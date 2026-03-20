Журналистка заявила о доверии Трампа к Путину

Трамп в шутку упрекнул Такаити в «сюрпризе» с Перл-Харбор

Tекст: Алексей Дегтярёв

Американский лидер пошутил о событиях Второй мировой войны на встрече с японским премьером Санаэ Такаити, передает Washington Post.

«Мы никому не сказали об этом, потому что хотели внезапности. Кто знает о внезапности лучше, чем Япония? Почему вы не сказали мне о Перл-Харборе?» – сыронизировал он.

Такаити, занявшая этот пост в октябре, отреагировала на слова американского лидера сдержанно. Политик перестала улыбаться, но проигнорировала реплику об атаке, унесшей жизни более двух тысяч граждан США. Она высоко оценила усилия Трампа по достижению мира.

Встреча проходила на фоне обострения конфликта с Ираном, куда Вашингтон надеется привлечь союзников. Трамп призывал Токио направить военные корабли в Ормузский пролив, однако японская конституция накладывает строгие ограничения на операции сил самообороны за рубежом. Большинство японских избирателей не поддерживают участие страны в этом конфликте.

Такаити сообщила, что передала позицию Токио о необходимости скорейшей деэскалации ситуации в регионе. В ответ на просьбу о поддержке она отметила, что существуют действия, которые «можно и нельзя делать в рамках японского законодательства».

Напомним, Такаити исключила возможность отправки военных кораблей в зону конфликта с Ираном. Трамп остро отреагировал на отказ союзников участвовать в этой военной операции. Глава Белого дома также объяснял уничтожение иранского флота желанием повеселиться.