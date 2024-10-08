Несколько дней назад отношения России и Таджикистана вновь привлекли к себе внимание в связи с миграционной проблемой. Однако вопрос с мигрантами – это только часть картины нашего особого соседства.

Сейчас Запад уже не тот – и свобода религии, и свобода информации рассматриваются даже на таком официальном уровне, как ПАСЕ, как угроза, а не как достижение. Только теперь религию рвутся регулировать чиновники, которые, в отличие от государей XVII века, даже не притворяются верующими.

Россия сбивает дроны и ракеты врага с помощью ПВО. Но где те войска, которые собьют на подлете популистские заявления новых революционеров? Выявлять каналы коммуникации, которыми пользуется враг, чтобы добраться до различных слоев общества, нужно постоянно.

Россия совершила революцию в животноводстве Россия заняла четвертое место среди крупнейших мировых производителей мяса. Эксперты называют это животноводческим чудом России. Ведь она проделала путь от колоссальной зависимости от американских окорочков до полного самообеспечения себя мясом птицы плюс свинины. Как за 20 лет Россия подняла с колен животноводство, кто ей в этом помог и почему по говядине пока не такие впечатляющие успехи? Подробности Перейти в раздел

В США захотели вернуть Россию в Европу из-за Китая Бывший госсекретарь США Майк Помпео выступил за «возвращение России в Европу» после завершения конфликта на Украине. Это идет вразрез с тем видением на Западе, по которому между Россией и Европой должен опуститься новый «железный занавес». Но прежде всего говорит о том, что американцы ничего не поняли и ничему не научились. Подробности Перейти в раздел

«Охотник» усилит «длинную руку» России в зоне СВО Обломки тяжелого беспилотника «Охотник» станут ценной находкой для западной разведки, пишут американские СМИ. Однако, по мнению российских экспертов, зарубежные специалисты вряд ли смогут извлечь из аппарата особо ценные секреты. Чем уникален «Охотник» и как его широкое применение изменит ситуацию на поле боя? Подробности Перейти в раздел

Великобритания стала еще меньше После многих лет сопротивления Лондон отрекся от архипелага Чагос в пользу одного из богатейших государств Африки – Маврикия. Эта колония была нужна британцам как место под военную базу, которое они полностью зачистили от мирного населения. Почему в Лондоне все-таки сдались? И чем особенно опасна для Британии потеря Чагоса? Подробности Перейти в раздел

Второй за год взрыв на АЗС в Дагестане требует ужесточения проверок Жертвами взрыва на АЗС Plus в пригороде Махачкалы, по последним данным, стали 13 человек, в том числе двое детей, пострадали более 20. По одной из версий, причиной трагедии стал взрыв газового баллона. На этой АЗС плановая проверка проводилась весной прошлого года. Это второй аналогичный случай за год. Как отмечают местные жители, проверке должны подвергаться не только АЗС, но и находящиеся рядом кафе и магазины. Подробности Перейти в раздел

Зеленского заставят провести выборы Судя по всему, американцы все-таки заставили Владимира Зеленского провести в следующем году на Украине президентские выборы, к ним уже началась подготовка. Это имеет прямую связь c планами по приглашению Киева в НАТО.

Британия потеряла важные территории Великобритания вынужденно – скорее всего, под давлением США – согласилась уступить архипелаг Чагос в Индийском океане государству Маврикий, хотя ранее наотрез отказывалась это сделать из-за расположенной на Чагосе военной базы. Что же произошло?

Новая стратегия НАТО: Киев все-таки примут В НАТО готовятся пригласить Украину в альянс. Принципиальное решение на этот счет может быть принято 12 октября. На Западе называют такой подход «способом завершить военный конфликт». Что это означает на практике? К чему готовиться России? Перейти в раздел