Лавров назвал шизофреническим «план победы» Зеленского

Лавров усомнился в пользе шизофренического «плана победы» Зеленского для мира в Европе

Tекст: Вера Басилая

Лавров резко высказался в адрес «плана победы» президента Украины Владимира Зеленского, назвав его шизофреническим, передает ТАСС.

Глава МИД России также обратил внимание на недавнее решение парламента Украины, который запретил каноническую Украинскую православную церковь.

«На это грубейшее нарушение устава русофобским, расистским режимом в Киеве Запад закрывает глаза, продолжая продвигать тупиковую, я бы даже сказал, тупую формулу мира Зеленского, который взывает к капитуляции России. А пару недель назад этот гражданин обнародовал не менее шизофренический «план победы».

Лавров отметил, что ни мирные предложения Зеленского, ни его идеи о членстве Украины в НАТО и Евросоюзе не приближают Европейский континент к миру. Он охарактеризовал эти предложения как фантазии, которые не имеют реальной перспективы для стабилизации ситуации в регионе.

Ранее Зеленский предлагал включить в «пакет неядерного сдерживания» передачу Украине ракет «Томагавк» в рамках своего «плана победы».

Позже Зеленский заявил, что западные СМИ раскрыли конфиденциальную информацию о запросе Украиной американских ракет «Томагавк».

Также «план победы» Зеленского вызвал обеспокоенность в НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что все так называемые мирные планы Зеленского направлены на втягивание стран Запада в конфликт на Украине.