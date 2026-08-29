Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.0 комментариев
Посол Озеров раскрыл, в чьих интересах вооружают Молдавию
Посол Озеров заявил о вооружении Молдавии для Запада
Форсированное вооружение Кишинева происходит исключительно в интересах иностранных кураторов, планирующих прямое столкновение с Москвой к 2030 году, заявил посол России в Молдавии Олег Озеров.
«Курс официального Кишинева на форсированную милитаризацию обусловлен исключительно интересами западных кураторов, несбыточно жаждущих «стратегического поражения» России и заявляющих о подготовке к вооруженному столкновению с ней к 2030 году», – заявил он ТАСС.
Озеров добавил, что история на множестве примеров демонстрирует, как беспринципно Запад бросал в топку военных конфликтов в первую очередь своих сателлитов.
«Мы наблюдаем печальный опыт применения этой стратегии на Украине», – сказал дипломат.