Лавров заявил, что Украина теряет территории из-за срыва договоренностей Киевом

Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении

Рогов: Российская армия прорвала фронт на Южно-Донецком направлении севернее Угледара

Tекст: Валерия Городецкая

Рогов заявил, что на этом направлении произошел обвал фронта противника, передает РИА «Новости». Он отметил, что к ранее захваченным 25 кв. км добавилось еще около 20 кв. км территорий.

«Успех наших войск продолжается. К вчерашним 25 квадратным километрам добавилось еще порядка 20. Наши войска продвинулись севернее Новоукраинки и выровняли линию фронта с Богоявленкой. Инициатива находится полностью в руках нашей армии, при этом у противника на данном участке, по сути, произошел обвал линии фронта», – сказал Рогов.

Он также подчеркнул, что продвижение российской армии вперед продолжается.

Накануне Рогов сообщил, что российские войска освободили свыше 20 кв. км на Южно-Донецком направлении.

Ранее пленный украинский командир Александр Долматов сообщил, что в результате боев под Угледаром из 60 бойцов взвода ВСУ выжили только трое.