Попытки залезть в духовный мир с черного хода, узнать будущее, которое принадлежит только Богу – это акт неверия. Хуже того, такие попытки открывают человека для воздействия падших духов. А с чисто мирской точки зрения тарология – это торговля услугами, которые заведомо не могут быть оказаны.7 комментариев
Трамп выдвинул бывшего и. о. главы Минюста новым представителем США при НАТО
Трамп выдвинул бывшего и. о. главы Минюста Уитэкера новым представителем США при НАТО
Избранный президент США Дональд Трамп планирует назначить Мэтью Уитэкера новым американским постоянным представителем при НАТО, следует из заявления, распространенного его переходной командой.
Ранее Мэтью Уитэкер занимал должность исполняющего обязанности министра юстиции и генерального прокурора США в первой администрации Трампа, передает ТАСС.
Ранее Трамп предложил назначить американского миллиардера и инвестора Говарда Латника на пост министра торговли в своей администрации. Трамп также выбрал Кэролайн Ливитт на пост пресс-секретаря Белого дома, что делает ее самой молодой в этой должности в возрасте 27 лет.