Путин запретил экстрадицию иностранцев – военнослужащих ВС России

Путин подписал закон о запрете экстрадиции иностранцев – военнослужащих ВС России

Tекст: Тимур Шайдуллин

Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает выдачу иностранцев и лиц без гражданства, проходящих или проходивших службу по контракту в Вооруженных силах РФ для уголовного преследования. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Внесенный правительством закон изменяет статью 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Теперь основания для отказа в экстрадиции расширены за счет включения случая, когда запрос поступил в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, служившего по контракту в ВС РФ или других воинских формированиях России и участвовавшего в боевых действиях.

В законе отмечено, что такие лица не будут выдаваться иностранным государствам ни для уголовного преследования, ни для исполнения приговора, если их служба и участие в боевых действиях подтверждены соответствующими документами.

Ранее в воскресенье президент России подписал закон о полном возврате стоимости авиабилетов гражданам, которые вынуждены отказаться от полета из-за участия в спецоперации на Украине. До этого Путин поручил создать стандарт региональных мер поддержки для участников СВО и их семей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 февраля Госдума приняла закон, запрещающий выдачу иностранцев, проходящих службу по контракту в Вооруженных силах России и участвовавших в боевых действиях в составе ВС России, для уголовного преследования в другие страны.



