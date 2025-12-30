В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.3 комментария
В Москве вручили паспорт россиянина участнику СВО из Канады
В российской столице состоялось торжественное вручение паспорта России бывшему гражданину Канады, участвовавшему в специальной военной операции, сообщили в ГУ МВД по Москве.
Паспорт гражданина России в торжественной обстановке вручили гражданину Канады Дмитрию Борисову, который принимал участие в специальной военной операции, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.
Церемония прошла в управлении по вопросам миграции главного управления МВД по Москве.
Дмитрий Борисов был принят в гражданство Российской Федерации по решению столичного ГУ МВД 5 декабря 2025 года, воспользовавшись упрощенным порядком. Он заключил контракт на прохождение военной службы в вооруженных силах России и стал участником СВО.
В МВД России уточнили, что само мероприятие прошло в атмосфере патриотизма и уважения к подвигу защитников Отечества, а завершилось оно фотографированием.
