Трампа прокомментировали обращение Путина
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Избранный президент США Дональд Трамп планирует восстановить мир во всем мире, делая акцент на американскую силу, заявила пресс-секретарь избирательного штаба Трампа Кэролайн Ливитт.

    Это заявление было сделано в ответ на просьбу дать комментарий к обращению президента России Владимира Путина, который предупредил западные страны об опасности эскалации на Украине, передает ТАСС.

    Ливитт подчеркнула, что американцы снова выбрали Трампа, потому что верят в его способность вести страну и восстановить мировую стабильность. «Когда он вернется в Белый дом, он предпримет необходимые шаги именно с этой целью», – заявила Ливитт, добавив, что она станет пресс-секретарем Белого дома при новой администрации.

    Напомним, в четверг президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия вправе применять оружие против военных объектов тех стран, которые используют свое оружие против российских объектов.

    Ранее Bloomberg сообщало, что Дональд Трамп вскоре может инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

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    21 ноября 2024, 06:32 • Новости дня
    Зеленский предложил США разрабатывать ресурсы в зонах под контролем России

    Portal Obronny: Украина предложила США совместную разработку ресурсов на контролируемых Россией землях

    Зеленский предложил США разрабатывать ресурсы в зонах под контролем России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Максим Попов

    Президент Украины Владимир Зеленский предложил США совместно разработать природные ресурсы, включая месторождения на территориях, отошедших к России, сообщило Portal Obronny.

    По информации польского издания, в предложениях Владимира Зеленского о совместной с США разработке природных ресурсов фигурируют месторождения, находящиеся на территориях, уже перешедших под контроль России. Журналисты предполагают, что такие инициативы украинского президента могут быть связаны с попыткой расположить к себе нового президента США Дональда Трампа, передает «Газета.ru».

    Обозреватели подчеркнули, что минеральные ресурсы, оцениваемые в триллионы долларов, такие как титан, графит и литий, могли бы стать разменной монетой в переговорах с новой администрацией США. Как утверждает канадская консалтинговая фирма SecDev, в 2022 году около 7% мировых запасов титана, 20% запасов графита и 500 тыс. тонн лития находились на территории Украины. Однако сейчас часть этих запасов оказалась на землях, которые стали частью России, отмечается в материале.

    Ранее сообщалось, что Зеленский подготовил «план победы» для Трампа, который предполагает замену американских войск в Европе на украинские формирования, а также обмен природными ресурсами с западными государствами.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    21 ноября 2024, 01:37 • Новости дня
    В Конгрессе США ограничили трансгендерам пользование туалетами по выбору

    Спикер Палаты представителей США запретил трансгендерам использовать туалеты по гендерной идентичности

    В Конгрессе США ограничили трансгендерам пользование туалетами по выбору
    @ Alex Edelman/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Спикер Палаты представителей Майк Джонсон запретил в здании Палаты представителей трансгендерам пользоваться туалетами по выбору, в соответсвии с их гендерной идентичностью.

    Джонсон, представляющий Республиканскую партию от штата Луизиана, заявил о запрете трансгендерным людям пользоваться туалетами в здании Палаты представителей, которые не соответствуют их биологическому полу, сообщило Axion.

    Спикер Палаты представителей отметил, что все помещения для представителей одного пола будут предназначены исключительно для людей соответствующего биологического пола. Джонсон подчеркнул, что женские помещения только для женщин и что это правило теперь закреплено официально. Он так же добавил, что у каждого конгрессмена есть персональный туалет. «Мы не против кого-то. Мы за женщин. Я думаю, что для нас важно продолжать придерживаться этой политики», – указал спикер Палаты представителей.

    Данное решение было принято после избрания в Конгресс первого трансгендера, представителя Демократической партии Сары Макбрайд от штата Делавэр.


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    20 ноября 2024, 17:31 • Новости дня
    В США предположили скорые переговоры Путина и Трампа по Украине

    Bloomberg: Путин и Трамп могут вскоре начать переговоры по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Победивший на выборах президента США Дональд Трамп вскоре может инициировать переговоры с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине, пишет Bloomberg.

    Автор колонки Bloomberg Андреас Клут предположил, что после разрешения Джо Байдена на удары дальнобойными американскими ракетами вглубь территории России Трамп может использовать этот шаг как дополнительное преимущество на переговорах, передает РИА «Новости».

    «Дональд Трамп скоро будет вести переговоры с Владимиром Путиным по Украине», – пишет Клут.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил о готовности президента Владимира Путина к переговорам по Украине, включая возможные контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом.

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    20 ноября 2024, 19:59 • Новости дня
    Трамп назвал кандидатуру нового представителя США при НАТО

    Трамп выдвинул бывшего и. о. главы Минюста Уитэкера новым представителем США при НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить Мэтью Уитэкера новым американским постоянным представителем при НАТО, следует из заявления, распространенного его переходной командой.

    Ранее Мэтью Уитэкер занимал должность исполняющего обязанности министра юстиции и генерального прокурора США в первой администрации Трампа, передает ТАСС.

    Ранее Трамп предложил назначить американского миллиардера и инвестора Говарда Латника на пост министра торговли в своей администрации. Трамп также выбрал Кэролайн Ливитт на пост пресс-секретаря Белого дома, что делает ее самой молодой в этой должности в возрасте 27 лет.

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    22 ноября 2024, 02:57 • Новости дня
    Трамп предложил нового кандидата на пост генпрокурора США

    Трамп выдвинул экс-прокурора Флориды Бонди на пост министра юстиции США

    Трамп предложил нового кандидата на пост генпрокурора США
    @ Republican National Convention/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что выдвигает кандидатуру бывшего прокурора штата Флорида Пэм Бонди на должность министра юстиции – генпрокурора США после того, как конгрессмен Мэтт Гетц заявил о самоотводе.

    Трамп полагает, что Бонди заставит ведомство вернуться к «своему прямому назначению» – к противодействию преступности, чтобы «сделать Америку снова безопасной».

    Трамп в соцсети Truth Social отметил, что давно знаком с Бонди. «Она умна, тверда и отлично справится с работой генерального прокурора», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, Гетц отозвал свою кандидатуру на пост генпрокурора США. Он попал в скандал, связанный с сексуальными домогательствами, против него ведется расследование.

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    19 ноября 2024, 22:46 • Новости дня
    Трамп предложил миллиардера Латника на пост министра торговли

    Трамп предложил инвестора и миллиардера Говарда Латника на должность главы Минторга США

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить американского миллиардера и инвестора Говарда Латника на пост министра торговли в своей администрации, говорится в заявлении переходной команды республиканца.

    «Я рад объявить, что Говард Латник, председатель совета директоров и генеральный директор инвестиционной фирмы Cantor Fitzgerald, присоединится к моей администрации в качестве министра торговли США. Он возглавит нашу тарифную и торговую повестку, а также будет нести дополнительную прямую ответственность за деятельность офиса торгового представителя США», – приводит ТАСС выдержку из заявления.

    До этого Трамп предложил кандидатуру Криса Райта на пост министра энергетики США.

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    20 ноября 2024, 12:50 • Новости дня
    Песков заявил о готовности Путина к переговорам с Трампом по Украине

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил о готовности президента Владимира Путина к переговорам по Украине, включая возможные контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом.

    Представитель Кремля отметил, что «президент действительно неоднократно – а точнее, постоянно – заявляет о том, что он готов к контактам и переговорам», передает ТАСС.

    Песков также высказался о политике уходящей администрации США во главе с Джо Байденом. По словам представителя Кремля, администрация полностью привержена продолжению войны на Украине и делает для этого все возможное.

    Однако Песков отметил, что трудно сказать, насколько эта информация соответствует действительности. Он подчеркнул, что «если исходить в целом из тенденции, которую демонстрирует уходящая администрация США, они полностью привержены продолжению войны и делают для этого все возможное за оставшееся для них время».

    Ранее в Кремле рассказали, что горячая линия связи между Кремлем и Белым домом, созданная после Карибского кризиса, сейчас не используется, а контакты по специальной защищенной линии отсутствуют.

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    21 ноября 2024, 09:03 • Новости дня
    Маск и Рамасвами предложили вернуть госслужащих в офисы

    Илон Маск и Вивек Рамасвами предложили обязать госслужащих работать в офисе

    Tекст: Мария Иванова

    Илон Маск и Вивек Рамасвами предложили обязать федеральных госслужащих США работать в офисах пять дней в неделю, чтобы сократить бюрократию и повысить эффективность.

    Американские предприниматели Илон Маск и Вивек Рамасвами предложили обязать федеральных госслужащих США работать в офисах пять дней в неделю, передает РИА «Новости». Это предложение прозвучало в их совместной статье для газеты Wall Street Journal.

    По мнению Маска и Рамасвами, введение такого требования может привести к добровольным увольнениям, что, по их словам, станет плюсом: «Если федеральные служащие не хотят приходить на работу, американские налогоплательщики не должны платить им за привилегию времен COVID – сидеть дома».

    Авторы статьи отмечают, что закон позволяет президенту устанавливать правила, регулирующие работу конкурентной службы. Они считают, что Дональд Трамп, обладая соответствующими полномочиями, может ограничить разрастание административного аппарата и осуществить масштабные увольнения, а также перемещение федеральных служб за пределы Вашингтона.

    Ранее сообщалось, что департамент по достижению госэффективности (DOGE), который возглавят Маск и Рамасвами, уже начал искать сотрудников. Среди требований к кандидатам – сверхвысокий IQ и готовность работать более 80 часов в неделю.

    Название департамента связано с Dogecoin, криптовалютой, поддерживаемой Маском, названной в честь интернет-мема Doge.

    Ранее Вивек Рамасвами сообщил, что планирует закрыть ФБР и уволить 1,5 млн сотрудников в рамках нового распоряжения Дональда Трампа о сокращении госрасходов.

    Рамасвами считает, что создаваемый департамент по достижению госэффективности (DOGE) сравним по важности с «Проектом Манхэттен», подчеркивая его роль в борьбе с бюрократией.

    Между тем Илон Маск, также возглавивший новый департамент по достижению госэффективности США, анонсировал проведение еженедельных прямых трансляций с сообщениями о деятельности ведомства.

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    20 ноября 2024, 01:03 • Новости дня
    Генерал сообщил о возможном увеличении ядерного арсенала США

    Глава Стратегического командования США заявил о необходимости обсуждения увеличения ядерного арсенала

    Tекст: Максим Попов

    Американский генерал Энтони Коттон подтвердил необходимость обсуждения возможного увеличения ядерного арсенала США в контексте текущей международной обстановки.

    Как передает ТАСС, глава Стратегического командования США Энтони Коттон заявил, что Соединенные Штаты должны рассмотреть вопрос об увеличении размера своего ядерного арсенала. Причиной стала необходимость обеспечить достаточный уровень риска для России и Китая, а также других потенциальных противников.

    Коттон сослался на недавнюю публикацию в The Wall Street Journal, в которой говорилось, что Дональд Трамп может принять решение об увеличении ядерного арсенала. По информации издания, у будущего президента будет несколько подготовленных вариантов для усиления всех частей ядерной триады.

    Коттон отметил, что эти планы соответствуют докладам Комиссии по стратегическим силам США и отражают текущую геополитическую обстановку. Он также подчеркнул, что пересмотр ядерной стратегии необходим для поддержания боеготовности США в условиях многополярного мира.

    До этого Пентагон заявил о возможности одновременной угрозы от России, Китая, КНДР и Ирана.

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    22 ноября 2024, 08:15 • Новости дня
    Маск прокомментировал «список задач» на обложке Time

    Маск заявил о непричастности к списку задач, опубликованному на обложке журнала Time

    Tекст: Мария Иванова

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал появление на обложке журнала Time списка задач, якобы ему принадлежащего, отметив, что не давал СМИ интервью и не связан с этой информацией напрямую.

    Маск прокомментировал появление своей фотографии и списка задач на обложке журнала Time, сообщает РИА «Новости». Он отверг связь с этим списком, подчеркнув, что некоторые пункты действительно важны для его глобальной цели – заселения людьми других планет. Он отметил, что не давал интервью СМИ по этому вопросу.

    «Чтобы было ясно: я не давал СМИ никаких интервью, это, на самом деле, не мой список. Я пытаюсь сделать жизнь многопланетной, чтобы максимизировать вероятную продолжительность жизни разума. Некоторые из тех пунктов нужны для этого», – написал Маск в своей соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Журнал Time ранее включил в обложку декабрьского выпуска изображение Маска и список его задач, якобы значимых для предпринимателя после победы Дональда Трампа на президентских выборах. Среди них были указаны сокращение расходов госбюджета США на 2 трлн долларов и полет на Марс. Маск, поддерживавший Трампа, ранее заявлял о намерении снизить бюджетные затраты в случае его победы.

    На недавних выборах, прошедших 5 ноября, Дональд Трамп стал первым президентом США с XIX века, вернувшимся в Белый дом после перерыва. Все ведущие СМИ Америки подтвердили его победу. Камала Харрис признала поражение, а Джо Байден поздравил Трампа.

    Маск и Вивек Рамасвами назначены руководителями нового ведомства по госэффективности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Маск и Рамасвами предложили обязать федеральных госслужащих США работать в офисах пять дней в неделю для повышения эффективности работы.

    Также сообщалось, что между Маском и Борисом Эпштейном произошел конфликт из-за назначения на государственные посты при новом президенте Дональде Трампе.

    Кроме того Маск заявил о намерении найти и уничтожить тех, кто инициировал расследование его связей с Россией.

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    19 ноября 2024, 13:25 • Новости дня
    Американские спортсмены начали отмечать победы «танцем Трампа»

    New York Post: Американские спортсмены отметили победы «танцем Трампа»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские спортсмены начали праздновать свои победы, исполняя известный «танец Трампа», который стал популярным после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

    Американские спортсмены стали отмечать свои победы и набранные очки в играх, исполняя «танец Трампа», пишет New York Post. Этот необычный танец стал популярным после избрания Дональда Трампа президентом США, передает ТАСС.

    На протяжении последних лет бывший президент Трамп завершает свои митинги под песню «YMCA» группы Village People, добавляя к ним элементы танца. Танец Трампа, как его называют, состоит из минимального движения ногами и ритмичных движений рук, сжатых в кулак.

    Трамп исполнил несколько движений этого танца после своей победной речи 6 ноября, что привлекло внимание не только его сторонников, но и спортсменов, которые подхватили эту традицию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп выступил в Мар-а-Лаго во Флориде, где завершил свое выступление танцем под хит YMCA.

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    21 ноября 2024, 14:53 • Новости дня
    NBC News: Трамп намерен провести изменения в США с беспрецедентной скоростью

    Tекст: Александра Юдина

    Команда избранного президента Дональда Трампа обещает введение изменений с невиданной скоростью, сосредоточив усилия на миграционной политике в первый день после инаугурации, сообщили на канале NBC News.

    По данным телеканала, администрация нового президента США собирается проводить изменения с беспрецедентной скоростью, передает РИА «Новости».

    «Американцы увидят, что новая администрация Трампа будет проводить изменения в таком темпе, какого вы еще не видели в истории», – заявил один из членов штаба Трампа.

    Согласно материалу, в первый день после инаугурации Трамп планирует сосредоточиться на миграционной политике.

    Ожидается, что 20 января он подпишет не менее пяти указов, направленных на решение миграционных вопросов.

    NBC News полагает, что команда Трампа может закрыть две миграционные программы, введенные администрацией Джо Байдена, что может привести к тому, что более 1,3 млн легальных мигрантов будут вынуждены покинуть страну.

    Ранее команда Трампа заявила, что будет пересматривать почти все решения президента США Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.

    Сын избранного президента США Дональд Трамп – младший назвал «имбецилами» тех, кто стоит за решением позволить бить американскими ракетами ATACMS вглубь России.

    Политолог Федор Лукьянов считает, что Байден пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.

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    19 ноября 2024, 12:45 • Новости дня
    Дуда назвал смешными слухи о прекращении поддержки Украины Трампом

    Bloomberg: Дуда назвал смешными слухи о прекращении поддержки Украины Трампом

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Польши Анджей Дуда заявил Bloomberg, что избранный президент Дональд Трамп продолжит поддерживать Украину, несмотря на слухи об обратном.

    Дуда назвал смешными слухи о том, что Трамп прекратит поддержку Киева, когда придет к власти, передает ТАСС.

    Он отметил, что Трамп собирает информацию относительно Украины и активно изучает ситуацию.

    Польский президент добавил, что во время своего первого срока Трамп отправлял военную помощь Украине, что подчеркивает его поддержку страны.

    Дуда также сообщил, что Трамп пока не представил детального плана касательно Украины, но активно интересуется мнением европейских лидеров по этому вопросу.

    Тем временем глава МИД Эстонии Маргус Цахна предложил европейским лидерам быть готовыми отправить военные силы на Украину в случае реализации мирного плана Трампа.

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    21 ноября 2024, 10:31 • Новости дня
    Захарова назвала «план стойкости» Зеленского набором фантазий

    Tекст: Александра Юдина

    Новый «план стойкости» украинского президента Владимира Зеленского является очередной иллюзией для сохранения его власти, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, план, который Зеленский анонсировал в Раде 19 ноября, содержит десять пунктов и приложения, однако его основная цель – поддержка своей власти за счет необоснованных фантазий на фоне деморализации украинских сил и значительных потерь ВСУ, передает РИА «Новости».

    Дипломат подчеркнула: многие пока не понимают содержание плана, однако ясно, что он направлен на самосохранение власти Зеленского, чья легитимность, по ее словам, уже потеряна.

    Захарова также отметила, что украинские власти продолжают использовать различные прожекты как средство отвлечения внимания от реальных проблем в стране.

    Ранее сообщалось, что Зеленский подготовил «план победы» для избранного президента Дональда Трампа, который предполагает замену американских войск в Европе на украинские формирования, а также обмен природными ресурсами с западными государствами.

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    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

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    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

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    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

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    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

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