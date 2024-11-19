Трамп предложил миллиардера Латника на пост министра торговли

  • Новость часаСистема ПВО сбила украинские беспилотники над Белгородской областью
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новая ядерная доктрина России призвана отрезвить НАТО
    Депутаты от Словакии бойкотировали речь Зеленского в Европарламенте
    Боррель оценил вероятность столкновения армий России и стран ЕС на Украине
    В Тбилиси сравнили объемы продаж вина из Литвы и Грузии в Россию
    Министры шести стран ЕС обвинили Россию в гибридных атаках
    Зеленский подтвердил разрешение ударов ATACMS вглубь России
    США решили не менять ядерную политику из-за новой доктрины России
    Дания передала Украине шесть истребителей F-16
    Выступление жены Зеленского отменили в Любляне после пророссийской акции
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Какое будущее у «Большой двадцатки»

    G20 – это одновременно символ уже ушедшей эпохи и полигон, где новый мир отрабатывает свои навыки глобальной политики. Ожидаемой в прошлом смерти «Большой двадцатки» не произошло, к разочарованию ее создателей. Наоборот, она внезапно обрела новый смысл.

    2 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Российская оппозиция» способна только грантососить

    Погодите, а это точно марш за мир? Да нет – вам же сказали: это шествие побежденных. В их альтернативных мозгах Украина их уже победила. Ну, если они русские. А кричалки «Спасибо, Германия» – логичное продолжение либеральной московской темы 1990-х: «победил бы Гитлер – пили бы баварское».

    6 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем футбольным легионерам давать российские паспорта

    Кто-то скажет, что легионеры становятся русскими ради более приятной ставки налогообложения. Но эти налоги останутся в стране – что ж тут плохого? А сами легионеры, даже если в итоге и уедут жить на историческую родину, с теплотой расскажут о России другим людям. Даже такая мягкая сила нам пригодится.

    6 комментариев
    19 ноября 2024, 22:46 • Новости дня

    Трамп предложил миллиардера Латника на пост министра торговли

    Трамп предложил инвестора и миллиардера Говарда Латника на должность главы Минторга США

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент США Дональд Трамп предложил назначить американского миллиардера и инвестора Говарда Латника на пост министра торговли в своей администрации, говорится в заявлении переходной команды республиканца.

    «Я рад объявить, что Говард Латник, председатель совета директоров и генеральный директор инвестиционной фирмы Cantor Fitzgerald, присоединится к моей администрации в качестве министра торговли США. Он возглавит нашу тарифную и торговую повестку, а также будет нести дополнительную прямую ответственность за деятельность офиса торгового представителя США», – приводит ТАСС выдержку из заявления.

    До этого Трамп предложил кандидатуру Криса Райта на пост министра энергетики США.

    18 ноября 2024, 03:59 • Новости дня
    Команда Трампа заявила о возможном пересмотре решения Байдена по ATACMS

    В команде Трампа заявили о возможном пересмотре решения Байдена снять запрет на удары ракетами ATACMS вглубь России

    Команда Трампа заявила о возможном пересмотре решения Байдена по ATACMS
    @ Al Drago/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Администрация Дональда Трампа, вероятно, будет пересматривать почти все решения нынешнего президента США Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России, сообщил представитель переходной команды Трампа.

    На вопрос о возможном пересмотре решения Байдена об ударах ATACMS вглубь территории России представитель переходной команды Трампа заявил: «Подозреваю, что пересматриваться будет практически все», – передает ТАСС.

    Также он добавил, что в США «в любой конкретно взятый промежуток времени» есть только один президент. До передачи полномочий решения о применении оружия принимает Байден, но «осталось недолго», сказали в команде Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сын избранного президента США Дональд Трамп-младший назвал «имбецилами» тех, кто стоит за решением позволить бить американскими ракетами ATACMS вглубь России.

    Политолог Федор Лукьянов считает, что Байден, дав согласие на удары вглубь территории России американским дальнобойным оружием, пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



    Результаты
    55 комментариев

    Коментарии (51)
    18 ноября 2024, 00:55 • Новости дня
    Сын Трампа назвал «имбецилами» желающих бить американскими ракетами вглубь России
    Сын Трампа назвал «имбецилами» желающих бить американскими ракетами вглубь России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший подверг резкой критике решение позволить бить американскими ракетами ATACMS вглубь России. В то же время сын одного из спонсоров демократов, миллиардера Джорджа Сороса Алекс поддержал нанесение таких ударов.

    Трамп-младший заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России): «Военный промышленный комплекс, похоже, хочет успеть начать третью мировую войну до того, как мой отец сможет добиться мира и спасти жизни. Надо же обеспечить себе триллионные доходы. Жизни людей? Им все равно! Имбецилы!» – передает РИА «Новости».

    В то же время Алекс Сорос назвал разрешение на удары дальнобойными ракетами «отличной новостью».

    Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал пост пользователя в Х, в котором тот написал, что «либералы любят» войну и что она ведет к росту «большого правительства». «Правда», – ответил Маск.

    Миллиардер Дэвид Сакс заявил в соцсети X, что избранный глава американского государства Дональд Трамп «получил явный мандат на прекращение войны на Украине». «Что делает Байден в последние два месяца пребывания в должности? Сильно обостряет ее», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, Байден впервые разрешил удары вглубь России дальнобойными ракетами, но он сам и Пентагон не стали комментировать эти сообщения. Политолог Федор Лукьянов считает, что Байден пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



    Результаты
    55 комментариев

    Коментарии (14)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    18 ноября 2024, 09:09 • Новости дня
    Рамасвами объявил о планах закрыть ФБР ради сокращения бюджета

    Рамасвами объявил о планах закрытия ФБР и увольнения 1,5 млн сотрудников ради сокращения бюджета

    Рамасвами объявил о планах закрыть ФБР ради сокращения бюджета
    @ Valerie Plesch/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Вивек Рамасвами планирует закрыть ФБР и уволить 1,5 млн сотрудников в рамках нового распоряжения Дональда Трампа о сокращении госрасходов.

    Вивек Рамасвами, возглавляющий Департамент эффективности правительства (DOGE), намерен закрыть Федеральное бюро расследований и уволить 1,5 млн сотрудников в соответствии с новым распоряжением Дональда Трампа о сокращении госрасходов, сообщает Economic Times.

    Рамасвами подчеркивает, что его главной задачей станет оптимизация федерального бюджета, а его департамент будет работать вне правительственных структур, предоставляя рекомендацию Белому дому.

    Рамасвами в интервью Fox News заявил, что планы реструктуризации включают полное закрытие некоторых министерств и сокращение раздутых департаментов. Он и Илон Маск договорились завершить свою работу по оптимизации расходов к 4 июля 2026 года. Рамасвами подчеркнул, что скорость, с которой они будут выполнять эти задачи, станет неожиданностью для многих.

    Ранее Дональд Трамп выразил желание ликвидировать Министерство образования, передав контроль над образовательным процессом в руки государства. Среди других своих целей он намерен развеять собственную теорию о «глубинном государстве», утверждая, что федеральные служащие преследуют личные цели, расходуя на это бюджетные средства.

    Ранее Рамасвами заявлял, что создаваемый департамент по достижению госэффективности (DOGE) сравним по важности с «Проектом Манхэттен».

    Илон Маск, также возглавивший новый департамент по достижению госэффективности США, анонсировал проведение еженедельных прямых трансляций с сообщениями о деятельности ведомства.

    Появление министерства по достижению госэффективности США объясняется борьбой с бюрократией и стремлением убрать нелояльных представителей глубинного государства, пояснял газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    Коментарии (20)
    17 ноября 2024, 13:24 • Новости дня
    Политолог оценил возможное назначение уроженца Москвы спецпосланником Трампа по Украине

    Политолог Межуев: Вероятный спецпосланник Трампа по Украине – крайне ловкий переговорщик

    Политолог оценил возможное назначение уроженца Москвы спецпосланником Трампа по Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Евгений Поздняков

    Дональду Трампу свойственны нестандартные кадровые решения. В прошлый раз Дэвид Кушнер, не имевший дипломатического опыта, неплохо изменил геополитические реалии Ближнего Востока. Возможно, с Борисом Эпштейном республиканец попытается повторить этот успех, сказал газете ВЗГЛЯД американист Борис Межуев. Ранее стало известно, что спецпосланником США по Украине может стать Борис Эпштейн.

    «Борис Эпштейн – фигура крайне интересная. Известно о нем немного: личный юрист Дональда Трампа, выходец из Москвы. Некоторые СМИ говорят о том, что он достаточно сильно вовлечен в процесс подбора кандидатов на основные должности будущей администрации республиканцев», – считает Борис Межуев, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Иными словами, видно, что Трамп ему доверяет, и на это имеются все основания. В частности, Эпштейну удалось свести к минимуму влияние уголовных дел против его нанимателя. Это нетривиальная задача, решение которой представляется достаточно сложным. То есть мы, действительно, имеем дело с крайне ловким переговорщиком», – говорит он.

    «Интересно, что во всех медиа подчеркивается, что Эпштейн предложил свою кандидатуру на столь специфическую должность самостоятельно. Очевидно, что данное назначение не будет простым. Человеку, который будет работать на этом направлении, предстоит столкнуться с колоссальным давлением. Видимо, он к этому готов», – рассуждает собеседник.

    «Напомню, что в прошлую каденцию Трампа вопросами Украины занимался Курт Волкер. Он был, очевидно, ориентирован на поражение России, ущемление интересов Москвы. Эпштейн кажется более приемлемым номинантом, который, вероятно, сможет договориться о более приемлемом решении конфликта для всех сторон», – добавляет эксперт.

    «Что касается отсутствия у него дипломатического опыта, то для Трампа это никогда не являлось проблемой. При нем же за Ближний Восток отвечал Дэвид Кушнер – человек, максимально далекий от официального протокола. Тем не менее, ему удалось сделать гораздо больше, чем многим профильным специалистам», – полагает он.

    «То есть в возможном назначении Эпштейна на данный пост чувствуется почерк Трампа. Как минимум, это свидетельствует о серьезных намерениях нового президента в отношении урегулирования конфликта на Украине. Ему нужен посланник, который не будет скован официозом, но сможет с трезвой головой подойти к переговорам и поиску решения проблемы», – объясняет собеседник.

    «Эпштейн кажется как раз таким человеком. К тому же, его происхождение позволяет нам говорить о том, что русский является для него родным языком. Это важный фактор, ведь ход мысли формирует, в том числе и лингвистические черты. Может быть, данный фактор позволит ему более тонко общаться с обеими сторонами», – акцентирует Межуев.

    Если инсинуации про Бориса Эпштейна имеют основания, значит Трамп хочет реально попробовать решить конфликт посредством махерских комбинаций и перемещения наперстков, пишет Федор Лукьянов, главный редактор «России в глобальной политике». «Это не так уж абсурдно, учитывая, что классический политико-дипломатический подход  в данном случае упирается в неразрешимые противоречия и фатальное отсутствие доверия», – напоминает он.

    «Это не значит, что умелый сутяжник-манипулятор чего-то добьется. Но, во всяком случае, такой подход ближе представлениям Трампа о разруливании конфликтов. А представления эти мы знаем по «соглашениям Авраама». Само собой, что сравнивать украинский и арабо-израильский сюжеты нельзя, речь только о психотипе эмиссара», – заключил Лукьянов.

    Ранее стало известно, что спецпосланником США по Украине в администрации Трампа может стать Борис Эпштейн. По данным The New York Times, личный юрист будущего президента США самостоятельно предложил свою кандидатуру на борту самолета по пути в Вашингтон. Он добавил, что у него «имеются родственники по обе стороны конфликта».

    Отмечается, что некоторые пассажиры были шокированы подобной инициативой Эпштейна. Однако Трамп не отверг его предложение, а, по словам ряда американских чиновников, он выслушал идею своего адвоката «с явной заинтересованностью». Примечательно, что кандидат на пост посланника по Украине не имеет дипломатического опыта.

    Кроме того, в настоящий момент против него возбуждено уголовное дело в Аризоне за попытки отменить результаты президентских выборов 2020 года. Издание также сообщает, что Эпштейн в настоящий момент является одной из «наиболее влиятельных фигур в окружении Трампа». Интересно, что он также является уроженцем Москвы. В столице России он жил до 11 лет.

    Ранее газета ВЗГЛЯД анализировала возможные назначения в будущей администрации Трампа и изучала, как выбранные им люди могут изменить отношения США и КНР.

    Коментарии (15)
    17 ноября 2024, 06:56 • Новости дня
    СМИ сообщили о настойчивых попытках Зеленского встретиться с Трампом

    Welt: Киев планирует встречу Зеленского с Трампом для привлечения его на свою сторону

    Tекст: Максим Попов

    Киев стремится провести встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в ближайшее время из-за опасений об условиях возможного мирного соглашения между США и Россией, сообщило Welt.

    По информации издания, Киев усердно ищет способы привлечь Трампа на свою сторону, так как опасается за неопределенный статус Украины в глазах будущего президента США и возможные требования, которые могут возникнуть в ходе переговоров о мирном урегулировании, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что киевское руководство с тревогой наблюдает за тем, как детали мирного плана Трампа просачиваются в СМИ. Опасения вызваны тем, что возможное соглашение между Москвой и Вашингтоном может определить судьбу Зеленского и его политической карьеры. В случае, если итоговый результат мирного процесса окажется менее выгодным для Киева, чем условия 2022 года, это может поставить под угрозу позиции Зеленского.

    Обозреватели подчеркнули критическую важность фигуры Трампа для Киева, что заставляет украинские власти принимать отчаянные меры. В частности, обсуждается возможность передачи будущей администрации США контроля над ресурсами Украины и права на размещение украинских сил как замену американских войск в Европе.

    Накануне Зеленский допустил переговоры с Россией при поддержке и усиления Украины третьими странами.

    Коментарии (2)
    18 ноября 2024, 20:02 • Новости дня
    Трамп пообещал массовые депортации мигрантов с привлечением военных

    Tекст: Валерия Городецкая

    Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп заявил о планах реализовать масштабную программу депортации нелегальных мигрантов.

    План предполагает введение режима чрезвычайного положения и использование военных ресурсов для выполнения этой задачи, передает РИА «Новости».

    Трамп подтвердил свои намерения, написав в соцсети Truth Social: «Правда!!!», согласившись с сообщением главы консервативной организации Judicial Watch Тома Фиттона.

    Ранее Трамп, выступая перед сторонниками, обвинил демократов в том, что их миграционная политика превратила США в свалку для мира, отметив, что Камала Харрис открыла границы для мигрантов.

    Коментарии (7)
    18 ноября 2024, 04:55 • Новости дня
    Аргентина пригрозила заблокировать коммюнике саммита G20

    Financial Times сообщила об угрозах Аргентины заблокировать коммюнике G20 из-за пунктов о налогах и гендерном равенстве

    Tекст: Антон Антонов

    Аргентина готова заблокировать итоговое коммюнике саммита G20 в Рио-де-Жанейро в связи с несогласием по вопросам налогообложения сверхбогатых и гендерного равенства, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

    Как поясняет Financial Times, Аргентина выступила с «возражениями, связанными с налогообложением сверхбогатых и гендерным равенством», передает РИА «Новости».

    Указывается, что президент Аргентины Хавьер Милей – «близкий союзник Трампа». Угроза вето со стороны Аргентины вызывает обеспокоенность среди западных дипломатов. Они опасаются, что недавнее избрание Дональда Трампа президентом в США усилило позиции его консервативных союзников, таких как Аргентина, и может привести к выходу ряда стран из важных соглашений, в частности по борьбе с глобальным потеплением.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, саммит глав государств «Группы двадцати» пройдет в Рио-де-Жанейро 18–19 ноября.

    Милей поддерживал Трампа на выборах в США и стал первым иностранным лидером, который встретился с избранным президентом Соединенных Штатов.

    Коментарии (0)
    18 ноября 2024, 05:55 • Новости дня
    В Раде призвали Киев быть осторожнее с решением Байдена по ATACMS из-за Трампа

    Депутат Рады Гончаренко предупредил Украину о рисках решения Байдена по ATACMS из-за Трампа

    Tекст: Антон Антонов

    В связи с сообщениями о согласии президента США Джо Байдена на удары вглубь территории России ракетами ATACMS Киеву нужно помнить, что скоро к власти в США придет администрация Дональда Трампа, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Депутат выразил мнение, что Киев должен учитывать возможное различие в подходах между действующей администрацией и будущим президентом США. «Мы на такой сложной растяжке находимся, что прямо сейчас нужно быть невероятно осторожными», – заявил он. По его мнению, в противном случае «будет беда», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, США впервые разрешили использовать американские ракеты ATACMS для ударов по российским войскам в Курской области в рамках конфликта на Украине.

    Политолог Федор Лукьянов заявил, что Байден таким образом пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.

    Представитель переходной команды Трампа заявил о возможном пересмотре решения Байдена снять запрет на удары ракетами ATACMS вглубь России.

    Коментарии (0)
    18 ноября 2024, 09:49 • Новости дня
    Представитель Трампа отреагировал на разрешение Байдена бить вглубь России

    Представитель Трампа Чунг отреагировал на разрешение Байдена бить вглубь России

    Tекст: Вера Басилая

    Только победивший на выборах президента США Дональд Трамп способен привести конфликтующие стороны за стол переговоров, заявил директор по коммуникациям переходной команды Трампа Стивен Чунг.

    Чунг отреагировал на новости о том, что глава Белого дома Джо Байден дал согласие на удары дальнобойными ракетами ATACMS вглубь территории России, передает РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

    Чунг отметил, что только Трамп сможет привести стороны конфликта к мирным переговорам.

    «Трамп единственный человек, который может сблизить стороны, чтобы договориться о мире и работать над прекращением войны и убийств», – заявил Чунг.

    Однако Чунг уклонился от ответа на вопрос, осведомлен ли был Трамп о решении администрации Байдена. Он добавил, что все официальные заявления по этому вопросу Трамп сделает сам или через своих представителей.

    Ранее команда Трампа заявила, что будет пересматривать почти все решения президента США Джо Байдена, включая вопрос о применении ракет ATACMS для ударов вглубь территории России.

    Сын избранного президента США Дональд Трамп – младший назвал «имбецилами» тех, кто стоит за решением позволить бить американскими ракетами ATACMS вглубь России.

    Политолог Федор Лукьянов считает, что Байден пытается повлиять на будущую политику администрации Трампа.

    Коментарии (0)
    16 ноября 2024, 22:57 • Новости дня
    Иран пообещал ответить на враждебную резолюцию МАГАТЭ

    Иран примет меры в ответ на антииранскую резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ

    Tекст: Максим Попов

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил о готовности принять меры в ответ на враждебную резолюцию Совета управляющих МАГАТЭ, которая может быть принята в ближайшее время.

    Арагчи сообщил о намерении Тегерана ответить на возможную враждебную резолюцию, которую может принять Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает РИА «Новости». По его словам, если резолюция будет принята, Иран примет новые меры в отношениях с МАГАТЭ, которые включают ускорение развития ядерной программы.

    Аббас Арагчи отметил, что в ответ на все враждебные шаги агентства в прошлом Иран всегда усиливал свои ядерные разработки. Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами также заявил, что Тегеран не допустит давления от европейской тройки, включающей Британию, Германию и Францию, через антииранские резолюции.

    Заседание Совета управляющих МАГАТЭ, на котором возможно принятие резолюции, пройдет в Вене с 18 по 22 ноября. Тегеран считает, что США и европейская тройка применяют враждебный подход к иранской ядерной программе, обвиняя Иран в недостаточном сотрудничестве с МАГАТЭ.

    В июне этого года Совет управляющих МАГАТЭ уже принял резолюцию, требующую от Ирана объяснения происхождения следов урана на незаявленных ядерных объектах, а также допуска инспекторов агентства на эти объекты.

    Напомним, ранее стало известно, что команда избранного президента США Дональда Трампа разрабатывает меры экономического давления на Иран для принуждения его к новой ядерной сделке.

    Коментарии (0)
    17 ноября 2024, 11:42 • Новости дня
    Команда Трампа решила начать расследование вывода войск из Афганистана

    Команда Трампа решила расследовать вывод войск США из Афганистана и привлечь военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Команда Дональда Трампа рассматривает создание комиссии для расследования вывода войск США из Афганистана, изучая возможность привлечения к ответственности высокопоставленных военных, включая обвинения в государственной измене.

    Как сообщает телеканал NBC News, команда Дональда Трампа, победившего на выборах, намерена создать специальную комиссию, чтобы расследовать обстоятельства вывода войск США из Афганистана. Комиссия займется изучением потенциальной ответственности высокопоставленных военных, участвовавших в этом процессе, передает РИА «Новости».

    Согласно данным телеканала, переходная команда уже начала составление списка нынешних и бывших офицеров армии США, которые могли играть ключевую роль в принятии решений по уходу из Афганистана. Вопрос о том, могут ли они предстать перед военным трибуналом за госизмену, находится в активной проработке.

    Чиновники, участвующие в переходном процессе, изучают возможность привлечения этих офицеров к ответственности. Особое внимание уделяется тому, кто и как принимал решения, а также насколько обоснованными могут быть обвинения в государственной измене против военных, ответственных за вывод войск.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп на дебатах с Джо Байденом назвал вывод американских войск из Афганистана «самым позорным» днем в истории США, а также заявил, что весь мир смеялся над Америкой после этого решения.

    Коментарии (0)
    17 ноября 2024, 00:26 • Новости дня
    Трамп предложил кандидатуру Криса Райта на пост министра энергетики США

    Трамп предложил главу Liberty Energy Криса Райта на должность министра энергетики США

    Tекст: Максим Попов

    Избранный президент США Дональд Трамп планирует выдвинуть Криса Райта, главу нефтяной компании Liberty Energy, на должность министра энергетики, говорится в сообщении переходной команды республиканца.

    «Крис является ведущим технологом и предпринимателем в энергетической сфере. Он работал в области ядерной, солнечной, геотермальной и нефтегазовой энергетики», –приводит ТАСС выдержку из сообщения.

    В документе отмечается, что Райт также войдет в состав Национального совета по энергетике, о формировании которого Трамп объявил в понедельник.

    Сейчас пост министра энергетики занимает Дженнифер Грэнхолм. В ведении Минэнерго США находится в том числе ядерный военный комплекс страны.

    До этого стало известно, что советник выигравшего выборы президента США Дональда Трампа и выходец из России Борис Эпштейн якобы предложил себя на пост спецпосланника США по Украине.

    Коментарии (0)
    17 ноября 2024, 01:41 • Новости дня
    Байден и Си Цзиньпин договорились предотвращать гипотетический конфликт

    Джо Байден и Си Цзиньпин обсудили предотвращение конфликта между США и КНР

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Джо Байден встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Лиме, чтобы обсудить предотвращение возможного конфликта между двумя государствами и сохранить отношения на уровне соперничества.

    Байден подчеркнул, что отношения между двумя странами должны оставаться на уровне соперничества, а не перерастать в конфликт. Он отметил, что такие разговоры предотвращают просчеты и гарантируют безопасное сосуществование, передает РИА «Новости».

    По его словам, США и Китай являются важнейшими партнерами на международной арене, и их взаимодействие может влиять на глобальную обстановку. Байден подчеркнул, что ответственность за предотвращение конфликта лежит на обеих странах, и выразил уверенность, что за последние годы они продемонстрировали, что такое взаимодействие возможно.

    Сообщается, что в ходе встречи лидеры обсудили различные аспекты двусторонних отношений, включая ситуацию вокруг украинского кризиса и обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Байден отметил прогресс в сотрудничестве по вопросам искусственного интеллекта и борьбы с наркотиками.

    Напомним, ранее Си Цзиньпин заявил о готовности работать с администрацией Трампа.

    Коментарии (0)
    17 ноября 2024, 01:04 • Новости дня
    Си Цзиньпин заявил о готовности работать с администрацией Трампа

    Си Цзиньпин выразил готовность к сотрудничеству с администрацией Трампа

    Tекст: Максим Попов

    Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о готовности Китая к взаимодействию с администрацией избранного президента США Дональда Трампа на встрече с действующим президентом Джо Байденом.

    В ходе встречи, которая состоялась на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Лиме, Си Цзиньпин отметил, что Китай остается приверженным цели сохранения «здоровых и стабильных» отношений с Соединенными Штатами, передает ТАСС.

    «Соединенные Штаты недавно завершили свои выборы ... Китай готов работать с новой администрацией США для поддержания коммуникации, расширения сотрудничества и урегулирования разногласий, чтобы стремиться к устойчивому переходу китайско-американских отношений на благо двух народов», – заявил Си.

    Напомним, ранее сообщалось, что возможное назначение сенатора Марко Рубио на пост Госсекретаря обещает жесткую политику США по отношению к Китаю.

    Коментарии (0)
    18 ноября 2024, 14:27 • Новости дня
    Медведчук: Зеленский продолжает «валять дурака» после победы Трампа в США

    Медведчук обвинил Зеленского в попытках диктовать условия Трампу и срыве переговоров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук раскритиковал украинского лидера Владимира Зеленского за его позицию после победы Дональда Трампа на выборах в США, заявив о его несерьезности и недобросовестности.

    Как сообщает медиаплатформа «Смотрим.ру», Медведчук обвиняет Зеленского в том, что он продолжает «валять дурака», раздавая обещания, которые не собирается выполнять. Политик заявляет: Зеленский считает, будто может диктовать условия новому американскому президенту, надеясь, что тот не заметит его манипуляций, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что Зеленский завышает свою значимость и уверен в том, что Трамп и его команда находятся на более низком уровне. По его словам, в Киеве уже начали раздаваться заявления, как именно должен действовать будущий глава Белого дома, основываясь на так называемом «политическом прагматизме» украинского руководства.

    Кроме того, Медведчук напомнил, что Зеленский сорвал все возможные мирные переговоры, и отметил, что недавний разговор президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем свидетельствует о зарождении диалога, чего не наблюдалось при Джо Байдене. Он считает, что это создает новые возможности для международного общения и услышанности, тогда как Зеленский стремится быть единственным, кого слушают.

    По мнению Медведчука, как только начнется многосторонний диалог, недостатки Зеленского станут очевидными, поэтому такие переговоры крайне важны для мировой разрядки.

    Ранее Welt сообщило, что Киев стремится провести встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в ближайшее время из-за опасений об условиях возможного мирного соглашения между США и Россией.

    В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет решаться без участия Зеленского. В том же интервью Сергей Лавров заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит подход Вашингтона к украинскому кризису. Лавров также сообщил, что предложения о заморозке конфликта на Украине аналогичны минским договоренностям, но хуже.

    Коментарии (2)
    Главное
    ЦБ поднял курс доллара выше 100 рублей
    Грузинские радикалы атаковали съемочную группу телеканала «Имеди»
    Нетаньяху пообещал ХАМАС выплатить по пять млн долларов за каждого заложника
    Лавров объяснил рукопожатие с Макроном на саммите G20
    Бундесвер начал обучать немецкие компании подготовке к возможному конфликту с Россией
    Япония упростила визовые условия для туристов из России
    Сборная России по футболу разгромила команду Сирии в товарищеском матче

    Россия нашла против США силовой прием в ядерной энергетике

    Обогащенный уран, необходимый в качестве топлива для атомных электростанций, теперь будет поставляться из России в США в особом порядке. Фактически Москва ввела против Вашингтона ответные энергетические санкции. Однако происходящее имеет не только энергетическое и экономическое, но и чисто политическое измерение. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп приготовил для конфликта на Украине «Авраамский подход»

    Американские СМИ назвали возможного кандидата на пост спецпосланника США по Украине. Данный пост может занять личный юрист Дональда Трампа, уроженец Москвы Борис Эпштейн. По оценкам экспертов, эта кандидатура может свидетельствовать о серьезных намерениях республиканца урегулировать текущий конфликт, а также о его приверженности «Авраамскому подходу» в решении международных противоречий. В чем он заключается? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина проиграла Мариуполю в привлекательности

    Треть жителей Мариуполя, которые в 2022 году выехали на территорию Украины, вернулись обратно. Как признают на самой Украине, у «внутренне перемещенных лиц» не было возможностей найти себе жилье и обустроиться. Эксперты констатируют, что Украина не может предложить адекватные социально-экономические условия, а местная пропаганда об «ужасах» жизни в России дала обратный эффект. Подробности

    Перейти в раздел

    Ссора с Россией заставляет ЕС предать интересы Франции ради Германии

    Евросоюз пытается купировать далеко идущие последствия разрыва экономических связей с Россией. Ради этого Брюссель готов заключить эпохальное торговое соглашение с Латинской Америкой. О чем идет речь – и почему новый договор окажется в интересах Германии, но в итоге погубит целую отрасль французской экономики? Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............