Дональд Трамп анонсировал назначения на высокие посты в своей администрации людей, которые, мягко говоря, не благоволят майданному режиму. Так, Тулси Габбард, которой Трамп предложил должность директора национальной разведки США, ЗЕ-команда так ненавидит, что ранее СНБО обвинял ее в работе на Кремль. А Мэтт Гетц – один из двух конгрессменов, который не аплодировал Зеленскому после его выступления перед американским парламентом, – выдвинут на должность генерального прокурора США. Роберт Кеннеди – младший, который негативно относится к режиму Зеленского, может получить должность министра здравоохранения.

Такая кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?

В первую очередь попытаются купить окружение Трампа.

Financial Times пишет, что в ЗЕ-команде решили изменить так называемый план победы и сделать его более деловым, чтобы идеи понравились Трампу. Правда, в презентованном Зеленским «плане» тоже было немало чего «делового»: так, Западу было предложено взять под контроль природные богатства Украины, а США предлагалось заменить свои воинские контингенты в Европе украинскими.

Что же нового может быть в измененном «плане»? Вероятно, если раньше распоряжаться оставшимися природными богатствами Украины предлагалось компаниям, аффилированным с демократами, то сейчас это будет предложено корпорациям, связанным с окружением Трампа.

Кроме этого, советник Ермака Михаил Подоляк заявил, что Украина может предложить Трампу частичную замену американского контингента в разных регионах. То есть речь идет уже не только о Европе. Проще говоря, ЗЕ-команда предлагает республиканским бизнесменам забрать все ценное, что в стране осталось, плюс если Трамп захочет где-нибудь начать маленькую войну, он получит от Зеленского пушечное мясо в виде украинских солдат – как барин, который передает своих крепостных другому хозяину.

Согласится ли на такую сделку Трамп? Сомнительно.

Чтобы дать ЗЕ-команде хоть какой-то шанс закончить противостояние с Россией условно вничью, США нужно вложить в проект «майданная Украина» сотни миллиардов долларов без гарантии успеха. Плюс неизвестно, сколько украинских солдат останется в живых и в каком физическом состоянии, и можно ли будет их использовать в вооруженных конфликтах.

Кроме этого, для трампистов главный геополитический противник – Китай. И сближение России с КНР им очень не нравится. Вероятно, все четыре года своей каденции Трамп будет стараться «оторвать» РФ от Китая. Значит, ему уже на старте нужно наладить нормальные отношения с Кремлем.

Наконец, поддержка Украины грозит новым витком эскалации, который может привести к ядерной войне, а тогда уже никакие ресурсы никому не понадобятся.

Financial Times также пишет, что в Киеве есть намерение до 20 января улучшить свое положение на поле боя, чтобы продемонстрировать Трампу, что украинцы «борцы» и «победители», надеясь, что после этого команда Трампа изменит отношение к Украине. Хотя опрошенные изданием эксперты сомневаются в реализации подобного плана – из-за плохой ситуации ВСУ с людскими резервами и боеприпасами.

Однако, зная психологию ЗЕ-команды, можно предположить, что они действительно после Нового года могут собрать в кулак оставшиеся резервы и кинуть их в «контрнаступ», который будет обречен на провал, приведет к огромным потерям среди солдат ВСУ, но может дать короткий пиар-эффект.

Но прежде всего Зеленский и Ермак попытаются спасти себя и продолжить вооруженный конфликт методами шантажа и эмоциональной дипломатии в информационной сфере. Публикации в западных СМИ о том, что Украина может создать ядерную бомбу в случае, если США прекратят поддержку, были неумелой попыткой шантажировать Трампа. Правда, ЗЕ-команда быстро отреклась от идеи бомбы, видимо, из Белого дома им сделали внушение, что такие темы поднимать нельзя.

Примером эмоциональной дипломатии является заявление Зеленского относительно Трампа. Так, Зе сказал, что, по его мнению, конфликт при Трампе закончится быстрее, сделав таким образом пас в сторону будущего главы Белого дома. Опять затянул песню о том, что Украине нужен справедливый мир, и закончил все высказыванием, что с Украиной позиция «садись и слушай» не работает, об этом он якобы сказал Трампу.

Только вот не факт, что приемы эмоциональной дипломатии подействуют на Трампа. Он не Джо Байден и не Олаф Шольц. Последний, кстати, наплевал на мнение Зеленского и позвонил президенту России Владимиру Путину. Зеленский потом критиковал главу немецкого правительства за это, но времена поменялись, и, в сущности, Шольцу уже наплевать на критику Зеленского. Это верный признак того, что времена эмоциональной дипломатии проходят.

Что остается Ермаку? Интриговать.

К примеру, если к 20 января ВСУ смогут удержать хоть метр курской земли, Ермак, вероятно, попытается прокрутить комбинацию. ВСУ полностью уйдут из Курской области, Зеленский объявит это жестом доброй воли и доказательством приверженности Киева мирному урегулированию. После чего ЗЕ-команда в западных СМИ начнет требовать, чтобы Россия также покинула какой-нибудь регион Украины. И будут апеллировать к Трампу, чтобы поставить его в изначально неудобное положение в вопросе мирного решения конфликта.

Хотя далеко не факт, что подобные игры принесут результат, скорее, наоборот. Попытки надавить на Трампа со стороны Киева могут вызвать у него гнев.

Наконец, последнее, что есть в арсенале Ермака, – это провокация. ЗЕ-команда может попытаться организовать условно «новую Бучу». Например, ВСУ сами нанесут ракетный удар по детскому дому. Затем ЗЕ-команда и ее западные покровители поднимут истерику в СМИ, что с Россией нельзя договариваться, «они убивают детей».

Однако и «новая Буча» может не сработать. Просто потому, что и политики, и СМИ верят ЗЕ-команде все меньше.

В целом многие методы Ермака, которые хорошо зарекомендовали себя при Байдене, при Трампе могут быть бесполезны и даже играть против Зеленского и его серого кардинала.