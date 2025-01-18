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    Британия нацелилась на Одессу и Очаков
    США тайно инвестировали в производство дронов на Украине
    В Госдуме предложили сдавать после девятого класса только два предмета
    Отоларинголог порекомендовала зимой греть наушники руками
    Кремль опубликовал содержание Договора о всеобъемлющем партнерстве РФ и Ирана
    Путин назвал договор с Ираном прорывным
    Гросси сообщил о ежедневных взрывах возле Запорожской АЭС
    Премьер Катара заявил о бессмысленно потраченных 13 месяцах на переговоры по Газе
    Эксперт объяснил признание «Молдовагазом» долга перед Газпромом
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    Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Откуда у словаков дух противоречия Западу

    Словакия – маленькая страна в глухом углу Восточной Европы и большой логистической ценности для Запада не представляет. Поэтому после окончания холодной войны Братислава чувствовала себя относительно свободно на фоне других стран Европы. Однако времена меняются.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Священная корова «гендерного разнообразия» сдохла

    Политика DEI за последние десять лет стала одним из идеологических столпов леволиберального космоса. Главным словом в триаде «разнообразие, равенство, включение» всегда считалось специфически понятое равенство.

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    18 января 2025, 07:57 • Новости дня

    Товарооборот Китая и КНДР в 2024 году снизился на 5% до 2,18 млрд долларов

    Китай и КНДР сократили товарооборот в 2024 году до 2,18 млрд долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    В 2024 году объем торговли между Китаем и КНДР уменьшился на 5% по сравнению с 2023 годом, составив 2,18 млрд долларов, при этом китайский экспорт снизился на 8,5%, а импорт из КНДР вырос на 19,1%.

    Как сообщает ТАСС, в 2024 году торговля между Китаем и КНДР сократилась до 2,18 млрд долларов, что на 5% меньше по сравнению с предыдущим годом. По данным Главного таможенного управления КНР, экспорт из Китая сократился на 8,5%, достигнув 1,83 млрд долларов, тогда как импорт продукции из КНДР увеличился на 19,1% и составил 347,35 млн долларов.

    Положительное сальдо Китая от торговли с КНДР упало на 13,4% и составило 1,48 млрд долларов. В декабре, по сравнению с ноябрем, общий объем торговли вырос на 13,5% до 250,38 млн долларов. Китайский экспорт в этот период увеличился на 10,7%, а импорт из КНДР – на 32,7%.

    Китай остается важнейшим экономическим партнером для КНДР. Из Китая в КНДР поступают различные товары, включая обработанные волосы, химические вещества и сельскохозяйственные удобрения. В свою очередь, Китай импортирует из КНДР парики и другие изделия из человеческого волоса, ферросилиций и электроэнергию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2022 году товарооборот Китая и КНДР увеличивался в 3,2 раза, а в 2023 году он вырос в 2,3 раза, достигнув 2,29 млрд долларов. Также сообщалось, что товарооборот Китая с Украиной в 2024 году увеличился на 17,3%, достигнув 7,99 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, объем торговли между Китаем и Россией в 2024 году увеличился на 1,9% и составил 244,81 млрд долларов благодаря росту экспорта Китая на 4,1%; с февраля 2025 года в Китае растительное масло можно будет перевозить только в специально предназначенных для этого емкостях; пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал рост торгово-экономических отношений с Ираном, назвав это закономерным процессом, и выразил сомнение в достоверности сообщений о причинах такого роста.

    17 января 2025, 10:25 • Новости дня
    Захарова: Киев заблокировал поставку самолетов России для тушения пожаров в США
    Захарова: Киев заблокировал поставку самолетов России для тушения пожаров в США
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Десять самолетов-амфибий Бе-200 могли бы помочь тушить пожары в Калифорнии, но сделка на их поставку была заблокирована Украиной, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    В своем Telegram-канале она отметила, что российские самолеты-амфибии Бе-200 могли бы помочь США в борьбе с лесными пожарами в Калифорнии, однако, по данным журнала «Эксперт», сделка на поставку десяти таких самолетов была сорвана из-за действий Киева.

    Захарова напомнила, что в период с 2017 по 2019 год Россия и США пытались заключить контракт на поставку Бе-200. В 2019 году Вашингтон решил закупить версию самолета с украинскими двигателями. При этом украинская сторона отказалась проводить раздельную сертификацию, что привело к срыву контракта.

    История с аппаратами ИВЛ «Авента-М» в период пандемии, по словам Захаровой, развивалась по схожему сценарию. Поставленное в США оборудование было утилизировано «в целях предосторожности», что могло бы спасти множество жизней.

    Дипломат также отметила, что США ранее не принимали предупреждения Москвы. В 2011 году Россия предупреждала о братьях Царнаевых, связанных с радикальными группировками, но американские спецслужбы лишь формально проверили информацию. Спустя два года они организовали взрывы на Бостонском марафоне.

    Ранее в Калифорнии на фоне пожароопасной погоды с порывами ветра до 31 м/с и влажностью 8-15% вспыхнули два новых очага пожаров в округе Риверсайд, что привело к новой волне эвакуации.

    Пожары в Калифорнии могут вызвать банкротство крупных страховых и высокотехнологичных компаний, существенно увеличив социальную напряженность в США, заявил директор Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Николай Новик.

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    17 января 2025, 12:21 • Новости дня
    Эксперт оценил перспективы размещения британских военных баз на Украине

    Военный эксперт Козюлин: Лондон договором о столетнем партнерстве с Украиной замаскировал притязания на Одессу и Очаков

    Эксперт оценил перспективы размещения британских военных баз на Украине
    @ REUTERS/Radu Sigheti

    Tекст: Анастасия Куликова

    Размещение Лондоном баз на территории Украины вряд ли будет возможно в период СВО. Если предположить, что Британия приступит к реализации плана по окончании конфликта, то речь может пойти о притязаниях англичан на Одессу и Николаев, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее Британия не исключила размещения военных баз на Украине.

    «Идея о присутствии европейских войск на Украине обсуждается на Западе уже довольно давно. Сначала о возможной отправке контингента высказался Эммануэль Макрон. Затем в Европе заговорили о патрулировании якобы миротворческими силами. Теперь Британия юридически закрепила свои планы по размещению военных баз на украинской территории», – напомнил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

    По его оценкам, реализация этого пункта договора о «столетнем партнерстве» Лондона и Киева вряд ли будет возможна в период СВО. «Британские – как, впрочем, и любые другие европейские или американские – базы на Украине станут законными целями ВС России, а присутствующие на них иностранные войска будут считаться участниками конфликта. Думаю, что в Британии это понимают и не собираются направлять своих военных до окончания конфликта», – пояснил собеседник.

    Эксперт уточняет: в краткосрочной перспективе пункт о базах, как и весь договор, стоит рассматривать как меру моральной поддержки Киева. После окончания спецоперации реализация договоренностей Лондона и Киева представляется маловероятной, добавил спикер.

    «Появление на украинской территории иностранных баз неприемлемо. С тем, чтобы этого не допустить, и была начата СВО. И одно из требований Москвы – нейтральный статус Украины», – подчеркнул Козюлин.

    Тем не менее, если гипотетически предположить, что по окончании конфликта Лондон приступит к размещению баз, то, по оценкам аналитика, речь может пойти об амбициях англичан на Одессу и Николаев. «Британия – морская держава. Серьезную ценность для нее представляет одесский порт, а также Очаков, где военные могли бы производить и тестировать новейшие морские вооружения», – рассуждает эксперт.

    Он также не исключил постепенное расширение возможного присутствия Британии на Украине. «У Лондона не так много финансов, и перебить количество американских баз, скажем, в Германии он не способен. Тем не менее, речь может идти и о более активной разведдеятельности британцев», – допустил специалист.

    Все это представляет серьезную угрозу для России, в частности, для Черноморского флота. Для ее нейтрализации и ведется спецоперация, еще раз акцентировал Козюлин. Окончание конфликта должно привести, среди прочего, к тому, что договор о «столетнем партнерстве» просто потеряет силу. Пока же само это соглашение между Британией и Украиной свидетельствует о том, что Лондон настроен на конфронтацию с Москвой.  

    «Британцы стремятся взять под контроль Украину. Это и хлебная житница, и выход к Черному морю, и подбрюшье России. Они хотят держать руку на пульсе и все контролировать, а Киев – в данном случае отличный инструмент. Лондон исходит из того, что Россия будет побеждена. В таком случае договор о «столетнем партнерстве» окажется серьезным документом, который позволит королевству решить все свои задачи», – отметил собеседник.

    «Другое дело, что обстоятельства, при которых договоренность была заключена, не очень прояснены ни для Украины, ни для Британии. В некотором смысле англичане идут ва-банк: если выиграют, то получат базы в сердце Европы, на Черном море. Но есть высокие шансы проиграть. Ставки уже сделаны», – заключил Козюлин.

    Ранее стало известно, что Лондон изучает возможность размещения оборонных объектов на территории Украины, включая строительство военных баз. Это следует из договора о «столетнем партнерстве», подписанного накануне в Киеве, куда с необъявленным визитом прибыл британский премьер Кир Стармер.

    «Британия и Украина будут работать над расширением технологических возможностей, станут совместно определять свои военные потребности, сотрудничать в области расширения спектра технологий совместного производства», – говорится в документе.

    Отмечается, что участники декларации изучат возможность «развертывания и поддержания на украинской территории военных баз, логистических складов, хранилищ военного резерва, оборудования и запасов». Предполагается сотрудничество и в таких сферах, как космос и БПЛА.

    В рамках этого соглашения Британия и Украина намерены углубить военное сотрудничество якобы для «укрепления безопасности» в Черном, Азовском и Балтийском морях. Документ также утвердит Лондон в качестве «предпочтительного партнера» для украинского энергосектора, стратегии по критически важным минералам и производству «зеленой» стали.

    Кроме того, Лондон ежегодно будет предоставлять Киеву военную помощь в размере 3 млрд фунтов стерлингов в год до 2030–2031 годов. Владимир Зеленский отметил, что только за этот год страны пришли к соглашению о выделении по меньшей мере 6,6 млрд долларов. Он рассказал, что в договоре о сотрудничестве с Британией есть «тайная» часть.

    В Кремле уже дали негативную оценку пункту о сотрудничестве Лондона и Киева в Азовском море. «Это внутреннее море России. Там вряд ли может идти речь о взаимодействии Украины и Британии», – сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова которого приводит РИА «Новости».

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему характер соглашения лишь подчеркивает закрепление колониального статуса Украины в глазах Британии.

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    17 января 2025, 20:50 • Видео
    Украина отдалась Британии на 100 лет

    Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подписал в Киеве с Владимиром Зеленским соглашение о военно-стратегическом партнерстве на 100 лет. Особенно сильно Лондон заинтересован украинскими недрами и Черным морем. Самому Киру Стармеру также важно, чтобы британцы забыли о педофилах, а Зеленский может в этом помочь.

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    17 января 2025, 20:02 • Новости дня
    NYT: США тайно инвестировали в производство дронов на Украине

    NYT сообщила о секретных инвестициях США в производство беспилотников на Украине

    NYT: США тайно инвестировали в производство дронов на Украине
    @ Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Администрация США тайно вложила крупные средства в производство дронов на Украине, что позволило Киеву начать и расширить выпуск беспилотников нового поколения, сообщила газета The New York Times со ссылкой на рассекреченный документ.

    Инвестиции позволили Киеву начать и расширить производство дронов нового поколения, а также освоить новые методы ведения боевых действий. В сентябре 2024 года США направили Украине транш в размере 1,5 млрд долларов на поддержку производства БПЛА, передает ТАСС.

    Помощь включала финансирование украинских производителей дронов, закупку деталей и отправку сотрудников американской разведки для содействия в разработке программы по беспилотникам.

    Помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил: «Мы видели, как БПЛА начинали играть все более значимую роль в боевых действиях на Украине, и они будут иметь ключевое значение в будущих сражениях». По его словам, помощь началась осенью 2022 года после первой неудачной попытки наступления вооруженных сил Украины.

    Ранее финская компания Summa Defence объявила о создании завода по производству беспилотников в Финляндии, который планируется запустить в начале 2025 года для их поставок на Украину.

    Сообщалось, что Украина нарастила производство управляемых с помощью компьютера дронов, известных как «роботы-убийцы», способных противостоять российским системам радиоэлектронной борьбы.

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    17 января 2025, 12:49 • Новости дня
    Подполье: По румынским наемникам в Одесской области нанесен удар

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Удар произведен по переправлявшейся военной технике и румынским наемникам в городе Килия в Одесской области, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

    Удар пришелся по военной технике и наемникам, техника и наемники переправлялись через паром на границе с Румынией, пояснил Лебедев РИА «Новости».

    «По предварительным данным, у наемников большие потери. Местные жители утверждают, что до трех десятков погибли», – уточнил он.

    Представитель подполья добавил, что удар был зафиксирован именно по переправлявшейся технике и румынским наемникам. После удара со стороны Румынии в направлении зоны происшествия вышли спасательные катера и вылетело два вертолета.

    В четверг Лебедев сообщал, что в ночь на 16 января в Черниговской области был нанесен удар по военному городку и аэродрому.

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    17 января 2025, 18:59 • Новости дня
    Погибшему в бою с якутским штурмовиком бойцу ВСУ присвоено звание Героя Украины

    Зеленский присвоил звание Героя Украины погибшему в бою с якутским штурмовиком солдату

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский наградил званием Героя Украины старшего солдата Дмитрия Масловского, погибшего в рукопашном бою с ножом против якутского штурмовика Андрея Григорьева, пишут украинские СМИ.

    Зеленский присвоил звание Героя Украины Дмитрию Масловскому, пишет издание «Страна». Старший солдат погиб в ходе рукопашного боя с ножом против Григорьева.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву за мужество и героизм в бою при защите села Трудовое в ДНР.

    Отличившийся в рукопашном бою Григорьев получил от главы Якутии Айсена Николаева новый якутский нож с гравировкой «Берегите нашу Россию» в знак признания его подвига.

    Григорьев рассказывал о бое, происходившем осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Соперник Григорьева попросил не добивать его и дать уйти самому.

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    17 января 2025, 15:39 • Новости дня
    Российские войска освободили Славянку в ДНР
    Российские войска освободили Славянку в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России за неделю освободили населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка, Славянка, Калиново, Терны и Янтарное, сообщило российское Министерство обороны в пятницу.

    В период с 11 по 17 января российские войска нанесли восемь групповых ударов высокоточным оружием, поразив критически важные объекты газоэнергетической инфраструктуры Украины, склады вооружения и военные аэродромы, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В последние сутки группировка «Центр» освободила поселок Славянка в Донецкой народной республике, также в регионе освобождены населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка, Калиново, Терны и Янтарное.

    В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли более 3770 военнослужащих, шесть танков, включая три немецких Leopard, бронетранспортеры М113 и другие.

    Кроме того, в течение недели средства противовоздушной обороны сбили 747 беспилотных летательных аппаратов, 12 оперативно-тактических ракет ATACMS и 48 снарядов РСЗО HIMARS. Попытки ракетного удара по Белгородской области были успешно предотвращены.

    В прошлые сутки общие потери украинской армии составили свыше 1,6 тыс. военнослужащих.

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    17 января 2025, 11:55 • Новости дня
    Кремль: Москва изучит «столетнее партнерство» Лондона и Киева

    Москва обеспокоена военным сотрудничеством Лондона и Киева на Азовском море

    Кремль: Москва изучит «столетнее партнерство» Лондона и Киева
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Москва намерена проанализировать ход реализации соглашения о «столетнем партнерстве» между Лондоном и Киевом, включая аспекты военного сотрудничества на Азовском море, которое является внутренним морем России, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля заверил, что Москва будет внимательно следить за реализацией соглашения о «столетнем партнерстве» между Лондоном и Киевом, передает ТАСС.

    «Надо будет дальше анализировать то, что будет происходить», – подчеркнул он.

    Песков также отметил, что Азовское море является внутренним морем России, в связи с чем сотрудничество Украины и Британии в этой зоне вызывает вопросы у Кремля.

    Кроме того, Песков выразил обеспокоенность по поводу продвижения британской военной инфраструктуры вблизи российских границ.

    Он пояснил, что хотя «столетнее партнерство» не гарантирует членства Украины в НАТО, присутствие британских военных сил вызывает тревогу у России.

    Напомним, в Киеве состоялось подписание соглашения о «столетнем партнерстве» между Украиной и Британией, которое углубит двусторонние отношения и предусматривает военную помощь. Лондон раскрыл цель соглашения о «столетнем партнерстве» с Киевом.

    В Госдуме России обвинили Владимира Зеленского в сдаче Украины в рабство.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Украина подписалась под статусом британской колонии.

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    17 января 2025, 15:19 • Новости дня
    ПВО ВСУ попросили Зеленского отменить перевод в пехоту

    Подразделения ПВО ВСУ обратились к Зеленскому с просьбой отменить перевод в пехоту

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие одного из подразделений ПВО ВСУ обратились к Владимиру Зеленскому с просьбой отменить приказ о переводе специалистов зенитной установки ЗУ-23-2 и других комплексов в пехотные части, опасаясь снижения боеспособности.

    Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому, сообщает ТАСС. Они просят отменить приказ о переводе их в пехотные части. В обращении военнослужащие подчеркивают, что их перевод из ПВО в пехоту негативно скажется на эффективности работы подразделения.

    В своем видео военнослужащие отмечают, что их специальные навыки и обучение связаны с управлением зенитными установками ЗУ-23-2, «Браунинг» и переносными зенитными ракетными комплексами. Они подчеркивают, что передислокация специалистов, обладающих такими узкопрофильными навыками, в сухопутные войска, может лишить ПВО значительного потенциала и снизить боеспособность на линии фронта.

    Авторы обращения также добавили, что они входят в состав мобильных огневых групп ПВО и выполняют соответствующие боевые задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ перевели 2 тыс. военных с тыловых должностей на фронт, а также перевели квалифицированных военных специалистов и медиков в штурмовики в ответ на усиление наступления российских войск из-за опасений обрушения фронта.

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    17 января 2025, 12:57 • Новости дня
    Байден обещал Путину не размещать ядерное оружие на Украине
    Байден обещал Путину не размещать ядерное оружие на Украине
    @ Leigh Vogel/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Президент США Джо Байден заявил на канала MSNBC, что пообещал президенту России Владимиру Путину в начале спецоперации не размещать ядерное оружие на Украине и не допускать ее вступления в НАТО.

    Байден подтвердил, что в одном из разговоров с Путиным обещал не размещать ядерное оружие на Украине. Американский лидер также сказал, что Украина не станет членом НАТО, пока ее система не претерпит значительных изменений, передает РИА «Новости».

    На вопрос ведущего MSNBC о том, обсуждал ли он с Путиным недопустимость применения ядерного оружия, Байден ответил положительно, однако не сообщил точную дату этого разговора.

    Президент США также подчеркнул, что США не намерены возвращать ядерное оружие на Украину. Он отметил, что страна уже вывезла ядерное оружие с Украины и не планирует его возвращать.

    Байден добавил, что США продолжат помогать Украине развиваться, но предоставление ядерного оружия и вступление в НАТО для Украины не планируются.

    В ноябре прошлого года президент Владимир Путин утвердил поправки в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания, уточнив параметры применения ядерного оружия (ЯО). Теперь Москва, согласно документу, рассматривает агрессию неядерной страны при поддержке ядерной в качестве совместного нападения двух сторон.

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    17 января 2025, 12:34 • Новости дня
    За две первые недели года освобождены четыре курских населенных пункта
    За две первые недели года освобождены четыре курских населенных пункта
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе наступления в январе российские войска освободили четыре населенных пункта в Курской области, включая Александрию и Леонидово, сообщило российское Министерство обороны.

    ВС России продолжают наступление в Курской области, освободив 63,2% ранее оккупированной территории, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    В ходе этих действий подразделения группировки войск «Север» за первые две недели января освободили четыре населенных пункта: Александрию, Леонидово, Русское Поречное и Кругленькое.

    Особо отличились воинские части 7-й и 76-й гвардейских десантно-штурмовых дивизий ВДВ, 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ, 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота, а также 1427-го мотострелкового полка.

    ВСУ попытались контратаковать в направлении хутора Бердин, они хотели остановить наступление российских войск. Благодаря совместным действиям подразделений «Ахмат» 42-й гвардейской мотострелковой дивизии и 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ВДВ, противник понес значительные потери и был вынужден отступить.

    За январь потери ВСУ на Курском направлении составили более 5,6 тыс. военнослужащих и свыше 570 единиц техники, включая 40 танков и 213 БМП. За последние сутки потери украинской армии составили более 230 военнослужащих, а также несколько единиц бронетехники и артиллерии.

    Всего с начала боевых действий ВСУ потеряли более 52 тыс. военнослужащих и значительное количество военной техники.

    Ранее командир одной из групп спецназа «Ахмат» сообщал, что в Курскую область перебрасываются резервные подразделения и техника НАТО для поддержки контратак ВСУ.

    В прошлые сутки в этом регионе ВСУ потеряли свыше 210 человек.

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    18 января 2025, 01:38 • Новости дня
    Украина перенесет часть электронных госреестров в Латвию и Эстонию

    Украина решила частично разместить инфраструктуру госреестров в Латвии и Эстонии

    Tекст: Денис Тельманов

    После кибератаки на госреестры Украина намерена разместить их часть в странах ЕС, включая Латвию и Эстонию.

    Украина после недавней кибератаки на государственные реестры намерена разместить часть их инфраструктуры в странах Европейского союза. Об этом, пишет ТАСС, сообщила украинский министр юстиции Ольга Стефанишина. В частности, предполагается, что размещение будет осуществлено в Латвии и Эстонии.

    После атаки 19 декабря, как заявил Минюст Украины, единые и государственные реестры, а также сайты министерства и других связанных структур оказались недоступны. Частичное восстановление реестров, согласно заявлениям, должно было занять до двух недель, однако процесс до сих пор не завершен. В результате сбоя было отключено множество электронных сервисов, включая услуги ЗАГСов, регистрацию имущественных прав и другие важные операции.

    Кибератака вызвала значительные задержки в обработке данных и оказала существенное влияние на работу электронных сервисов, что вынудило украинские власти искать новые решения для обеспечения безопасности и устойчивости IT-инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США предъявили обвинения шести гражданам России в организации кибератак против Украины и стран НАТО, на Западе остановилась работа многих банков, аэропортов и больниц из-за сбоя операционной системы Windows, вызванного некорректным обновлением от CrowdStrike, при этом Россия практически не подверглась влиянию этих технических неполадок, а польское агентство РАР опубликовало сообщение о мобилизации 200 тыс. поляков для отправки на Украину, но затем его аннулировало.

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    17 января 2025, 21:43 • Новости дня
    Российские войска подняли флаг во Времевке ДНР

    Рогов сообщил о поднятии флага России в селе Времевка ДНР российскими бойцами

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска подняли флаг России на здании в селе Времевка в Донецкой народной республике, заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По его словам, бойцы 127-й мотострелковой дивизии группы «Восток» закрепились на позициях во Времевке, подняв флаг на одном из зданий по улице Партизанской, передает РИА «Новости». Село находится в непосредственной близости от Великой Новоселки.

    Ранее сообщалось, что силы РФ вошли на окраины Времевки, начав бои за освобождение территории от вооруженных сил Украины.

    Также, по словам Рогова, российские войска вошли в Зверево, южнее Красноармейска, начав там боевые действия. В этом районе подразделения продвигаются вперед. Зверево фактически является пригородом Красноармейска, который служит крупным логистическим узлом на северо-западе ДНР.

    Красноармейск, также известный как Покровск, является важным транспортным узлом, связывающим Донецк с другими регионами Украины, и через него проходят железнодорожные пути в Краматорск и Славянск.

    Минобороны сообщило, что ВС России за неделю освободили населенные пункты Шевченко, Песчаное, Украинка, Славянка, Калиново, Терны и Янтарное.

    До этого Минобороны сообщало, что подразделения группировки войск «Восток» подняли российский флаг над населенным пунктом Нескучное в Донецкой народной республике.

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    17 января 2025, 23:39 • Новости дня
    Байден заявил о совместных путешествиях с Си Цзиньпином по Тибету

    Джо Байден заявил о поездках с Си Цзиньпином общей протяженностью 27 тыс. км

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Джо Байден рассказал о совместном с председателем КНР Си Цзиньпином путешествии, в ходе которого они преодолели более 27 тыс. км и посетили Тибет.

    Президент США Джо Байден заявил, что во время своей политической карьеры преодолел в общей сложности более 27 тыс. км вместе с председателем КНР Си Цзиньпином. Как пишет ТАСС, Байден выступил на Конференции мэров в Вашингтоне и рассказал об этом путешествии, отметив, что они вместе с Си посетили Тибет.

    Байден объяснил, что их встречи с Си Цзиньпином продлились 90 часов. «Мы проехали 17 000 миль», – отметил он, добавив, что был с Си на Тибетском плато. По его словам, китайский лидер интересовался, как можно описать Америку одним словом, и Байден выбрал слово «возможности».

    Однако президент не уточнил, когда именно состоялось это путешествие и в каких обстоятельствах они встретились. При этом известно, что 82-летний Байден нередко допускает оговорки в своих выступлениях. В одном из последних, он произнес бессвязный набор слов при упоминании президента России Владимира Путина, что вызвало недоумение у слушателей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встретился президент США Джо Байден с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Лиме, чтобы обсудить предотвращение возможного конфликта между двумя государствами и сохранить отношения на уровне соперничества; на этой встрече лидеры приняли решение о важности сохранения контроля человека над искусственным интеллектом при управлении ядерным оружием; также Си Цзиньпин обсудил с Джо Байденом обвинения в масштабной кампании кибершпионажа, направленной на американские телекоммуникации.

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    17 января 2025, 22:44 • Новости дня
    Боец из Дагестана три недели оборонял блиндаж в одиночку рядом с ВСУ

    Боец из Дагестана Абдулаев три недели один защищал блиндаж в 200 метрах от противника

    Боец из Дагестана три недели оборонял блиндаж в одиночку рядом с ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Военнослужащий из Дагестана Магомед Абдулаев три недели держал оборону в блиндаже в одиночку, находясь всего в 200 метрах от позиций противника, и помог уничтожить вражескую роту, сообщили в администрации Буйнакского района.

    Военнослужащий из Буйнакского района Дагестана Магомед Абдулаев три недели оборонял блиндаж в зоне специальной военной операции. Значительную часть времени он находился в одиночестве с минимальным запасом еды и воды, передает РИА «Новости».

    Абдулаев (позывной Судья) вместе с товарищем держал оборону первые восемь дней, после чего остался один. Он находился всего в 200 метрах от противника и регулярно докладывал о перемещениях и использовании тяжелого вооружения ВСУ. Благодаря его координатам была уничтожена целая вражеская рота.

    Видео, записанное за 2,5 часа до Нового года, показывает, как Магомед поздравляет родных с праздником, желая им счастья и мирного неба. После смены, преодолев 10 километров на обмороженных ногах, он помог эвакуировать товарища.

    В настоящее время Магомед Абдулаев находится на лечении в московском госпитале, восстанавливаясь от обморожения.

    Ранее российский боец Закарья Алиев три недели в одиночку защищал опорный пункт, питаясь луком, добытым на бывших украинских позициях, прежде чем его эвакуировали при помощи дрона.

    До этого российский боец с позывным Хитман спас сослуживцев, остановив головой дрон-камикадзе ВСУ в Авдеевке.

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    17 января 2025, 21:50 • Новости дня
    Фицо: Оппозиция Словакии пообещала Зеленскому отправку войск на Украину

    Фицо: Оппозиция Словакии пообещала Зеленскому поддержку и отправку войск на Украину

    Tекст: Вера Басилая

    Оппозиционная партия «Прогрессивная Словакия» на встрече с Владимиром Зеленским в случае прихода к власти пообещала поддержать членство Украины в НАТО и отправить словацкие войска на ее территорию, заявил премьер-министр страны Роберт Фицо.

    Фицо выразил возмущение по поводу позиции прозападной оппозиции страны, указывая на то, что их действия могут ставить интересы Киева выше национальных, передает ТАСС.

    Премьер отметил, что представители партии «Прогрессивная Словакия» (ПС) встречались с главой Украины Владимиром Зеленским и пообещали поддержать вступление Украины в НАТО, а также возможность отправки словацких военных на Украину.

    Он подчеркнул, что такие обещания противоречат национальным интересам Словакии и вызывают беспокойство среди населения. Фицо отметил, что «Прогрессивная Словакия» демонстрирует некритичную поддержку Украины, игнорируя последствия для собственной страны. Визит представителей оппозиции в Киев, по мнению Фицо, подтверждает их приоритеты, которые не совпадают с интересами Словакии.

    Ранее украинское агентство УНИАН сообщило о встрече Зеленского с представителями словацкой оппозиции, включая лидера партии «Прогрессивная Словакия» Михала Шимечка. В ходе этой встречи обсуждались вопросы поддержки Украины и ее интеграции в НАТО.

    Роберт Фицо объявил о возможной встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским для обсуждения вопросов транзита российского газа через Украину.

    Вице-спикер парламента Словакии Андрей Данко сообщил о нападках после поездок в Россию и выступления в Госдуме, что привело к отмене его приглашения в Конгресс США. Данко также обвинил украинские власти в нецелевом использовании западной помощи, заявив, что выделенные деньги остаются у чиновников.

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