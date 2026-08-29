Мэр Ростова-на-Дону сообщил о повреждениях от дронов двух домов

В Ростове-на-Дону дроны повредили два дома

Tекст: Катерина Туманова

«В результате воздушной атаки повреждения получили два многоквартирных дома в Пролетарском районе. Для жителей пострадавших домов разворачивается пункт временного размещения, в котором организованы спальные места, горячие напитки и питание», – написал он.

Скрябин уточнил, что на базе администрации Пролетраского района организована горячая линия.

Кроме того, около 4 часов утра мэр сообщал о работе сил ПВО.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу в семи районах Ростовской области ночью уничтожено более 70 дронов. Силы ПВО в течение пятницы уничтожили 112 украинских БПЛА над девятью регионами России. В Ростовской области введен режим ЧС из-за нарушения судоходства и работы портов.