Глава МИД Лавров подчеркнул, что Зеленский не будет решать вопрос переговоров с Россией

Tекст: Мария Иванова

Сергей Лавров в интервью журналисту Марине Ким для проекта «Новый мир» отметил, что вопрос о переговорах с Россией по урегулированию конфликта на Украине не будет решаться президентом Владимиром Зеленским, передает ТАСС. Министр напомнил о позиции президента России Владимира Путина, который ранее заявлял, что Москва никогда не отказывалась от переговоров.

«Ясно, что решать это будет не Зеленский. Нас призывают к переговорам и пытаются все перевернуть с ног на голову, говорят, что, мол, это Украина хочет переговоров, а Россия отказывается. Путин многократно говорил, что пусть Зеленский хотя бы отменит декрет двухлетней давности, который запрещает вести переговоры с правительством В. В. Путина», – сказал Лавров.

Министр также отметил, что Россия готова к контактам с администрацией Дональда Трампа в США, подчеркнув, что мяч находится на стороне Вашингтона. Лавров добавил, что Россия будет оценивать новую администрацию США по ее реальным шагам, а не ожиданиям.

В том же интервью Сергей Лавров заявил, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США не изменит подход Вашингтона к украинскому кризису. Лавров также сообщил, что предложения о заморозке конфликта на Украине аналогичны минским договоренностям, но хуже.

Ранее русофобское руководство Украины Лавров назвал неразумным и недальновидным.