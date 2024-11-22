WSJ: Трамп рассматривает кандидатуру Уорша на пост главы Минфина США

WSJ: Трамп рассматривает Уорша на пост министра финансов для последующего перевода в ФРС

Tекст: Вера Басилая

Трамп намерен предложить Кевина Уорша, бывшего члена Совета управляющих ФРС, на пост министра финансов, передает ТАСС со ссылкой на The Wall Street Journal.

По плану Трампа, после окончания срока полномочий Джерома Пауэлла в 2026 году Уорш может стать его преемником на посту главы ФРС.

Кевин Уорш, известный консервативными взглядами на экономическую политику, покинул ФРС в 2011 году. В настоящее время он работает в Стэнфордском университете. Помимо Уорша, на должность министра финансов рассматриваются кандидатуры инвестора Скотта Бессента и владельца Apollo Global Management Марка Роуэна, передаетРИА «Новости».

Трамп обсуждал возможное назначение Уорша в своем поместье Мар-а-Лаго. Скотт Бессент может занять пост главы Национального экономического совета, а затем возглавить Минфин, если Уорш перейдет в ФРС.

В числе других кандидатов на пост главы Минфина упоминаются инвестор Марк Роуэн, банкир Говард Латник, бывший торговый переговорщик Роберт Лайтхайзер и сенатор Билл Хагерти.

Ранее Дональд Трамп предложил кандидатуру бывшего прокурора штата Флорида Пэм Бонди на должность министра юстиции и генпрокурора США после заявления конгрессмена Мэтта Гетца о самоотводе.

До этого Трамп выдвинул американского миллиардера и инвестора Говарда Латника на пост министра торговли в своей администрации. Также Трамп назначил бывшего и. о. главы Минюста Уитэкера новым представителем США при НАТО.