В Москве вручили паспорт россиянина участнику СВО из Канады

Tекст: Алексей Дегтярёв

Паспорт гражданина России в торжественной обстановке вручили гражданину Канады Дмитрию Борисову, который принимал участие в специальной военной операции, передает ТАСС со ссылкой на сообщение ведомства.

Церемония прошла в управлении по вопросам миграции главного управления МВД по Москве.

Дмитрий Борисов был принят в гражданство Российской Федерации по решению столичного ГУ МВД 5 декабря 2025 года, воспользовавшись упрощенным порядком. Он заключил контракт на прохождение военной службы в вооруженных силах России и стал участником СВО.

В МВД России уточнили, что само мероприятие прошло в атмосфере патриотизма и уважения к подвигу защитников Отечества, а завершилось оно фотографированием.

Ранее в Саратовской области уроженцу Казахстана, проходящему службу в зоне СВО, помогли восстановить документы, в которых была ошибка.