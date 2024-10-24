Хэллоуин именно так и должен работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные. Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.3 комментария
Путин заявил о потере Украиной за месяц на Курском направлении 26 тыс. человек
Украинская армия в последние 30 дней потеряла на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.
«За последний месяц с небольшим на Курском направлении, по-моему, там уже 26 тысяч потерь, тоже санитарные и безвозвратные», – цитирует Путина РИА «Новости».
Он отметил, что сложно дать оценку действиям украинского руководства в такой ситуации. «Поведение украинской верхушки сегодня является очень иррациональным. Поверьте мне, я говорю о том, что знаю», – добавил глава российского государства.
Также президент России в ходе конференции заявил, что порядка двух тысяч украинских военных окружены в Курской области. До этого российские военнослужащие сообщали, что ВСУ перебросили в Курскую область 14 бригад, а также подразделения западных наемников.