Украину могут застроить западными военными базами даже без ее вступления в ЕС и НАТО. Ее дерусифицируют и превратят в пропагандистский центр по борьбе с Россией. Да еще и мигрантов с Ближнего Востока и из Африки могут туда переселить, чтобы они портили нам жизнь еще больше.3 комментария
Лавров назвал неразумным и недальновидным руководство Украины
Лавров: Руководство Украины нельзя назвать разумным и дальновидным
Русофобское руководство Украины нельзя считать разумным и дальновидным, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на открытии XVI Ассамблеи Русского мира.
«Этот режим не только является русофобским, но еще и не сильно умным, я бы так сказал», – заявил Лавров, передает ТАСС.
Лавров добавил, что люди, управляющие и руководящие Украиной, едва ли могут претендовать на звание разумных и дальновидных политиков.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина теряет территории из-за срыва договоренностей Киевом.
Также Сергей Лавров назвал «план победы» Зеленского шизофреническим.
Президент России Владимир Путин заявил, что поведение украинской верхушки является очень иррациональным.