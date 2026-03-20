Политолог: Избиратели увидели в «Новых людях» партию позитивных перемен

Политолог Минченко объяснил выход «Новых людей» на второе место в партийном рейтинге России

Tекст: Олег Исайченко

«Секрет успеха «Новых людей» состоит из нескольких компонентов. Первый – это системная и экспертная политическая сила. Партия вошла в книгу рекордов России как самая результативная оппозиционная фракция в Госдуме: 43% ее законопроектов приняты. Между тем, это самая маленькая фракция – в ней всего 15 человек», – сказал политолог Евгений Минченко.

«Тем не менее, они вносят исключительно качественные, проработанные инициативы, потому и добиваются результата. Кроме того, «Новые люди» – это партия правого фланга, но, редкий случай, без какого-либо западничества. Они, безусловно, патриоты, поддерживающие политику президента страны, у которых есть разумные предложения для любой аудитории. От умного регулирования интернета и ИИ-судов до прозрачных тарифов ЖКХ», – подчеркивает он.

«Второй компонент: это партия, которая отвечает на запросы общества на перемены. На фоне мэтров КПРФ и ЛДПР, апеллирующих к своим ушедшим из жизни вождям, «Новые люди» выглядят действительно ново. И обновить они предлагают саму философию власти. Бьются за переход от политики запретов к политике доверия», – поясняет собеседник.

По его словам, «они не выискивают лидеров в прошлом, а выращивают их сами: внутри партии, в рамках уникальных социально-архитектурных проектов». «Третий компонент – «Новые люди» отвечают еще на несколько очень серьезных запросов: на справедливость, на конкретные решения и здравый смысл», – акцентирует политолог.

«То есть «Новые люди» сегодня стали командой, которая слышит запросы общества и предлагает конкретные, разумные, реальные решения. Рост рейтинга – прямое подтверждение того, что избиратели видят в ней силу, способную привести к позитивным переменам», – заключил Минченко.

Ранее партия «Новые люди» впервые вышла на второе место по уровню поддержки, опередив ЛДПР и КПРФ. Согласно данным ВЦИОМ, с 9 по 15 марта 2026 года рейтинг партии составил 10,7%, что на 1,2 процентного пункта выше, чем неделей ранее. «Новые люди» уступают только «Единой России» (30,6%), в то время как поддержка ЛДПР составила 9,7%, КПРФ – 9,2%, а «Справедливой России» – 5,3%.

Вклад партии в развитие России отметил Президент Владимир Путин. В обращении к участникам VI съезда «Новых людей» российский лидер подчеркнул, что объединение накопило солидный опыт работы в законодательных органах всех уровней и своими значимыми, отвечающими запросам времени инициативами завоевало доверие значительного числа граждан.