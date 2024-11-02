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Лавров заявил, что Украина теряет территории из-за срыва договоренностей Киевом
Поддержка Запада не спасает Киев от потери территорий, так как украинское руководство продолжает срывать достигнутые договоренности, заявил глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, Киев продолжает терять территории из-за постоянного срыва договоренностей, передает ТАСС.
Лавров отметил, что украинское руководство, получая поддержку Запада, устраняет достигнутые договоренности одну за другой.
«Чем дольше нынешнее украинское руководство при поддержке Запада срывает одну за другой договоренности, тем меньше территорий остается у этого режима», – указал Лавров.
Ранее Лавров заявил, что Запад и Киев не заинтересованы в мире на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что согласился на переговоры с Украиной по предложению турецкой стороны, но Владимир Зеленский отказался от этой идеи через день.