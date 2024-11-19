Депутат Рады обвинил Минюст Украины в покрывательстве концлагеря СБУ

  • Новость часаПутин утвердил обновленную ядерную доктрину России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Русофобские «эскадроны» споткнулись на русских деньгах
    Белый дом: Разрешение на удары ATACMS вглубь России не означает участие США в конфликте
    Эстония призвала Европу готовить войска к отправке на Украину
    Сара Вагенкнехт потребовала починить «Северный поток – 2»
    Российские войска продвинулись на 1,5 км возле Великой Новоселки в ДНР
    ФСБ задержала исполнителей убийства офицера ВМФ в Севастополе
    Белый дом призвал Киев увеличить численность войск на фронте
    Войска получили партию ракет «Искандер» и боеприпасов «Краснополь»
    Президент Абхазии Бжания подал в отставку
    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев «Российская оппозиция» способна только грантососить

    Погодите, а это точно марш за мир? Да нет – вам же сказали: это шествие побежденных. В их альтернативных мозгах Украина их уже победила. Ну, если они русские. А кричалки «Спасибо, Германия» – логичное продолжение либеральной московской темы 1990-х: «победил бы Гитлер – пили бы баварское».

    0 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Зачем футбольным легионерам давать российские паспорта

    Кто-то скажет, что легионеры становятся русскими ради более приятной ставки налогообложения. Но эти налоги останутся в стране – что ж тут плохого? А сами легионеры, даже если в итоге и уедут жить на историческую родину, с теплотой расскажут о России другим людям. Даже такая мягкая сила нам пригодится.

    5 комментариев
    Камран Гасанов Камран Гасанов Россия останется в плюсе даже при «канцлере-ястребе» в Германии

    Политический кризис в Германии, с точки зрения России, выглядит торжеством справедливости. Шольц и Ко пожинают бурю посеянного Западом украинского ветра. Владимир Путин много раз говорил о готовности к диалогу, но Шольц под давлением младших партнеров продолжал поддерживать ВСУ.

    3 комментария
    19 ноября 2024, 11:33 • Новости дня

    Депутат Рады обвинил Минюст Украины в покрывательстве концлагеря СБУ

    Депутат Рады заявил о покрытии Минюстом Украины работы спецтюрьмы СБУ для оппозиционеров

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство юстиции Украины, по мнению депутата Рады Александра Дубинского, знало о существовании спецтюрьмы СБУ для оппозиционеров и покрывало ее работу, используя адвокатов для подписания протоколов без давления.

    Дубинский заявил, что Министерство юстиции Украины и бывший глава ведомства Денис Малюська были осведомлены о существовании спецтюрьмы, созданной Службой безопасности Украины (СБУ) для оппозиционеров, и, более того, покрывали ее деятельность, передает ТАСС. По его словам, в этой тюрьме использовались услуги так называемых государственных защитников – адвокатов министерства юстиции, которые подписывали признания в преступлении без присутствия своих клиентов.

    Дубинский утверждает, что такие адвокаты не видели своих клиентов, а личным адвокатам задержанных доступ в спецтюрьму был закрыт. В общей сложности более десяти адвокатов сотрудничали со спецтюрьмой и подписали более 300 протоколов. Депутат подчеркивает, что такая деятельность была бы невозможна без согласования между СБУ и Министерством юстиции Украины.

    «Это было бы невозможно без согласования между СБУ и Минюстом. То есть Малюська не просто знал о концлагере, он был соучастником», – настаивает Дубинский.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский сообщил, что намерен передать в посольство США доказательства наличия концлагеря в штаб-квартире СБУ в Киеве. Украинский режим доказал свое родство с фашизмом.

    18 ноября 2024, 13:14 • Новости дня
    Военные эксперты: Россия готова дать отпор американским ракетам ATACMS

    Военные эксперты: Реакция Москвы на удары ракетами ATACMS будет очень жесткой и нарастающей

    Военные эксперты: Россия готова дать отпор американским ракетам ATACMS
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Очевидно, что наведением западных ракет займутся иностранные специалисты. В числе целей окажутся объекты критической военной и гражданской инфраструктуры. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказали военные эксперты. Ранее СМИ сообщили, что Байден решил снять ограничения на применение ATACMS для ударов вглубь России.

    «Запад никогда не отказывался от своей цели нанести стратегическое поражение России. Другое дело, что американские элиты рассчитывали на победу Камалы Харрис на выборах президента США. Это позволило бы Вашингтону продолжить свою политику», – отметил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ.

    Теперь же, когда возвращение Дональда Трампа стало очевидным, на Западе решили пойти на очередную провокацию. «Республиканец может все поменять. Поэтому нынешняя администрация посчитала нужным передать ситуацию на Украине в таком виде, когда будет сложно что-либо отыграть. Трампу просто придется следовать назначенному курсу», – допускает собеседник.

    К этой версии склоняется и военный эксперт Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник в отставке. «Администрация Байдена хочет максимально усложнить жизнь Трампу, чтобы он первые месяцы президентства потратил на «разбор завалов», оставленных демократами. Это в духе американцев: поставить подножку своему конкуренту на прощание», – считает он.

    Собеседник подчеркнул: ВСУ не способны самостоятельно применять подобное оружие, поэтому наведение будет осуществляться с помощью профессиональных западных специалистов. «Скорее всего, противник постарается наносить удары по объектам критической военной и гражданской инфраструктуры. В этом плане для них никаких моральных ограничений нет», – отмечает Кошкин.

    «При этом Россия готова дать отпор. Мы обладаем масштабной системой ПВО, которая способна сбивать дальнобойные ракеты. Напомню, что у нас уже имеется опыт работы с ATACMS. В нашем распоряжении находятся комплексы С-400, С-350», – акцентирует эксперт.

    Схожей точки зрения придерживается и Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук. По его мнению, ATACMS будут использоваться в Курской области и некоторых других регионах России. «Дальность действия ракет составляет до 300 км. Впрочем, западные специалисты способны увеличить расстояние полета за счет уменьшения веса боезаряда. В числе целей окажутся штабы российских войск, узлы связи, склады вооружений и боеприпасов», – считает эксперт.

    На этом фоне, по его прогнозам, российские ВКС увеличат интенсивность воздействия на военную инфраструктуру и объекты двойного назначения на Украине. «Речь пойдет в том числе об ударах по складам, которые доставляют боеприпасы в одесские порты. Не сомневаюсь – реакция Москвы на решение США будет очень жесткой и нарастающей», – заключил Бартош.

    Ранее газета The New York Times сообщила, что Джо Байден санкционировал применение ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории. По информации издания, такое решение было принято на фоне якобы ввода северокорейских военных в бой против ВСУ в Курской области. Байден, используя последние два месяца на посту президента, пошел на значительное изменение политики США, разрешив применение ракет ATACMS для поддержки украинских войск, отмечает NYT. Некоторые американские официальные лица опасаются, что такие действия могут спровоцировать ответную реакцию со стороны России, однако другие считают эти опасения преувеличенными.

    Как сообщает Axios, Вашингтон около трех дней назад проинформировал Киев о решении Байдена по дальнобойному оружию. По данным портала, ракеты разрешено применять только для ударов по Курской области. Собеседник издания назвал мотивом для этого решения «желание удержать Северную Корею от отправки дополнительных войск в Россию».

    По информации Reuters, Киев собирается нанести дальнобойные удары уже в ближайшие дни. Подробностей о возможных целях атаки агентство не раскрыло «из-за проблем оперативной безопасности». Белый дом и Пентагон отказались комментировать эти сообщения. Команда Дональда Трампа в разговоре с ТАСС допустила, что решение Байдена может быть пересмотрено после вступления избранного президента США в должность.

    Газета Le Figaro позднее сообщила, что Франция и Британия также сняли ограничения на использование дальнобойных ракет SCALP и Storm Shadow. Владимир Зеленский не подтвердил, но и не опроверг сообщения СМИ. «Удары наносят не словами. Такие вещи не анонсируют. Ракеты сами за себя скажут», – заявил он.

    На этом фоне Мария Захарова напомнила о словах президента России. Владимир Путин в сентябре предупреждал, что снятие ограничения на удары западным дальнобойным оружием будет означать «прямое участие стран НАТО, Соединенных Штатов, европейских стран в войне на Украине». «Это уже, конечно, существенным образом меняет саму суть, саму природу конфликта <…> Мы будем принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые нам будут создаваться», – подчеркивал глава государства.

    Газета ВЗГЛЯД подробно описывала, кто на самом деле принимает решение о запуске дальнобойных ракет и какую роль в этом вопросе отвели ВСУ.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



    Результаты
    42 комментария

    Коментарии (31)
    18 ноября 2024, 19:46 • Новости дня
    Неизвестные оставили послание на месте снесенного памятника Пушкину в Кривом Роге
    Неизвестные оставили послание на месте снесенного памятника Пушкину в Кривом Роге
    @ WDKeeper/wikipedia.org

    Tекст: Дарья Григоренко

    На месте снесенного памятника Александру Пушкину в Кривом Роге неизвестные оставили надпись «Пушкин вечен, а вы – нет», сообщили местные СМИ.

    Как пишет издание «Страна», это является реакцией на решение властей убрать памятник русскому поэту, передает РИА «Новости».

    Напомним, в Кривом Роге снесли памятники Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову, что стало частью продолжающейся на Украине кампании по демонтажу памятников российским и советским деятелям в рамках политики декоммунизации.

    Коментарии (11)
    9 ноября 2024, 15:28 • Видео
    Кто больше всех выиграет от победы Трампа

    Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    Коментарии (0)
    18 ноября 2024, 20:11 • Новости дня
    В МИД пообещали адекватный и ощутимый ответ на удары вглубь России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Москва готова к адекватному и ощутимому ответу на удары западными ракетами вглубь России, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    По ее словам, использование Киевом дальнобойных ракет для атак вглубь России будет расценено как прямое участие США и их союзников в боевых действиях против России. Захарова подчеркнула, что такое развитие событий радикально изменит суть и природу текущего конфликта. Она уточнила, что Москва готова дать адекватный и ощутимый ответ на подобные действия, передает ТАСС.

    Захарова подчеркнула, что никакое «чудо-оружие», на которое «молятся [Владимир] Зеленский и его приспешники, не в состоянии повлиять на ход СВО».

    В понедельник министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что решение о нанесении ударов западными вооружениями с территории Украины вглубь России будет крайне опасным.

    Ранее немецкое издание Die Zeit сообщило, что одобрение ударов вглубь России стало отчаянным шагом президента США Джо Байдена, пытающегося улучшить позиции Украины перед сменой власти в США и сохранить свое политическое наследие.

    В Кремле назвали решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь России с использованием дальнобойного оружия опасным и безрассудным.

    Коментарии (43)
    19 ноября 2024, 08:19 • Новости дня
    Потери ВСУ с начала СВО составили около 906,5 тыс. человек убитыми и ранеными
    Потери ВСУ с начала СВО составили около 906,5 тыс. человек убитыми и ранеными
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    С начала спецоперации с 24 февраля 2022 года потери ВСУ составили около 906,5 тыс. человек, включая убитых и раненых.

    Согласно подсчетам ТАСС, с начала СВО потери ВСУ составили около 906,5 тыс. человек.

    В этом году потери превысили суммарные потери Украины за два предыдущих года операции.

    В феврале действующий на тот момент министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за время СВО украинские вооруженные силы лишились более 444 тыс. военнослужащих, ежедневно ВСУ теряют более 800 человек личного состава и 120 единиц различного вооружения.

    Коментарии (10)
    18 ноября 2024, 14:28 • Новости дня
    Кременчугская ГЭС остановила работу после ударов

    Кременчугская ГЭС прекратила работу после повреждений на фоне атак

    Кременчугская ГЭС остановила работу после ударов
    @ А.Горячев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Кременчугская ГЭС на Украине приостановила работу, возможно из-за повреждений, полученных в результате недавних ударов, в то время как в стране продолжаются стабилизационные отключения электроэнергии.

    Украинское издание «Страна» сообщило о приостановке работы Кременчугской ГЭС, расположенной в городе Светловодске Кировоградской области. В настоящее время информации о возобновлении работы станции нет. Причиной остановки могли стать повреждения, полученные накануне.

    17 ноября в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога, а местные СМИ сообщали о взрывах. Российские войска нанесли массированные удары по объектам энергетики и газодобычи, использовавшимся для нужд военно-промышленного комплекса Украины. В результате в большинстве областей страны был введен режим экстренных отключений электроэнергии.

    На следующий день, 18 ноября, на Украине действует режим стабилизационных отключений. В ряде регионов страны продолжает поступать информация о повреждениях объектов инфраструктуры. Кременчугская ГЭС является третьей ступенью Днепровского каскада гидроэлектростанций и имеет стратегическое значение для региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на западе Кураховского водохранилища была подорвана Терновская дамба, в результате чего началось затопление близлежащих сел, заявляют украинские СМИ. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо оценивал, что восстановление Каховской ГЭС после ударов украинских войск может затянуться на несколько лет из-за масштабов разрушений и сложности работ.

    Ранее американские СМИ сообщили, что Украина сталкивается с острой нехваткой электроэнергии, что приводит к серьезным проблемам и массовому оттоку населения из городов, так как многие предприятия не могут работать, а с весны страна потеряла значительный объем генерации электроэнергии.

    Коментарии (11)
    19 ноября 2024, 09:12 • Новости дня
    Эстония призвала Европу готовиться отправить войска на Украину

    Financial Times: МИД Эстонии предложил Европе быть готовой отправить войска на Украину в рамках плана Трампа

    Эстония призвала Европу готовиться отправить войска на Украину
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Эстонии Маргус Цахна предложил европейским лидерам быть готовыми отправить военные силы на Украину в случае реализации мирного плана Дональда Трампа.

    Глава Министерства иностранных дел Эстонии Маргус Цахна в интервью газете Financial Times подчеркнул необходимость подготовки Европы к отправке военных сил на Украину для поддержки возможного мирного соглашения, предложенного Дональдом Трампом. Он отметил, что европейским лидерам следует быть готовыми развернуть войска в случае мирного соглашения между Киевом и Москвой, разработанного Трампом, передает РИА «Новости».

    Цахна выразил мнение, что наилучшей гарантией безопасности для Украины является членство в НАТО. Однако, если США будут против приглашения Киева в альянс, Европе придется вмешаться и развернуть войска после окончания боевых действий для сдерживания возможной российской агрессии. Он подчеркнул, что без участия США вступление Украины в НАТО будет невозможным, и тогда необходимы будут альтернативные формы гарантии безопасности, в том числе военное присутствие.

    Цахна также заявил, что Европа должна быть готова к различным сценариям, чтобы поддержать Украину в этой сложной ситуации. Он подчеркнул важность обсуждения и планирования на уровне европейских стран, чтобы быть готовыми к потенциальным вызовам и угрозам, связанным с ситуацией на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский продолжает уклоняться от серьезных переговоров с Россией после победы Дональда Трампа на выборах в США.

    Союзники Украины признали необходимость компромисса Киева с Москвой для достижения мира в регионе.

    Между тем сын Дональда Трампа назвал «имбецилами» тех, кто предлагает использовать американские ракеты для ударов вглубь России.

    Коментарии (23)
    18 ноября 2024, 14:08 • Новости дня
    Группировка «Север» нанесла поражение девяти бригадам ВСУ в Курской области
    Группировка «Север» нанесла поражение девяти бригадам ВСУ в Курской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение нескольким украинским бригадам в ряде населенных пунктов в Курской области, что привело к значительным потерям противника, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, военнослужащие Северной группировки нанесли поражение формированиям 41-й, 44-й, 47-й, 115-й механизированных, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, 117-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Александрия, Дарьино, Леонидово, Новая Сорочина, Новоивановка, Плехово и Свердликово.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией при поддержке артиллерийского огня нанесены удары по силам ВСУ в Сумской области. Это позволило уничтожить живую силу и технику противника в районах населенных пунктов Богдановка, Гуево, Куриловка, Лебедевка, Локня и других. За сутки потери ВСУ составили 420 военнослужащих, а также значительное количество техники, включая американские боевые машины Bradley и немецкие Marder.

    Всего за время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли более 33 тыс. 670 военнослужащих и 213 танков. Также были уничтожены 140 боевых машин пехоты, 115 бронетранспортеров, 1 тыс. 175 боевых бронированных машин и почти 300 артиллерийских орудий. Уничтожены 40 пусковых установок РСЗО, в том числе 11 HIMARS, 66 станций РЭБ и 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов.

    Ранее группировка войск «Север» Вооруженных сил России в Курской области блокировала подразделения ВСУ в районе Ольговской рощи, уничтожив более 80 националистов. Также сообщалось, что в результате атаки дрона ВСУ на служебный автомобиль в Большесолдатском районе Курской области погиб человек и несколько человек получили ранения.

    Коментарии (5)
    18 ноября 2024, 20:28 • Новости дня
    Венгрия заблокировала средства ЕС для Украины

    Главы МИД стран ЕС не договорились о разблокировании средств для Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Главы МИД стран ЕС не смогли достичь соглашения о разблокировании средств Европейского фонда мира для Украины из-за вето Венгрии.

    На заседании Совета ЕС по иностранным делам, прошедшем в Брюсселе, Венгрия вновь наложила вето на это решение, сообщает ТАСС.

    По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, который выступил перед журналистами после заседания, его расстроило то, что фонд по-прежнему остается заблокированным.

    «К сожалению, сегодня не могу вас проинформировать о том, что Европейский фонд мира разблокирован. Поскольку, к сожалению, его все еще блокирует венгерская сторона», – отметил Сикорский. Трансляцию его заявления вел телеканал TVP Info.

    Ранее Евросоюз пообещал выполнить целевой показатель поставки 1 млн снарядов на Украину до конца 2024 года, несмотря на задержку в выполнении обязательств.

    Коментарии (5)
    19 ноября 2024, 00:46 • Новости дня
    На провальную операцию в Крынках Украину подбила Британия

    Провальную украинскую операцию ВСУ в Крынках придумала Британия с целью прорыва украинских войск в Крым

    На провальную операцию в Крынках Украину подбила Британия
    @ t.me/RVvoenkor

    Tекст: Антон Антонов

    Украинская операция по высадке войск в районе села Крынки на левом берегу Днепра была направлена на прорыв в Крым, провести ее Украину уговорили британские власти, сообщают украинские СМИ.

    Целью операции был прорыв к Перекопскому перешейку и выход в Крым. Однако, как пишут украинские СМИ, мероприятие завершилось неудачей из-за недостаточной подготовки и нехватки ресурсов, передает ТАСС.

    По данным СМИ, идея о проведении операции украинской морской пехотой вместо ее участия в боевых действиях в Донбассе долгое время не находила поддержки у украинского лидера Владимира Зеленского и на тот момент главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Однако после визита британской делегации в начале 2023 года было принято решение подготовить несколько батальонов для операции на Днепре.

    В мае 2023 года Зеленский объявил о создании Корпуса морской пехоты в составе ВСУ, что вызвало поддержку у командующего морской пехотой генерала Юрия Содоля, но недовольство командующего ВМС Украины Алексея Неижпапы. Планирование операции столкнулось с логистическими проблемами, в частности нехваткой лодок.

    Бойцы, участвовавшие в операции, выразили недовольство планами командования. Командование морской пехоты составило списки необходимого снаряжения, но они не были переданы западным партнерам. Переговоры осложнялись непростыми отношениями между Содолем и Неижпапой.

    Прошлой зимой ситуация на левом берегу Днепра стала серьезно ухудшаться для ВСУ, в мае 2024 года стала катастрофической, в июле последние украинские морпехи покинули левый берег Днепра.

    Комбриг одной из украинских бригад назвал операцию «мертворожденным ребенком». Источник в оборонном комитете Рады заявил, что Украина в условиях нехватки людей и боеприпасов не может долгое время находиться в обороне. В конечном счете оборона может «посыпаться», как это происходит сейчас в Донбассе, сказал источник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле сообщалось, что потери ВСУ в Крынках Херсонской области превысили 5 тыс. человек. В августе украинские войска прекратили попытки высадиться на левый берег Днепра в районе сел Крынки и Днепряны Херсонской области.

    Коментарии (3)
    18 ноября 2024, 13:27 • Новости дня
    Кремль заявил о неприемлемости заморозки конфликта на Украине

    Песков: Заморозка конфликта на Украине неприемлема для России

    Кремль заявил о неприемлемости заморозки конфликта на Украине
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Для России заморозка конфликта на Украине неприемлема, Москва исходит из сформулированных президентом России Владимиром Путиным условий для переговоров с Киевом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что Москва продолжает придерживаться условий, сформулированных президентом Владимиром Путиным в июне, которые остаются актуальными для прекращения боевых действий, передает ТАСС.

    Такое заявление Песков сделал в ответ на публикацию агентства Bloomberg. В ней сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует предложить на саммите G20 в Рио-де-Жанейро заморозить конфликт на Украине по текущей линии фронта.

    Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Эрдоган на саммите G20 в Бразилии представит план заморозки конфликта на Украине по текущей линии фронта с созданием демилитаризованной зоны под контролем международных войск.

    Президент России Владимир Путин в ходе выступления в МИД России предложил Западу и киевскому режиму мирный вариант урегулирования, который включает вывод украинских войск с территории Донбасса и Новороссии, фиксацию статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов России в международных договорах, отказ Украины от вступления в НАТО и отмену западных санкций.

    Коментарии (6)
    18 ноября 2024, 20:48 • Новости дня
    Американские наемники попали в российский список террористов

    Росфинмониторинг включил наемников из США Бейлса и Ребара в список террористов и экстремистов

    Американские наемники попали в российский список террористов
    @ Christoph Schmidt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Бернард Ребар и Деррик Бейлс, американские наемники, были включены в список террористов и экстремистов в России по данным Росфинмониторинга.

    Согласно информации на сайте ведомства, это решение связано с их деятельностью на территории России в составе вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает ТАСС.

    Следственный комитет России ранее заочно предъявил обвинения Ребару и Бейлсу. Им вменяется участие в преступлениях, совершенных на территории Курской области. Эти действия, по данным следствия, они осуществляли в составе украинских вооруженных формирований.

    Включение в перечень террористов и экстремистов означает, что в отношении Ребара и Бейлса будут применены финансовые санкции. Их активы на территории России подлежат замораживанию, а финансовым организациям запрещается проводить с ними какие-либо операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский наемник Дэниэл Бернард Ребар обвиняется в ряде преступлений, включая террористические акты и наемничество, совершенные на территории Курской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Ребара и Бейлса.

    Коментарии (0)
    18 ноября 2024, 13:25 • Новости дня
    Российские войска освободили Новоалексеевку в ДНР
    Российские войска освободили Новоалексеевку в ДНР
    @ Кадр из видео

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоалексеевка в Донецкой народной республике (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Кроме того нанесено поражение живой силе и технике 54-й, 100-й механизированных, 142-й пехотной бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны около Дзержинска, Вознесенки и Украинки в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Были отражены 11 контратак штурмовых групп 23-й, 151-й механизированных, 71-й, 152-й егерских бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» нацполиции Украины.

    В итоге ВСУ потеряли более 500 военнослужащих, бронетранспортер М113 и американскую 155-мм гаубицу М-777, польскую 155-мм самоходную артустановку Krab, два 152-мм орудия Д-20, 122-мм самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», две 122-мм гаубицы Д-30 и две 100-мм противотанковые пушки «Рапира», отчитались в Минобороны.

    Между тем подразделения группировки «Север» на Харьковском направлении нанесли поражение формированиям 5-го погранотряда и 57-й мотопехотной бригады ВСУ и рядом с Волчанском, Басово и Казачьей Лопанью в Харьковской области. Потери ВСУ при этом составили до 50 военнослужащих.

    В то же время подразделения группировки  «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике 28-й, 60-й, 63-й, 67-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 119-й бригады тероборны возле Загрызово, Купянска, Глушковки в Харьковской области, Красного Лимана и Торского в ДНР, перечислили в Минобороны.

    Были отражены три контратаки 1-й бригады нацгвардии и 14-й механизированной бригады ВСУ. Противник потерял до 450 военнослужащих, бронемашину, польскую 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab, 155-мм самоходную артустановку «Богдана», 155-мм гаубицу М198 и два американских 105-мм орудия М119, 122-мм самоходную артустановку «Гвоздика» и 122-мм гаубицу Д-30. Также были уничтожены две станции РЭБ «Анклав-Н» и полевые склады с боеприпасами.

    Подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям 10-й горно-штурмовой, 54-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильной бригад ВСУ, а также 124-й бригады теробороны у Северска, Дроновки, Андреевки, Анновки, Дачного и Курахово в ДНР.

    Отражены две контратаки штурмовых групп 46-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери противника составили до 695 военнослужащих, два танка, два бронетранспортера, 152-мм гаубица «Мста-Б», четыре 152-мм орудия Д-20, 122-мм гаубица Д-30 и два американских 105-мм орудия М119. Уничтожены две станции РЭБ и шесть складов с боеприпасами, сообщил Конашенков.

    В минувшие выходные сообщалось, что ВС России освободили Ленинское и Макаровку в ДНР. В целом за прошлую неделю российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в зоне СВО.

    Коментарии (3)
    18 ноября 2024, 17:04 • Новости дня
    В Белом доме ответили уклончиво на вопрос о разрешении на удары вглубь России
    В Белом доме ответили уклончиво на вопрос о разрешении на удары вглубь России
    @ Valerie Plesch/DPA/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель советника президента США по национальной безопасности Джон Файнер напрямую не подтвердил разрешение использовать дальнобойное оружие для нанесения ударов вглубь России.

    Отвечая на просьбу журналистов подтвердить соответствующую информацию, Файнер сказал, что Вашингтон неоднократно заявлял о том, что будет принимать политические решения в зависимости от ситуации на поле боя, включая обострение, «связанное с размещением сил иностранного государства на территории России в последние дни и недели», передает РИА «Новости».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал решение Вашингтона одобрить нанесение ударов вглубь российской территории с использованием дальнобойного оружия опасным и безрассудным. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что пока информация о разрешении для Украины на использование дальнобойного западного оружия для ударов вглубь России не является полной и точной.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



    Результаты
    42 комментария


    Коментарии (8)
    19 ноября 2024, 11:22 • Новости дня
    Белый дом: Разрешение на удары ATACMS вглубь России не означает участия США в конфликте
    Белый дом: Разрешение на удары ATACMS вглубь России не означает участия США в конфликте
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Разрешение на удары ATACMS вглубь России не будет свидетельством участия США в конфликте на Украине, заявил помощник президента США Джейк Салливан.

    Салливан заявил, что подобное решение будет частью продолжающейся политики, проводимой США с начала конфликта, передает ТАСС.

    При этом он сказал, что разрешение Вашингтона на применение тактических баллистических ракет ATACMS для ударов вглубь России не будет означать участия США в конфликте на Украине.

    Салливан также отметил, что, несмотря на значительные поставки вооружений в Украину, включая танки, истребители F-16, реактивные системы залпового огня HIMARS и системы противовоздушной обороны Patriot, положение Украины на поле боя не улучшилось.

    На ваш взгляд
    Допускаете ли вы вероятность мировой ядерной войны после разрешения Байдена наносить ракетные удары вглубь России?



    Результаты
    42 комментария

    Он добавил, что нет ни одной системы вооружения, которая могла бы кардинально изменить ход конфликта.

    Салливан выразил мнение, что это свидетельствует о том, что наличие современных вооружений не гарантирует успеха на поле боя.

    Будущий помощник избранного президента США Дональда Трампа Майк Уолтц ранее, напротив, назвал разрешение действующего американского лидера Джо Байдена на удары по России шагом к эскалации.

    Напомним, The New York Times писала, что решение Байдена одобрить удары по России ракетами ATACMS с украинской территории вряд ли существенно изменит конфликт на Украине.

    В сентябре Путин указал, что вооруженные силы Украины самостоятельно не смогут применять западные дальнобойные системы. Он подчеркнул, что такие удары возможны «только с использованием разведданных со спутников, которыми Украина не располагает». «Полетные задания в эти ракетные системы могут, по сути, вносить только военнослужащие НАТО», – также отметил глава государства. Путин заявил, что речь не идет о разрешении Украине использовать данное оружие, а о прямом участии НАТО в военном конфликте.

    Коментарии (3)
    19 ноября 2024, 10:35 • Новости дня
    ФСБ раскрыла подробности дела о теракте против офицера ВМФ в Севастополе

    ФСБ: Задержанный за убийство офицера ВМФ в Севастополе был завербован СБУ

    ФСБ раскрыла подробности дела о теракте против офицера ВМФ в Севастополе
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Исполнитель и пособница убийства капитана 1-го ранга Валерия Транковского признались в вербовке СБУ и дали показания на видео, сообщили в ФСБ.

    Сотрудники ФСБ показали видео с признаниями задержанных, участвовавших в теракте в Севастополе, в результате которого погиб капитан 1-го ранга Валерий Транковский, передает ТАСС.

    Исполнитель теракта, житель Ялты 1977 года рождения, рассказал, что был завербован Службой безопасности Украины летом 2023 года. Он признался, что в ночь на 13 ноября заложил взрывное устройство под автомобиль Транковского и привел его в действие. Его пособница, жительница Севастополя 1986 года рождения, рассказала, что ее задачей было наблюдение за машиной офицера, фотографию номера автомобиля ей передал куратор.

    Согласно видеоматериалам, распространенным Центром общественных связей ФСБ, задержанный дал подробные показания, указав, где спрятал пульт и телефон, использованные для дистанционного подрыва, передает РИА «Новости».

    Основные компоненты взрывного устройства были переданы исполнителю через тайники, и он собрал его самостоятельно. Женщина следила за местом проживания и маршрутами передвижения Транковского.

    Киевский райсуд Симферополя избрал мужчине меру пресечения в виде ареста на два месяца.

    Ранее сотрудники ФСБ задержали двух россиян, которых подозревают в организации и исполнении теракта в Севастополе, в результате которого погиб офицер ВМФ Валерий Транковский.

    Подозреваемыми оказались жителями полуострова: 38-летняя женщина из Севастополя и 47-летний мужчина из Ялты, которые выполняли задание по приказу СБУ.

    Теракт был спланирован и организован начальником 5-го управления Департамента контрразведки СБУ полковником Юрием Мурилевым под руководством заместителя председателя СБУ генерал-майора Александра Поклада.

    В Севастополе было возбуждено уголовное дело из-за гибели военнослужащего от взрыва самодельного устройства, прикрепленного к автомобилю.

    Коментарии (10)
    Главное
    Грузинский эксперт назвал протесты оппозиции «перформансом ради денег от Запада»
    NYT: Удары вглубь России не изменят конфликт на Украине
    Южная Корея экстрадировала россиянина в США за киберпреступления
    Минюст США решил через суд обязать Google продать Chrome
    Американские неонацисты провели марш со свастиками
    Неизвестные «перерезали» телекоммуникационный кабель между Литвой и Швецией
    В России начали серийное производство мобильных убежищ от ядерного взрыва

    Россия нашла против США силовой прием в ядерной энергетике

    Обогащенный уран, необходимый в качестве топлива для атомных электростанций, теперь будет поставляться из России в США в особом порядке. Фактически Москва ввела против Вашингтона ответные энергетические санкции. Однако происходящее имеет не только энергетическое и экономическое, но и чисто политическое измерение. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Трамп приготовил для конфликта на Украине «Авраамский подход»

    Американские СМИ назвали возможного кандидата на пост спецпосланника США по Украине. Данный пост может занять личный юрист Дональда Трампа, уроженец Москвы Борис Эпштейн. По оценкам экспертов, эта кандидатура может свидетельствовать о серьезных намерениях республиканца урегулировать текущий конфликт, а также о его приверженности «Авраамскому подходу» в решении международных противоречий. В чем он заключается? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина проиграла Мариуполю в привлекательности

    Треть жителей Мариуполя, которые в 2022 году выехали на территорию Украины, вернулись обратно. Как признают на самой Украине, у «внутренне перемещенных лиц» не было возможностей найти себе жилье и обустроиться. Эксперты констатируют, что Украина не может предложить адекватные социально-экономические условия, а местная пропаганда об «ужасах» жизни в России дала обратный эффект. Подробности

    Перейти в раздел

    Русофобские «эскадроны» споткнулись на русских деньгах

    Кампания по уничтожению русского языка в Прибалтике натолкнулась на неожиданное препятствие. Подчиняться требованиям оголтелых националистов отказываются многие представители местного бизнеса – а все потому, что значительная часть их клиентов говорит по-русски. Деньги русских, как выяснилось, защищают права русского языка в Прибалтике. Подробности

    Перейти в раздел

    Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок

    Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Кто больше всех выиграет от победы Трампа

      Лидеры Евросоюза поздравили Дональда Трампа с победой еще до того, как Камала Харрис признала свое поражение. Это своего рода предательство европейской бюрократии, для которой события в США стали тяжелым ударом. Впрочем, в Европе есть и человек, который теперь чуть ли не прыгает от счастья. Его успех важен и для России тоже.

    • Как Трамп поступит с Украиной

      Победа Дональда Трампа на выборах президента США должна стать черным днем для Киева. Однако Владимир Зеленский продолжает на что-то надеяться. Какой будет политика нового президента США в отношении Украины?

    • Благодаря каким людям Трамп победил Камалу

      Дональд Трамп победил на выборах президента США, причем победил гораздо более уверенно, чем в 2016 году. Этой победой он обязан конкретным людям, и лишь в последнюю очередь – самому себе.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Типичное оснащение российского бойца в зоне спецоперации

      Для успешного ведения боевых действий военнослужащий должен быть не только вооружен, но и должным образом оснащен и экипирован. Современный сухопутный бой требует, чтобы боец имел при себе множество дополнительных предметов и устройств. Каких именно – рассказывает инфографика газеты ВЗГЛЯД.

    • Как работает эшелонированная система ПВО России

      Россия выстроила многоуровневую систему противоракетной и противовоздушной обороны, защищающей небо от угроз с воздуха. Какие именно зенитно-ракетные комплексы приоритетно предназначены для поражения определенных воздушных целей ВСУ – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Перед уходом с поста Байден ставит мир на грань ядерной катастрофы

      «Безумным» даже в Соединенных Штатах называют решение президента США Байдена позволить Украине наносить удары ракетами ATACMS вглубь территории России. Как неоднократно предупреждало российское руководство, такие удары будут рассматриваться как непосредственное участие стран НАТО в агрессии против нашей страны – со всеми вытекающими последствиями.

    • Трамп бумерангом возвращается в Белый дом

      Дональд Трамп стал 47-м президентом США. Его возвращение в Белый дом в некотором смысле оказалось удивительным, ведь на кампанию его главного оппонента – Камалы Харрис – были потрачены колоссальные средства. Впрочем, эксперты в один голос указывают: свою роль сыграли хаос в Демпартии и неправильная стратегия предвыборной кампании демократа.

    • Зеленский вымаливает у США «Томагавки»

      «План победы над Россией», который глава киевского режима Владимир Зеленский представил руководству Белого дома, включает в себя просьбы о передаче Украине крылатых ракет «Томагавк». Даже западные СМИ признают, что это «абсолютно невыполнимая просьба» – подобного рода ракеты относятся к наиболее передовым видам вооружений и способны нести ядерное оружие.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............