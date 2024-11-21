Дональд Трамп анонсировал назначения на высокие посты в своей администрации людей, которые, мягко говоря, не благоволят майданному режиму. Так, Тулси Габбард, которой Трамп предложил должность директора национальной разведки США, ЗЕ-команда так ненавидит, что ранее СНБО обвинял ее в работе на Кремль. А Мэтт Гетц – один из двух конгрессменов, который не аплодировал Зеленскому после его выступления перед американским парламентом, – выдвинут на должность генерального прокурора США. Роберт Кеннеди – младший, который негативно относится к режиму Зеленского, может получить должность министра здравоохранения.
Такая кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?
В первую очередь попытаются купить окружение Трампа.
Financial Times пишет, что в ЗЕ-команде решили изменить так называемый план победы и сделать его более деловым, чтобы идеи понравились Трампу. Правда, в презентованном Зеленским «плане» тоже было немало чего «делового»: так, Западу было предложено взять под контроль природные богатства Украины, а США предлагалось заменить свои воинские контингенты в Европе украинскими.
Что же нового может быть в измененном «плане»? Вероятно, если раньше распоряжаться оставшимися природными богатствами Украины предлагалось компаниям, аффилированным с демократами, то сейчас это будет предложено корпорациям, связанным с окружением Трампа.
Кроме этого, советник Ермака Михаил Подоляк заявил, что Украина может предложить Трампу частичную замену американского контингента в разных регионах. То есть речь идет уже не только о Европе. Проще говоря, ЗЕ-команда предлагает республиканским бизнесменам забрать все ценное, что в стране осталось, плюс если Трамп захочет где-нибудь начать маленькую войну, он получит от Зеленского пушечное мясо в виде украинских солдат – как барин, который передает своих крепостных другому хозяину.
Согласится ли на такую сделку Трамп? Сомнительно.
Чтобы дать ЗЕ-команде хоть какой-то шанс закончить противостояние с Россией условно вничью, США нужно вложить в проект «майданная Украина» сотни миллиардов долларов без гарантии успеха. Плюс неизвестно, сколько украинских солдат останется в живых и в каком физическом состоянии, и можно ли будет их использовать в вооруженных конфликтах.
Кроме этого, для трампистов главный геополитический противник – Китай. И сближение России с КНР им очень не нравится. Вероятно, все четыре года своей каденции Трамп будет стараться «оторвать» РФ от Китая. Значит, ему уже на старте нужно наладить нормальные отношения с Кремлем.
Наконец, поддержка Украины грозит новым витком эскалации, который может привести к ядерной войне, а тогда уже никакие ресурсы никому не понадобятся.
Financial Times также пишет, что в Киеве есть намерение до 20 января улучшить свое положение на поле боя, чтобы продемонстрировать Трампу, что украинцы «борцы» и «победители», надеясь, что после этого команда Трампа изменит отношение к Украине. Хотя опрошенные изданием эксперты сомневаются в реализации подобного плана – из-за плохой ситуации ВСУ с людскими резервами и боеприпасами.
Однако, зная психологию ЗЕ-команды, можно предположить, что они действительно после Нового года могут собрать в кулак оставшиеся резервы и кинуть их в «контрнаступ», который будет обречен на провал, приведет к огромным потерям среди солдат ВСУ, но может дать короткий пиар-эффект.
Но прежде всего Зеленский и Ермак попытаются спасти себя и продолжить вооруженный конфликт методами шантажа и эмоциональной дипломатии в информационной сфере. Публикации в западных СМИ о том, что Украина может создать ядерную бомбу в случае, если США прекратят поддержку, были неумелой попыткой шантажировать Трампа. Правда, ЗЕ-команда быстро отреклась от идеи бомбы, видимо, из Белого дома им сделали внушение, что такие темы поднимать нельзя.
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Примером эмоциональной дипломатии является заявление Зеленского относительно Трампа. Так, Зе сказал, что, по его мнению, конфликт при Трампе закончится быстрее, сделав таким образом пас в сторону будущего главы Белого дома. Опять затянул песню о том, что Украине нужен справедливый мир, и закончил все высказыванием, что с Украиной позиция «садись и слушай» не работает, об этом он якобы сказал Трампу.
Только вот не факт, что приемы эмоциональной дипломатии подействуют на Трампа. Он не Джо Байден и не Олаф Шольц. Последний, кстати, наплевал на мнение Зеленского и позвонил президенту России Владимиру Путину. Зеленский потом критиковал главу немецкого правительства за это, но времена поменялись, и, в сущности, Шольцу уже наплевать на критику Зеленского. Это верный признак того, что времена эмоциональной дипломатии проходят.
Что остается Ермаку? Интриговать.
К примеру, если к 20 января ВСУ смогут удержать хоть метр курской земли, Ермак, вероятно, попытается прокрутить комбинацию. ВСУ полностью уйдут из Курской области, Зеленский объявит это жестом доброй воли и доказательством приверженности Киева мирному урегулированию. После чего ЗЕ-команда в западных СМИ начнет требовать, чтобы Россия также покинула какой-нибудь регион Украины. И будут апеллировать к Трампу, чтобы поставить его в изначально неудобное положение в вопросе мирного решения конфликта.
Хотя далеко не факт, что подобные игры принесут результат, скорее, наоборот. Попытки надавить на Трампа со стороны Киева могут вызвать у него гнев.
Наконец, последнее, что есть в арсенале Ермака, – это провокация. ЗЕ-команда может попытаться организовать условно «новую Бучу». Например, ВСУ сами нанесут ракетный удар по детскому дому. Затем ЗЕ-команда и ее западные покровители поднимут истерику в СМИ, что с Россией нельзя договариваться, «они убивают детей».
Однако и «новая Буча» может не сработать. Просто потому, что и политики, и СМИ верят ЗЕ-команде все меньше.
В целом многие методы Ермака, которые хорошо зарекомендовали себя при Байдене, при Трампе могут быть бесполезны и даже играть против Зеленского и его серого кардинала.