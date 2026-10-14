Значит ли, что в дизельной сделке России и США речь идет о конъюнктурном решении Трампа и позиции Кремля «с паршивой овцы хоть шерсти клок»? Вполне возможно. Если ослабление санкций и экспортные поставки никак не связаны со свободой принятия Кремлем решений на украинском направлении, то почему бы и нет?3 комментария
Прокуратура начала проверку из-за ограничений в московских аэропортах
Транспортная прокуратура начала проверку после введения ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропортах Московского авиаузла, сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
Сотрудники Московской межрегиональной транспортной прокуратуры контролируют соблюдение прав пассажиров во время задержек рейсов, сообщила прокуратура.
«Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организованы надзорные мероприятия. <…> поручено осуществлять мониторинг указанной ситуации в целях обеспечения прав пассажиров воздушного транспорта и оказания им соответствующих услуг», – заявили в пресс-службе.
В московских аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на использование воздушного пространства.
В среду из-за ограничений в аэропортах Москвы на запасные аэродромы перенаправили более 30 самолетов.
В воскресенье на другие площадки ушли более 25 летевших в столицу бортов.