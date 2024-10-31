Песков: Зеленский хочет вовлечь страны Запада в войну через получение ракет от США

Tекст: Елизавета Шишкова

Песков отметил, что цель всех этих планов – максимально затянуть в конфликт по уши страны Запада, передает ТАСС.

Он также прокомментировал стремление Украины получить от США дальнобойные ракеты «Томагавк». По мнению Пескова, подобные действия со стороны Киева свидетельствуют о намерении узаконить участие западных стран в конфликте. Пресс-секретарь подчеркнул, что все ухищрения Зеленского имеют именно такую конечную цель.

Песков добавил, что Кремль оценивает данные действия как попытку закрепить вовлеченность Запада в текущую ситуацию. Он выразил сожаление, что вместо поиска мирных решений украинские власти прибегают к подобным шагам.

Ранее официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер заявил о обеспокоенности стран НАТО в связи с «планом победы» Зеленского, который предлагал включить в «пакет неядерного сдерживания» передачу Украине ракет «Томагавк».

Зеленский также подтвердил, что Киев запрашивает у США ракеты этого типа, выразив возмущение тем, что информация о данном секретном пункте стала известна СМИ, после чего Украина получила отказ и подозрения в невменяемости со стороны своих западных партнеров.