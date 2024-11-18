Медведчук обвинил Зеленского в попытках диктовать условия Трампу и срыве переговоров

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщает медиаплатформа «Смотрим.ру», Медведчук обвиняет Зеленского в том, что он продолжает «валять дурака», раздавая обещания, которые не собирается выполнять. Политик утверждает, что Зеленский считает, будто может диктовать условия новому американскому президенту, надеясь, что тот не заметит его манипуляций, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что Зеленский завышает свою значимость и уверен в том, что Трамп и его команда находятся на более низком уровне. По его словам, в Киеве уже начали раздаваться заявления, как именно должен действовать будущий глава Белого дома, основываясь на так называемом «политическом прагматизме» украинского руководства.

Кроме того, Медведчук напомнил, что Зеленский сорвал все возможные мирные переговоры, и отметил, что недавний разговор президента РФ Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцем свидетельствует о зарождении диалога, чего не наблюдалось при Джо Байдене. Он считает, что это создает новые возможности для международного общения и услышанности, тогда как Зеленский стремится быть единственным, кого слушают.

По мнению Медведчука, как только начнется многосторонний диалог, недостатки Зеленского станут очевидными, поэтому такие переговоры крайне важны для мировой разрядки.

Ранее Welt сообщило, что Киев стремится провести встречу Владимира Зеленского с Дональдом Трампом в ближайшее время из-за опасений об условиях возможного мирного соглашения между США и Россией.

В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что вопрос проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине будет решаться без участия Зеленского. В том же интервью Сергей Лавров заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит подход Вашингтона к украинскому кризису. Лавров также сообщил, что предложения о заморозке конфликта на Украине аналогичны минским договоренностям, но хуже.