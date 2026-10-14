Восстание школьников, которое сравнивают со студенческими протестами в той же Франции 1968 года, пока и не думает утихать. Как и в 1968 году, речь идет о тяжелом кризисе общества, которое потеряло веру в будущее и в то, что современная власть Франции вообще может его гарантировать.0 комментариев
Китай и КНДР объявили об открытии нового моста
Xinhua: Китай и КНДР назначили на четверг открытие моста через Ялуцзян
Государственное агентство КНР «Синьхуа» сообщило, что в четверг Китай и КНДР совместно откроют для движения новый мост через реку Ялуцзян на границе, который станет главным сухопутным переходом для их торговли.
Новый мост через пограничную между Китаем и КНДР реку Ялуцзян официально откроется для движения в четверг, при этом Пекин и Пхеньян проведут совместную церемонию запуска объекта, сообщило государственное агентство «Синьхуа».
Речь идет о так называемом новом мосту через реку Ялуцзян, соединяющем китайский город Даньдун с северокорейским Синыйджу; он станет крупнейшим и важнейшим сухопутным переходом для двусторонней торговли, пишет Reuters.
Китай завершил свою часть моста еще в 2014 году в расчете на рост товарооборота, однако КНДР долгое время не достраивала подъездные дороги и пункты досмотра на своей стороне, поскольку отношения стран осложнились из-за северокорейских ядерных испытаний и последующих санкций Совбеза ООН.
Открытие моста стало очередным сигналом сближения Пекина и Пхеньяна: КНДР наращивает внешние контакты после пандемии и старается балансировать связи с Китаем и Россией, при том что экспорт Китая в КНДР в прошлом году вырос на 25% до 2,3 млрд долларов, но все еще заметно ниже уровней до ужесточения санкций.
Северная Корея и Россия в прошлом месяце открыли автодорожный мост через реку Туманная, а Китай и Россия критикуют резолюции Совбеза ООН, ограничивающие сотрудничество с Пхеньяном, и обвиняются США и Южной Кореей в нарушении санкционного режима, отмечает Reuters.
Старший научный сотрудник Института национального объединения Кореи в Сеуле Чо Ханбом заявил, что дальнейшее откладывание запуска моста могло бы создать нежеланное напряжение для обеих сторон, хотя Пхеньян по-прежнему опасается чрезмерной экономической зависимости от Пекина: «Всегда одновременно присутствуют настороженность и сотрудничество в отношениях КНДР и Китая».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году в Китае назвали «знаменательным достижением» продление трассы М-12 в России до границы с Китаем и КНДР, что должно было усилить транспортную связанность регионов, и об этом проекте подробно сообщили. Путин ранее в прошлом году рассказал о планах продлить автомагистраль М-12 до границ с Казахстаном, Китаем и КНДР. В прошлом году товарооборот Китая и КНДР снизился на 5% до 2,18 млрд долларов.