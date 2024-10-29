Символическая банкнота БРИКС, продемонстрированная на только что завершившемся саммите, – лишь прелюдия, за которой должны последовать и гораздо более серьезные действия. А эти действия может подстегнуть новый большой экономический кризис, новая «Великая депрессия», которая, очевидно, грядет и о которой говорят сегодня все чаще и чаще.0 комментариев
NYT: Зеленский запросил у США ракеты «Томагавк»
NYT: Зеленский запросил у США ракеты «Томагавк» для сдерживания ВС России
Глава киевского режима Владимир Зеленский в рамках своего «плана победы» предлагал включить в «пакет неядерного сдерживания» передачу Украине ракет «Томагавк», пишет New York Times со ссылкой на американских чиновников.
«В одной части, которая не была представлена публично, Зеленский предлагал «пакет неядерного сдерживания», в рамках которого Украина получила бы ракеты «Томагавк», – пишет NYT, передает РИА «Новости». Отмечается, что это «абсолютно невыполнимая просьба».
Издание подчеркивает, что ракеты «Томагавк» обладают дальностью, в семь раз превышающей дальность систем ATACMS, которые Украина получила от США в ограниченном количестве.
Американские чиновники, знакомые с подробностями «плана», считают его зависимым от помощи Запада. Они выражают недовольство и считают инициативу Зеленского чрезмерно амбициозной и неосуществимой в нынешних условиях.
Ранее министр обороны Франции Себастьян Лекорню заявил о необходимости заняться вопросом о размещении сил неядерного сдерживания на территории Украины после мирного урегулирования.