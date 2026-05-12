Япония пригрозила остановить поставки деталей оружия странам-агрессорам
Япония будет принимать меры вплоть до приостановки поставок компонентов вооружения, если переданное другим странам японское оружие будет использоваться для агрессии против третьих государств, заявил министр обороны Японии Синдзиро Коидзуми.
Коидзуми заявил в парламенте, что Япония готова принять меры вплоть до приостановки поставок деталей вооружения, если экспортированное оборудование будет использоваться для агрессии против третьих государств, передает РИА «Новости».
Он отметил: «Если будет подтверждено, что страна-получатель использует переданное Японией оборудование, например, для агрессии против другой страны, Япония будет строго требовать от этой страны исправления ситуации, включая прекращение использования оборонного оборудования». Коидзуми уточнил, что меры могут включать приостановку поставок деталей, необходимых для обслуживания и ремонта оружия.
Министр добавил, что японские власти намерены усилить мониторинг за использованием экспортируемого оружия после его передачи. Токио планирует проверять условия хранения вооружений, меры по их сохранности и порядок действий в случае утраты.
По заявлениям Коидзуми, правительство Японии будет обязывать страны-получатели использовать переданное оборудование и технологии в соответствии с целями и принципами Устава ООН. Также потребуется предварительное согласие Японии на любое использование не по назначению либо передачу третьим странам.
В апреле власти Японии сняли ограничения на экспорт вооружений, что открыло возможность поставок любых видов вооружения, включая летальные, в третьи страны. Поставки допустимы только странам, с которыми заключены соглашения о передаче оборонного оборудования и технологий. Прямые поставки в страны, находящиеся в состоянии конфликта, считаются невозможными, однако возможны исключения в особых случаях.
