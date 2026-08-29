Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Мэр Ростова-на-Дону сообщил о повреждениях от дронов двух домов
В Ростове-на-Дону дроны повредили два дома
В Пролетарском районе Ростов-на-Дону дроны повредили два многоквартирных дома, сообщил в Max-канале мэр города Александр Скрябин.
«В результате воздушной атаки повреждения получили два многоквартирных дома в Пролетарском районе. Для жителей пострадавших домов разворачивается пункт временного размещения, в котором организованы спальные места, горячие напитки и питание», – написал он.
Скрябин уточнил, что на базе администрации Пролетраского района организована горячая линия.
Кроме того, около 4 часов утра мэр сообщал о работе сил ПВО.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в ночь на пятницу в семи районах Ростовской области ночью уничтожено более 70 дронов. Силы ПВО в течение пятницы уничтожили 112 украинских БПЛА над девятью регионами России. В Ростовской области введен режим ЧС из-за нарушения судоходства и работы портов.