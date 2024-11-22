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    Андрей Медведев Андрей Медведев Украина все больше похожа на второй Вьетнам для США

    Выводы из Вьетнама в США, конечно, сделали. Войска на Украину напрямую не отправляют. Наемники не в счет. Теперь американцы воюют только силами армии Южного Вьетнама, вернее, ВСУ, которых не жалко. И за которых не придется отвечать перед избирателями и потомками.

    4 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как Зеленский и Ермак попытаются спасти свою власть

    Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?

    6 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Новая война делает предыдущие войны недовоёванными

    Нацизм был разгромлен, но не был вырван с корнем и уже в наше время расцвел в Прибалтике, возобладал на Украине. США, Великобритания и Франция, поддержав украинский нацизм, отреклись от союзничества времен Второй мировой войны, а денацификация Германии оказалась фикцией.

    13 комментариев
    22 ноября 2024, 09:09 • Новости дня

    Бундесвер разработал секретный план защиты инфраструктуры от «угроз России»

    Tекст: Александра Юдина

    Бундесвер подготовил секретный план операции «Германия», в котором перечислены объекты инфраструктуры, требующие особой защиты в случае военного столкновения с Россией, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    По данным газеты, бундесвер разработал секретный план под названием «Германия», объем которого составляет 1 тыс. страниц. В документе детально перечислены объекты инфраструктуры, которые требуют особой защиты в случае конфликта с Россией, передает ТАСС.

    План «Германия» также включает порядок действий на случай обороны или мероприятий по сдерживанию России на восточном фланге НАТО. В нем говорится, что Германия может стать центром сосредоточения десятков или даже сотен тысяч военнослужащих, которые будут переброшены на восток.

    Кроме того, в плане указано, как будет осуществляться транспортировка военного имущества, продовольственных запасов и медикаментов в указанный регион.

    Ранее ВС России нанесли удар по одному из крупнейших заводов в Днепропетровске с помощью новейшей баллистической гиперзвуковой ракетой в неядерном оснащении.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что запуск российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» был произведен по объекту на Украине в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

    19 ноября 2024, 15:48 • Новости дня
    Песков объяснил увеличение сроков спецоперации

    Песков объяснил увеличение сроков спецоперации вмешательством НАТО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Специальная военная операция, начавшаяся против киевского режима, продолжается в виде конфликта с НАТО, из-за чего затягивается и может продлиться дольше, чем планировалось, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По его словам, когда операция только начиналась, она была направлена против киевского режима, однако сейчас это уже война между Россией и НАТО, передает ТАСС. «Вот почему это заняло немного больше времени и продлится еще немного», – заявил Песков в эфире индийского информационного агентства ANI.

    Представитель Кремля отметил, что сложно определить, когда специальная военная операция может завершиться. «Я не думаю, что возможно ответить на вопрос, когда она может закончиться, когда это может подойти к концу. Но единственное, что я могу вам сказать, это закончится, как только мы достигнем наших целей», – добавил он.

    Песков также подчеркнул, что киевский режим отказывается от возможности переговоров с Россией. Он напомнил, что глава режима Владимир Зеленский выпустил указ, запрещающий вести переговоры с Россией. «Мы продолжаем военную операцию. Потому что возможность мирных переговоров сейчас отрицается как Киевом, так и их руководителями в Вашингтоне», – сообщил Песков.

    Ранее Песков заявил, что специальная военная операция будет продолжена до достижения всех поставленных целей, несмотря на войну, развязанную против России Западом. Постпред России при ООН Василий Небензя подчеркивал, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты «в любом случае, дипломатическим или военным путем».

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    21 ноября 2024, 15:02 • Новости дня
    Генерал авиации оценил возможное применение F-16 для удара ракетами Storm Shadow по России

    Генерал авиации Попов: F-16 для ПВО России будет такой же целью, как беспилотник, Су-24 или Су-25

    Генерал авиации оценил возможное применение F-16 для удара ракетами Storm Shadow по России
    @ Harald Tittel/DPA/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    F-16 может нести ракеты Storm Shadow, дальность действия которых ограничивается 150–300 км. В ином случае маневренность истребителя будет заметно ограничена. Применять боевую машину противник, скорее всего, будет преимущественно на малых высотах, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор авиации Владимир Попов. Ранее Минобороны сообщило об уничтожении двух британских ракет Storm Shadow.

    «F-16 – это истребитель четвертого поколения. Те машины, которые были переданы Украине, достаточно старой модификации. Они способны нести Storm Shadow, но опять же не все их разновидности», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    Он объясняет: легкий истребитель, коим является F-16, может доставлять модернизированные ракеты, дальность действия которых ограничится 150–300 км. «В ином случае это крайне ограничит маневренность машины. Кроме того, тактико-технические характеристики самолета не позволят эффективно запустить Storm Shadow», – уточнил собеседник.

    Тем не менее, как подчеркивает Попов, это «достаточно опасное оружие», и к санкционированию Западом ударов этими ракетами вглубь России стоит относиться крайне внимательно. «F-16 знакомы нам по опыту других военных конфликтов, в частности сирийскому, – указал он. – В ходе военной операции на Украине российские силы уничтожили большую часть боевой авиации противника. Некоторые машины были сбиты силами ПВО, а другие – в дуэльной схватке с нашими истребителями. Думаю, F-16 в случае их активного применения будет ждать та же участь».

    Эксперт не исключает, что использовать боевую машину будут преимущественно на малых высотах. «Например, летчик взлетит, наберет среднюю высоту – 3-4 километра, а при подходе к линии соприкосновения снизится на предельно малые высоты – от 50 до 300 метров. Для нас это будет такой же аэродинамической целью, как беспилотник, Су-24 или Су-25», – рассуждает спикер. По его мнению, каких-то дополнительных сложностей в определении подлета F-16 не возникнет.

    «Мы понимаем, что любую воздушную цель не так просто обнаружить и не так просто уничтожить. Но навыки и возможности наших средств ПВО на сегодняшний день отлажены и отработаны», – подчеркнул Попов. В то же время, он уточняет, что важно увеличивать число комплексов противовоздушной обороны «как на линии соприкосновения, так и в тылу, в приграничье».

    Как полагает генерал, целями Storm Shadow станут аэродромы, авиационные базы российских ВВС, а также арсеналы, склады авиационной и артиллерийской техники. Чтобы вовремя фиксировать подлет F-16 с крылатыми ракетами, важно предпринять ряд мер. «Важно дифференцировать работу круглосуточных систем ПВО, и эти меры уже предпринимаются. Кроме того, необходимо задействовать системы мониторинга оперативной обстановки», – считает он.

    «Но самое главное – надо вести «охоту» на F-16. Для этого, возможно, стоит подключить разведку, в том числе и агентурную. Потребуется комплексное использование всех возможностей по обнаружению противника и наблюдению за ним как в воздухе, так и на земле», – заключил Попов.

    В четверг Минобороны России сообщило, что средствами ПВО были сбиты две крылатые ракеты Storm Shadow британского производства. В ведомстве не уточнили, где именно это произошло.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос, есть ли у России подтверждения того, что против нее были применены Storm Shadow. «Я сейчас не хотел бы говорить чего-то по той тематике, которая является прерогативой нашего военного ведомства», – сказал Песков. Он отметил, что речь идет о новой эскалации и и подчеркнул, что такая позиция является «очень безответственной», особенно со стороны уходящей администрации президента США Джо Байдена.

    Накануне агентство Bloomberg сообщило о применении дальнобойных ракет Storm Shadow вглубь российской территории. На этом фоне появилась информация об ударе по исторической усадьбе Марьино князей Барятинских в Курской области. Незадолго до этого газета The Times сообщила, что администрация США одобрила применение британских ракет Storm Shadow для ударов вглубь России. При этом британское правительство не планирует официально об этом заявлять.

    Напомним, 19 ноября Минобороны сообщило, что ВСУ нанесли удар шестью ракетами ATACMS в Брянской области. Пять из них были сбиты, еще одна повреждена. Владимир Путин предупреждал, что снятие ограничения на удары западным дальнобойным оружием будет означать, что с Россией воюют страны НАТО.

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    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

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    19 ноября 2024, 18:46 • Новости дня
    Бундесвер начал готовить немецкие компании к возможному конфликту с Россией
    Бундесвер начал готовить немецкие компании к возможному конфликту с Россией
    @ IMAGO/Heiko Becker/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Бундесвер начал проводить разъяснительные мероприятия с компаниями и организациями на случай военного конфликта с Россией.

    Согласно сообщению газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), бундесвер начал обучать представителей немецких коммерческих предприятий, как подготовиться и реагировать в случае возможного военного конфликта с Россией. Обучение проводится на основе секретного документа под названием «План оперативных действий в Германии», одобренного немецкими политиками, передает ТАСС.

    FAZ сообщает, что на встрече в Торговой палате Гамбурга подполковник и глава командования федеральной земли Гамбурга Йорн Плишке дал конкретные указания представителям предприятий. В частности, на каждую сотню сотрудников предложено подготовить как минимум пять дополнительных водителей грузовиков. Это объясняется тем, что 70% занятых в логистике в ФРГ – выходцы из Восточной Европы, которые могут покинуть страну в случае конфликта.

    Издание отмечает, что такие встречи проводятся по всей Германии. Неназванные источники в бундесвере подтвердили FAZ, что всем командованиям федеральных земель поручено организовывать подобные мероприятия, чтобы обеспечить готовность компаний к возможным угрозам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мария Захарова назвала заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о якобы наибольшей угрозе со стороны России «чудовищной глупостью», подчеркнув, что оно демонстрирует незнание истории собственной страны, и выразила надежду на осознание немецкими политиками тупиковости антироссийской линии.

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    20 ноября 2024, 10:02 • Новости дня
    Макрон призвал Путина к деэскалации на Украине
    Макрон призвал Путина к деэскалации на Украине
    @ Silvia Izquierdo/AP/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Франции Эммануэль Макрон на саммите G20 в Рио-де-Жанейро призвал Россию к деэскалации конфликта на Украине и соблюдению Устава ООН, пишет Le Monde. Заявление Макрона было сделано на фоне украинских ударов американскими ракетами ATACMS по Брянской области и обновления ядерной доктрины России.

    По данным Le Monde, Макрон подчеркнул важность соблюдения принципов Устава ООН и выразил надежду на снижение напряженности в регионе, передает «Газета.Ru».

    В частности, Макрон обратился к президенту Владимиру Путину, призвав его «к здравому смыслу и выполнению своих обязанностей по снижению напряженности».

    Макрон добавил, что международное сообщество должно работать вместе для достижения устойчивого мира в регионе.

    Накануне президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания. В документе расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых Россия проводит ядерное сдерживание. Как ожидали аналитики, теперь нападение неядерного государства при поддержке ядерной державы будет рассматриваться как совместное нападение на Россию.

    Во вторник Министерство обороны России заявило об украинском ударе шестью ракетами ATACMS американского производства по Брянской области. В результате противоракетного боя пять ракет были сбиты с помощью комплексов С-400 и «Панцирь», еще одна ракета была повреждена.

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    22 ноября 2024, 08:19 • Новости дня
    Стало известно о панике в Киеве из-за угрозы ударов России
    Стало известно о панике в Киеве из-за угрозы ударов России
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В Киеве и среди украинских военных наблюдается паника из-за угрозы ответных ударов со стороны России, сообщил на канале ABC News австралийский журналист Джон Лайонс.

    По его словам, в Киеве и рядах ВСУ наблюдается паника на фоне угрозы ответных ударов со стороны России, передает РИА «Новости».

    «Очевидно, что на поле боя царит паника, но паника также и в Киеве. Американцы получили разведданные о готовящейся крупной воздушной атаке. Зеленский призвал украинцев не поддаваться панике», – сказал он.

    Лайонс высказал мнение, что западные политики, особенно британские, стали осторожнее подбирать слова из-за страха перед возможным ядерным ударом России. Он отметил, что эти страхи усилились после того, как Лондон узнал, что его ракеты используют для атак на российские цели.

    Журналист заверил, что после изменения ядерной доктрины России Путиным, британские власти стали открещиваться от действий Украины, одобрившей удары вглубь России западными ракетами.

    Лайонс также отметил, что ситуация особенно опасна для европейских стран. «Если вы из Европы, то это очень опасно. У России больше ядерных боеголовок, чем у любой другой страны в мире. Даже больше, чем у США», – заключил он.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что ВС России нанесли удар по одному из крупнейших заводов в Днепропетровске с помощью новейшей баллистической гиперзвуковой ракетой в неядерном оснащении.

    Президент России Владимир Путин сообщил, что запуск российской гиперзвуковой ракеты средней дальности «Орешник» был произведен по объекту на Украине в ответ на использование западных дальнобойных ракет для ударов вглубь территории России.

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    19 ноября 2024, 12:42 • Новости дня
    Писториус заявил о паритете Украины с Россией по снарядам

    Министр обороны ФРГ Писториус заявил о паритете Украины и России по снарядам

    Писториус заявил о паритете Украины с Россией по снарядам
    @ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил в Брюсселе, что Украина приблизилась к паритету с Россией по количеству артиллерийских снарядов благодаря почти полной доставке обещанных ЕС одного миллиона снарядов.

    Писториус заявил, что Украина якобы достигла паритета с Россией по количеству артиллерийских снарядов, сообщает ТАСС. Он отметил, что «1 млн снарядов, которые обещал ЕС, в настоящее время почти доставлены на Украину».

    По словам Писториуса, несколько месяцев назад соотношение запасов артиллерийских снарядов было в пользу России. Теперь, как заявляет министр, «почти достигнут паритет. Это означает, что Украина имеет в своем распоряжении почти столько же артиллерийских снарядов, сколько Россия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Борис Писториус заявил, что ракеты Taurus не изменили бы ситуацию на Украине, а также сообщил, что Германия поставит Украине еще 12 самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

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    20 ноября 2024, 09:53 • Новости дня
    Захарова обвинила Запад в чудовищном коллапсе идеологии и двуличии
    Захарова обвинила Запад в чудовищном коллапсе идеологии и двуличии
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Мировое большинство наблюдает за коллапсом западной идеологии двуличия и манипуляций, который невозможно скрыть, заявила спикер МИД Мария Захарова.

    Дипломат заявила о чудовищном крахе западной идеологии, который, по ее словам, невозможно скрыть, передает радио Sputnik.

    Она подчеркнула, что мировое большинство уже увидело этот коллапс, а западные страны могут скрыть его только от своих граждан благодаря контролю над СМИ.

    Захарова добавила, что страны, не блокирующие альтернативные мнения, осознали, что западные эксперименты привели к трагическим последствиям.

    Представитель МИД также заявила, что Запад продолжает свои действия «до последнего украинца» и до разрушения украинской государственности, демонстрируя отсутствие тормозов.

    По ее мнению, западная идеология изначально была «гнилой», а ее приверженцы – «люди с расколотым сознанием и чудовищной философией разрушения».

    Дипломат отметила, что Запад не может признать своего поражения, так как привык к двуличию. Она подчеркнула, что западные страны действуют по шаблону, как это было во Вторую мировую войну, выбирая победителей и быстро меняя стороны.

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    21 ноября 2024, 11:02 • Новости дня
    Захарова допустила превращение Молдавии в базу для снабжения ВСУ

    Захарова: Молдавия при сближении с НАТО фактически станет логистической базой для ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Руководство Молдавии, стремясь к сближению с НАТО, фактически превращает страну в логистическую базу для снабжения вооруженных сил Украины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова заявила, что большинство граждан Молдавии выступают против сближения с НАТО, власти республики продолжают активно развивать партнерство с альянсом, передает ТАСС.

    Мария Захарова отметила, что для руководства Молдавии приоритетом является сохранение статуса доверенного партнера НАТО. Однако, по мнению политологов, такое сотрудничество может привести к тому, что Молдавия станет важной логистической базой для снабжения украинских военных.

    Ранее в августе временного поверенного в делах Молдавии в России вызвали в МИД, где ему выразили озабоченность в связи с сообщениями о возможном базировании переданных киевскому режиму F-16 на молдавских аэродромах.

    Напомним, МИД России призвал Кишинев прекратить безответственные манипуляции с суверенитетом и безопасностью республики, которые зависят от нейтрального статуса.

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    20 ноября 2024, 12:48 • Новости дня
    СМИ Белоруссии сообщили о планах военного вторжения в республику

    Tекст: Александра Юдина

    За рубежом существует план военного вторжения в Белоруссию, который разрабатывался в течение нескольких лет, сообщает телеканал ОНТ.

    В заявлении канала говорится, что за рубежом уже несколько лет действует план, в котором подробно расписаны все роли и этапы, передает РИА «Новости».

    В ходе расследования стало известно, что данный план разрабатывался зарубежными силами, которые нацелены на дестабилизацию ситуации в стране и захват власти. В рамках этого плана уже были определены ключевые фигуры, которые должны взять на себя выполнение поставленных задач.

    ОНТ анонсировало выпуск фильма под названием «Бесы: как хотят захватить Беларусь». В фильме будут предоставлены дополнительные доказательства существования данного заговора и раскрыты детали плана и его участников.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что вторжение в Белоруссию – последний шанс Украины втянуть НАТО в войну с Россией.

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    21 ноября 2024, 00:52 • Новости дня
    Экс-агент украинских спецслужб назвал подрыв «Северных потоков» благом для ФРГ

    Роман Червинский назвал подрыв «Северных потоков» актом освобождения для Германии

    Tекст: Максим Попов

    Экс-агент секретной службы Украины Роман Червинский заявил, что подрыв «Северных потоков» является благом для Германии, так как теперь ее нельзя шантажировать, сообщил Der Spiegel.

    Бывший агент секретной службы Украины Роман Червинский в интервью изданию выразил мнение, что подрыв газопроводов «Северные потоки» следует рассматривать как благо для Германии. Он охарактеризовал это событие как «акт освобождения», который теперь не позволяет шантажировать страну с помощью энергоносителей, передает RT.

    Червинский добавил, что для Украины «Северные потоки» представляют собой военную цель, и их подрыв был «законным действием» в условиях военного времени. 

    До этого немецкое издание сообщило, что для подготовки диверсии на «Северных потоках» американские спецслужбы искали в украинских структурах доверенных лиц. Одним из них оказался экс-офицер сил спецопераций ВСУ Роман Червинский.

    Напомним, по информации Der Spiegel, участники подрыва «Северного потока» имели связи с ЦРУ.


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    20 ноября 2024, 11:25 • Новости дня
    Нарышкин предостерег НАТО о последствиях за поддержку ВСУ

    Нарышкин заявил о неизбежном наказании для стран НАТО за поддержку ВСУ

    Tекст: Александра Юдина

    Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин указал на неизбежность последствий для стран НАТО за поддержку дальнобойных ударов ВСУ по России.

    По его словам, участие отдельных стран НАТО в обеспечении дальнобойных ударов ВСУ по территории России не останется безнаказанным, передает РИА «Новости».

    Ранее стало известно, что Украина располагает около 50 американскими ракетами ATACMS, которые остаются в дефиците из-за ограниченных поставок, и Пентагон официально не предоставлял никаких цифр.

    Минобороны России заявило об украинском ударе шестью ракетами ATACMS американского производства по Брянской области. В результате противоракетного боя пять ракет были сбиты с помощью комплексов С-400 и «Панцирь», еще одна ракета была повреждена.

    Напомним, президент Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России, согласно которой ядерный ответ возможен, если угроза суверенитету России создается обычными вооружениями и неядерными государствами при поддержке ядерных.

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    21 ноября 2024, 08:53 • Новости дня
    Эксперт заявил, что российская ПВО эффективно перехватывает дальнобойные ракеты

    Эксперт Литовкин заявил, что российская ПВО эффективно перехватывает дальнобойные ракеты

    Tекст: Вера Басилая

    Российская противовоздушная оборона успешно адаптировалась к перехвату ракет ATACMS и Storm Shadow благодаря современным системам ПВО, таким как С-400 и «Панцирь», заявил военный эксперт Виктор Литовкин.

    Литовкин подчеркнул, что российские системы ПВО успешно перехватывают американские ракеты ATACMS и британские Storm Shadow, пишет «Комсомольская правда».

    «Эти дальнобойные ракеты – дозвуковые, что делает их уязвимыми для современных систем противовоздушной обороны России, таких как «Панцирь», С-300, С-400, «Бук» и «Тор», – отметил Литовкин.

    Эксперт добавил, что применение дальнобойных ракет для ударов по российской территории лишь усугубит экономические и военные проблемы Украины. Он также заявил, что конфликт в Донбассе стал выгоден западному военно-промышленному комплексу, который извлекает из него финансовую выгоду.

    По данным «Комсомольской правды», Украина получает от США и Британии старые версии ракет ATACMS и Storm Shadow. Эти ракеты проверяют на пригодность путем испытательных запусков на ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Если пробный запуск успешен, считается, что вся партия годна.

    По данным The Economist, у США на складах около 1 тыс. ATACMS. С начала осени российская ПВО сбила около 60 таких ракет. Breaking Defense сообщает, что Украине поставляют старую версию M39 Block I с дальностью 165 км. Lockheed Martin производит около 500 ATACMS в год, однако пандемия коронавируса вызвала проблемы с запчастями, что замедляет производство.

    Британия и Франция разработали крылатые ракеты Storm Shadow и SCALP. Британский запас составляет от 700 до 1 тыс. единиц, из которых более 200 уже переданы Украине. Le Monde сообщает, что Франция отправила Украине десять SCALP и планирует поставить еще тридцать. Стоимость одной ракеты варьируется от 1,18 млн до 2,5 млн долларов.

    Германия отказалась передавать Taurus Украине из-за нехватки современных ракетных систем. По данным Politico, у Германии около 600 ракет, из которых половина неактивны. Производство Taurus завершилось в 2019 году, и сейчас заводы занимаются только ремонтом и обслуживанием.

    Ранее издание Times писало, что в распоряжении Киева находится около 50 американских ракет ATACMS, а имеющиеся на Украине ATACMS могут быть израсходованы уже к концу января 2025 года.

    Сообщалось, что Киев впервые применил ракеты Storm Shadow для ударов вглубь России.

    Газета ВЗГЛЯД рассматривала риски, которые несут удары ATAСMS для работы российских бомбардировщиков.

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    22 ноября 2024, 09:15 • Новости дня
    Рютте решил убедить Трампа не уступать России по Украине

    Рютте решил призвать Трампа не уступать России в переговорах по Украине

    Рютте решил убедить Трампа не уступать России по Украине
    @ Manon Cruz/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генсек НАТО Марк Рютте планирует обсудить с избранным президентом США Дональдом Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго стратегию мирных переговоров по Украине, акцентируя внимание на необходимости избегать уступок России.

    Марк Рютте, генеральный секретарь НАТО, собирается посетить Дональда Трампа, победившего на выборах президента США, в его резиденции Мар-а-Лаго для обсуждения стратегии мирных переговоров по Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. Основная цель визита Рютте – убедить Трампа в необходимости не идти на уступки России в данных переговорах.

    В материале говорится, что Рютте планирует подчеркнуть важность заключения мирного соглашения, которое обеспечит Украине надежные гарантии безопасности. При этом, по мнению Рютте, такое соглашение должно соответствовать интересам Америки и Европы, исключая любые уступки России.

    Высокопоставленный немецкий чиновник полагает, что Рютте будет советовать Трампу разрешить украинский конфликт таким образом, чтобы это не повлияло негативно на его президентский срок. Источники также считают, что Рютте станет ведущим представителем Европы в этих обсуждениях с Трампом, что подчеркнет важность европейской позиции в данном вопросе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал усилить помощь Украине перед наступлением зимнего периода, подчеркивая важность своевременной поддержки. Президент США Джо Байден на встрече с избранным президентом Дональдом Трампом акцентировал необходимость постоянной поддержки Украины, что подтверждает стратегическую значимость этого региона для западных стран.

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    19 ноября 2024, 12:13 • Новости дня
    Писториус назвал диверсией разрыв кабеля в Балтийском море

    Министр обороны Германии Писториус заподозрил диверсию в повреждении кабеля C-Lion1

    Tекст: Вера Басилая

    Повреждение телекоммуникационного кабеля C-Lion1 в Балтийском море могло быть результатом диверсии, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что разрыв кабеля C-Lion1 является «очень ясным сигналом о том, что там что-то происходит» и можно говорить о гибридной акции, передает ТАСС.

    Писториус заявил, что «никто не верит в то, что этот кабель случайно был разорван».

    «Я не склонен верить версии, что повреждение произошло из-за того, что этот кабель задел якорь», – добавил Писториус.

    По его словам, пока неизвестно, кто именно это сделал, но в Германии вынуждены исходить из версии о диверсии.

    Директор по технологиям телекоммуникационной компании Telia Lietuva Андрюс Шемешкявичюс заявил, что подводный телекоммуникационный кабель оператора Telia между Литвой и Швецией был поврежден, что привело к снижению скорости интернет-соединения на треть.

    В понедельник сообщалось, что был оборван телекоммуникационный кабель C-Lion1, соединяющий Финляндию и Германию по дну Балтийского моря, проходящий вдоль трубопровода «Северный поток».

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    19 ноября 2024, 13:30 • Новости дня
    Рютте: Страны НАТО сами решают, позволять ли удары по территории России

    Генсек НАТО заявил, что страны альянса сами принимают решения об ударах по территории России

    Tекст: Александра Юдина

    Отдельные страны НАТО самостоятельно принимают решения о снятии ограничений на удары по России, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    По его словам, решение о разрешении ударов по территории России остается на усмотрение отдельных стран альянса, передает ТАСС.

    «Отдельным союзникам самостоятельно решать, что им делать. Я не буду говорить о том, как союзники должны поступать», – подчеркнул Рютте.

    Генсек НАТО также отметил важность увеличения расходов на оборону странами – членами НАТО. По его словам, текущее достижение уровня в 2% от ВВП является хорошим шагом, однако этого недостаточно для обеспечения безопасности альянса.

    Ранее в Кремле заверили, что Россия может ответить ядерным ударом на применение западных ракет Украиной. Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев высказался относительно потенциальных последствий ударов НАТО вглубь России в свете новой ядерной политики страны.

    Напомним, президент России Владимир Путин утвердил Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, уточнив параметры применения ядерного оружия.

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