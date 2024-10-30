Сергей Худиев
Дать человеку выпить яду – это не акт сострадания
Никакая система не будет искать трудное и дорогостоящее решение (совершенствовать обезболивание и уход за больными, помощь нуждающимся и т. д.), когда есть легкое и дешевое – просто выписать им порцию яда.
Глеб Простаков
Финансовая система БРИКС ударит по доллару США
Финансовая система БРИКС должна стать одним из тех главных катков, которые пусть медленно, но неумолимо проедутся по однополярному миру, в основе которого – власть доллара. При этом единая валюта странам БРИКС совсем ни к чему.
Ванесса Гьяццелли Пайм
Столкновение с Западом помогло русским осознать свою цивилизационную ценность
Как в России чувствует себя личность и вообще человеческая индивидуальность? Я лично удостоверилась в том, что русские люди по-настоящему уважают частную жизнь и совсем не навязчивы, хотя они и не такие индивидуалисты, какими обычно бывают люди на Западе.