  • Новость часаПутин заявил о потере Украиной за месяц на Курском направлении 26 тыс. человек
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Хэллоуин вовлекает людей в сатанизм постепенно

    Хэллоуин именно так и должен работать – люди постепенно привыкают и втягиваются, каждый шаг по лесенке вниз маленький и незаметный, и постепенно пентаграммы, черти и ведьмы должны начать восприниматься как свои и родные. Более родные, чем все, что может быть связано с Россией и православием.

    3 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Северная Корея – способ увидеть себя со стороны

    Как Корея воспринимает сама себя? Если вы спросите об этом в КНДР, то едва ли услышите большевистскую галиматью, а услышите вот о чем: о более чем тысячелетней истории нации, победно завершившейся воцарением династии Кимов; о человеке, который есть властелин мира и хозяин своей судьбы.

    13 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Форум БРИКС в Казани может претендовать на звание вехи

    БРИКС вышел на новый уровень, когда престижный, но достаточно аморфный клуб превратился в значимое место встречи. Там надо быть, потому что там, во-первых, обсуждают важное, во-вторых, оформляется ведущий мировой тренд.

    3 комментария
    24 октября 2024, 20:19 • Новости дня

    Путин заявил о потере Украиной за месяц на Курском направлении 26 тыс. человек

    Путин заявил о потере Украиной за месяц на Курском направлении 26 тыс. человек
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия в последние 30 дней потеряла на Курском направлении до 26 тыс. военнослужащих, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «За последний месяц с небольшим на Курском направлении, по-моему, там уже 26 тысяч потерь, тоже санитарные и безвозвратные», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Он отметил, что сложно дать оценку действиям украинского руководства в такой ситуации. «Поведение украинской верхушки сегодня является очень иррациональным. Поверьте мне, я говорю о том, что знаю», – добавил глава российского государства.

    Также президент России в ходе конференции заявил, что порядка двух тысяч украинских военных окружены в Курской области. До этого российские военнослужащие сообщали, что ВСУ перебросили в Курскую область 14 бригад, а также подразделения западных наемников.

    24 октября 2024, 19:20 • Новости дня
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    Путин: Безопасность России для меня – самое главное
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС заявил, что безопасность страны – его главный приоритет.

    Российский лидер сделал такое заявление в ответ на вопрос журналиста Би-би-си о соотношении положений Казанской декларации о глобальной и региональной стабильности и безопасности с действиями России на Украине, передает ТАСС.

    «Начну с безопасности России, потому что для меня – это самое главное», – сказал Путин.

    Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС также заявил, что Москва осведомлена о ситуации вокруг страны и Россия справится с проблемами самостоятельно. Ранее на заседании в формате «БРИКС плюс»/«аутрич» российский лидер согласился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым, который высказал мысль, что необходимо искоренить причины, порождающие острые мировые кризисы, для того, чтобы устранить возможность их возникновения.

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    24 октября 2024, 19:12 • Новости дня
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    Путин заявил, что около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области
    @ Александр Кряжев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Около двух тысяч украинских военных окружены в Курской области, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «Российская армия действует уверенно на всех направлениях, тоже хорошо известно, никто этого не отрицает, движется вперед на всех участках линии боевого соприкосновения. Активно работает и на Курском направлении: часть подразделений украинской армии, вторгшихся в Курскую область, блокирована, окружена, это примерно около двух тысяч человек. Предпринимаются попытки разблокировать эту группировку извне, прорваться изнутри – пока безуспешно. Российская армия приступила к ликвидации этой группировки», – приводит его слова ТАСС.

    Он также добавил, что российская армия приступила к ликвидации блокированной части украинской группировки в Курской области.

    Ранее Путин выразил сожаление по поводу множества вооруженных конфликтов в мире, включая конфликт на Украине.

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    24 октября 2024, 13:44 • Видео
    Зеленский запросил энергетического перемирия

    Владимир Зеленский выступил за взаимный отказ России и Украины от ударов по энергетическим объектам друг друга. Он считает, что это может стать «первым шагом» к перемирию. Этот шаг мог быть сделан раньше. Но Зеленский сделал ставку на авантюру в Курской области – и опять проиграл.

    Коментарии (3)
    24 октября 2024, 14:19 • Новости дня
    ЕС не признал критику санкций в декларации саммита БРИКС
    ЕС не признал критику санкций в декларации саммита БРИКС
    @ IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз принял к сведению декларацию саммита БРИКС, однако не считает осуждение санкций в декларации саммита БРИКС в Казани адресованным себе, заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

    По его словам, ЕС не считает, что осуждение односторонних санкций и призыв к их снятию относится к альянсу.

    Дипломат заявил, что ЕС ввел санкции против ряда стран – членов БРИКС обоснованно.

    «Мы приняли к сведению декларацию саммита БРИКС в Казани», – заметил Стано.

    На саммите в Казани страны БРИКС приняли декларацию, в которой один из 134 пунктов посвятили Украине, подчеркивая важность соблюдения принципов и целей Устава ООН и предлагая инициативы по мирному урегулированию.

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    24 октября 2024, 17:15 • Новости дня
    МИД: Украине угрожает демографическая катастрофа

    Население Украины сократилось на 8 млн человек с февраля 2022 года

    МИД: Украине угрожает демографическая катастрофа
    @ Mykhaylo Palinchak/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Демографическая ситуация на Украине приближается к катастрофической, и реальность гораздо хуже, чем данные, приведенные в материалах ООН, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.

    Демографическая ситуация на Украине вызывает серьезные опасения, передает ТАСС. Мирошник заявил, что реальность на Украине гораздо хуже, чем это отражено в докладе ООН. По данным организации, с февраля 2022 года население Украины сократилось на 8 млн человек.

    Мирошник считает, что единственным достоверным выводом доклада можно считать лишь констатацию демографической угрозы, остальная информация вызывает много вопросов. Он указывает на то, что Украина давно не проводила перепись населения, что ставит под сомнение методологию исследования. Посол также отметил, что корректировка числа выехавших за границу произведена в сторону уменьшения за счет учета притока в регионы Донбасса и Новороссии, находящиеся под контролем России.

    Ситуация, по мнению дипломата, будет ухудшаться и далее. Он задается вопросом, сколько людей останется на территориях под контролем Киева, если правительство не сможет удержать стремящихся покинуть страну. Мирошник подчеркивает, что международные структуры пока недостаточно объективны в признании реальности, и подвергает сомнению независимость проведенного исследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине уровень рождаемости составляет примерно один ребенок на женщину, что является одним из самых низких показателей в мире. На одного новорожденного на Украине приходится трое умерших, согласно данным ресурса «Опендатабот», занимающегося мониторингом украинских государственных реестров.

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    24 октября 2024, 16:44 • Новости дня
    В ВСУ заявили о необходимости подготовки украинок к военной службе
    В ВСУ заявили о необходимости подготовки украинок к военной службе
    @ Anadolu Agency/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинских женщин следует готовить к военной службе, заявил глава совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

    Тимочко считает, что следует рассматривать наихудший сценарий развития военных операций и готовиться к наиболее негативным результатам, чтобы минимизировать риски, передает ТАСС.

    В интервью, видеозапись которого опубликовало издание «Страна», он задался вопросом: «Требуется ли сейчас призывать женщин? А почему бы и не подготовить их, не обучить?».

    Напомним, киевский режим намеревается отменить бронь от призыва в ВСУ для более 1 млн работников предприятий из-за недобора личного состава. Ранее сообщалось, что украинские власти с февраля 2022 года ликвидировали около 650 групп, которые нелегально вывозили мужчин призывного возраста за границу. Газета ВЗГЛЯД писала, что обсуждения о снижении возраста мобилизации на Украине дошли до упоминания 14-летних детей.

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    24 октября 2024, 13:50 • Новости дня
    Российские войска отразили контратаку ВСУ на Новоивановку в Курской области
    Российские войска отразили контратаку ВСУ на Новоивановку в Курской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» в последние сутки на Курском направлении отразила несколько контратак ВСУ, включая атаку на Новоивановку, сообщило Министерство обороны России.

    Подразделения группировки отразили три контратаки в сторону Нижнего Клина, Новоивановки и Плехово, сорвали три попытки контратак в сторону Дарьино, Зеленого Шляха и Любимовки, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В результате боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла до 280 военнослужащих убитыми и ранеными. Также было уничтожено девять единиц бронетехники, включая танк, БМП и американский бронетранспортер М113.

    Восемь украинских военных сдались в плен.

    Авиация и артиллерия ВС России нанесли удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в нескольких населенных пунктах, включая Новоивановку, Дарьино и Зеленый Шлях. Кроме того, оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по резервам ВСУ в Сумской области.

    За весь период боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла более 26 тыс. военнослужащих и значительное количество техники, включая 176 танков и 93 БМП.

    Ранее группировка «Север» использовала беспилотники для ударов по украинским соединениям на Курском направлении, что помешало ВСУ провести ротацию подразделений.

    Помешали замене подразделений украинских военных и вертолеты Ка-52М. Также ротацию ВСУ в регионе предотвращали Су-25.

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    24 октября 2024, 18:10 • Новости дня
    Опубликован список стран – партнеров БРИКС

    Странами-партнерами БРИКС стали 13 государств

    Опубликован список стран – партнеров БРИКС
    @ Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    БРИКС расширил список стран-партнеров, добавив 13 государств.

    Статус партнера получили Алжир, Индонезия и Турция, передает Sputnik Узбекистан. Также в список вошли Белоруссия, Боливия, Вьетнам, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Узбекистан и Уганда.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что его страна получила статус государства-партнера в БРИКС, что является важным шагом перед вступлением в организацию. Белоруссия подтвердила готовность стать полноправным и активным членом БРИКС на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».

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    24 октября 2024, 18:44 • Новости дня
    Путин: Россия справится со своими проблемами сама
    Путин: Россия справится со своими проблемами сама
    @ Алексей Филиппов/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Ольга Иванова

    Москва знает обстановку, которая складывается вокруг страны, но Россия справится со своими проблемами сама, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

    «Исходя из того, что мы знаем, какая обстановка складывается вокруг России, и не хотим все проблемы, которые с этим связаны, переносить на институты, в развитии которых мы сами заинтересованы. Со своими проблемами будем справляться и справимся сами», – приводит его слова РИА «Новости».

    До этого Путин на заседании в формате «БРИКС плюс»/«аутрич» выразил мнение, что для разрешения острых кризисов необходимо устранять их причины.

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    24 октября 2024, 16:59 • Новости дня
    Лукашенко заявил о присоединении Белоруссии к БРИКС в качестве партнера

    Лукашенко: Белоруссия стала государством-партнером в БРИКС

    Лукашенко заявил о присоединении Белоруссии к БРИКС в качестве партнера
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия получила статус государства-партнера в БРИКС, что является важным шагом перед вступлением в организацию.

    Это заявление он сделал в интервью «Известиям» в рамках саммита, проходящего в Казани. Лукашенко отметил: «Мы стали партнерами – это обязательная ступень перед вступлением в этот клуб», подчеркнув важность этого шага для страны, передает РИА «Новости».

    Напомним, Лукашенко прибыл в Казань на саммит БРИКС. Он заявил о готовности Белоруссии вступить в это объединение, отметив его потенциал в приближении конца доминирования коллективного Запада.

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    24 октября 2024, 19:04 • Новости дня
    Путин заявил, что БРИКС не создает альтернатив SWIFT

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Страны БРИКС сейчас не занимаются созданием отдельной платежной системы, которая могла бы заменить SWIFT, сказал президент России Владимир Путин по итогам саммита организации.

    «Что касается SWIFT и каких-то альтернатив – мы не создавали и не создаем никому альтернатив. Но тем не менее вопрос очень важный на сегодняшний день. И одна из ключевых проблем – это проблема расчетов. И поэтому мы идем по пути использования национальных валют, это хорошо известно», – цитирует Путина ТАСС.

    Он добавил, что страны БРИКС применяют российскую систему обмена финансовой информацией, созданную ЦБ России, и системы других стран – участниц БРИКС.

    Ранее Путин пояснял, что члены БРИКС заняты разработкой обмена финансовой информацией между центральными банками.

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    24 октября 2024, 14:57 • Новости дня
    Путин сравнил международные отношения с семейными
    Путин сравнил международные отношения с семейными
    @ Рамиль Ситдиков/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании «БРИКС плюс» сравнил международные отношения с семейной жизнью, отметив, что даже в семьях бывают конфликты и драки.

    Комментируя слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, призвавшего всех жить как одна большая семья, Путин отметил, что в семьях часто происходят размолвки и скандалы, иногда даже доходящие до драк, передает ТАСС.

    «Уважаемый господин генеральный секретарь сказал о том, что мы должны все жить как одна большая семья. Мы так и живем. В семьях, к сожалению, часто случаются размолвки, скандалы, дележ имущества. Дело иногда доходит и до драки», – сказал российский лидер.

    Путин также подчеркнул, что БРИКС рассматривает создание благоприятной атмосферы в «общем доме» как одну из основных целей. Он заверил, что организация продолжит работать в этом направлении, включая тесную координацию с ООН.

    Напомним, МИД Украины выразил недовольство из-за решения генсека ООН Антониу Гутерриша принять участие в саммите БРИКС в Казани вместо участия в конференции по Украине в июне.

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    24 октября 2024, 12:52 • Новости дня
    Си Цзиньпин: Китай и Бразилия помогут решить кризис на Украине

    Си Цзиньпин заявил о готовности КНР и Бразилии содействовать миру на Украине

    Си Цзиньпин: Китай и Бразилия помогут решить кризис на Украине
    @ Алексей Даничев/фотохост-агентство brics-russia2024.ru

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава КНР Си Цзиньпин на встрече «аутрич»/«БРИКС плюс» заявил, что китайско-бразильская инициатива из шести пунктов может стать основой для мирного урегулирования кризиса на Украине, включая создание группы стран Глобального Юга для содействия этому процессу.

    Си Цзиньпин подчеркнул важность содействия скорейшей деэскалации и прокладки пути для политического урегулирования, сообщает ТАСС.

    Лидер КНР уточнил, что инициатива позволит сформировать группу, включающую страны Глобального Юга, которая будет способствовать реализации соответствующих задач. Китай и Бразилия достигли консенсуса из шести пунктов, который предусматривает содействие мирному диалогу.

    Китайско-бразильская инициатива по Украине обсуждалась на полях саммита БРИКС, где президент России Владимир Путин провел встречи с лидерами Китая и Бразилии.

    Также на саммите БРИКС в Казани Си Цзиньпин подчеркнул необходимость предотвращения эскалации украинского конфликта и объединения усилий стран Глобального Юга в поддержку мира.

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    24 октября 2024, 16:28 • Новости дня
    Депутат Госдумы раскритиковал Зеленского за оскорбительную футболку

    Депутат Госдумы назвал Зеленского шутом из-за футболки с посланием в адрес России

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат Государственной думы Александр Толмачев выразил мнение, что амплуа шута подходит президенту Украины Владимиру Зеленскому больше, чем роль руководителя, после его появления в футболке с оскорбительной надписью в адрес России.

    Депутат Госдумы Александр Толмачев от партии «Единая Россия» прокомментировал появление Владимира Зеленского в эфире в футболке с оскорбительным посланием в адрес России, передает РИА «Новости». Толмачев заявил, что амплуа шута подходит Зеленскому больше, чем роль руководителя, и осудил его за попытку высказываться о пределах и территории России, подчеркнув, что это не его забота.

    По словам Толмачева, фраза на футболке Зеленского является явной отсылкой к слогану кампании Дональда Трампа, что, по мнению депутата, делает Зеленского похожим на шута, который выглядит нелепо и лебезит перед Америкой в надежде получить выгоду. Депутат также заметил: «Не по Сеньке шапка – ну или футболка, как в этом случае», подчеркивая, что Зеленскому не стоит брать на себя право обсуждать российские границы.

    Ранее Зеленский вышел в эфир в футболке с оскорбительной надписью в адрес России.

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    24 октября 2024, 14:51 • Новости дня
    Путин заявил, что контакты Алиева и Пашиняна «идут в плюс» БРИКС

    Tекст: Вера Басилая

    Контакты президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна «идут в плюс» БРИКС, заявил президент России Владимир Путин.

    «И то, что вам удалось в ходе нашей сегодняшней работы обменяться мнениями с президентом Азербайджана, уже идет в плюс нашему сегодняшнему мероприятию», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Заявление было сделано в контексте обсуждения вопросов регионального сотрудничества и усиления взаимодействия между странами – участницами БРИКС.

    Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели часовую беседу на заседании в формате «БРИКС плюс», в которой также участвовали главы МИД обеих стран.

    Пашинян на БРИКС заявил о согласовании вопросов для достижения мира между Арменией и Азербайджаном.

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    24 октября 2024, 14:53 • Новости дня
    Путин заявил об отсутствии альтернативы ООН

    Tекст: Валерия Городецкая

    Несмотря на множество вопросов и необходимость адаптации к меняющемуся миру, альтернативы ООН как универсальной международной организации на данный момент не существует, заявил президент России Владимир Путин на заседании «БРИКС плюс»/«аутрич».

    «Здесь, конечно, много вопросов, мир меняется, и все структуры, которые были созданы десятилетия назад, должны меняться в соответствии с меняющимся миром», – сказал российский лидер, передает ТАСС.

    Тем не менее на данный момент в мире отсутствует другая универсальная международная организация, подчеркнул Путин.

    Напомним, генсек ООН Антониу Гутерриш прилетел в Казань на саммит БРИКС. Министерство иностранных дел Украины выразило недовольство этим решением Гутерриша. На саммите БРИКС генсек ООН призвал к справедливому миру на Украине в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

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    • Зеленский продает Белому дому новый план

      Глава киевского режима Владимир Зеленский анонсировал новый «план победы над Россией», который он представит в конце сентября президенту США Байдену. Среди прочего план подразумевает наличие «очень сильной военной поддержки» со стороны Запада с намеком о том, что Украина желает прямого вмешательства стран НАТО в конфликт с Россией.

    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

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