«Новые люди» опередили ЛДПР и стали второй по популярности партией России
Партия «Новые люди» впервые вышла на второе место по уровню поддержки, опередив ЛДПР и КПРФ по результатам свежего исследования ВЦИОМ.
Как передает ВЦИОМ, с 9 по 15 марта 2026 года уровень поддержки партии «Новые люди» составил 10,7%, что на 1,2 процентного пункта выше по сравнению с предыдущей неделей. Таким образом, партия впервые вышла на второе место среди политических сил, уступая только «Единой России», чей рейтинг составил 30,6%.
Поддержка ЛДПР составила 9,7%, КПРФ – 9,2%, а «Справедливой России» – 5,3%.
Показатель одобрения деятельности президента РФ за тот же период составил 72%, а положительно о доверии президенту высказались 76,7% респондентов.
Рейтинги доверия премьер-министру Михаилу Мишустину составили 57%, главе КПРФ Геннадию Зюганову – 30%, председателю СРЗП Сергею Миронову – 29,4%, лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому – 20,8%, а председателю партии «Новые люди» Алексею Нечаеву – 8,4%.
Уровни положительной оценки работы премьер-министра и правительства составили 47% и 45,4% соответственно.
Опрос ВЦИОМ проводится с декабря 2025 года по март 2026 года среди 1600 респондентов старше 18 лет.