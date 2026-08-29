Посол Озеров заявил о вооружении Молдавии для Запада

Tекст: Катерина Туманова

«Курс официального Кишинева на форсированную милитаризацию обусловлен исключительно интересами западных кураторов, несбыточно жаждущих «стратегического поражения» России и заявляющих о подготовке к вооруженному столкновению с ней к 2030 году», – заявил он ТАСС.

Озеров добавил, что история на множестве примеров демонстрирует, как беспринципно Запад бросал в топку военных конфликтов в первую очередь своих сателлитов.

«Мы наблюдаем печальный опыт применения этой стратегии на Украине», – сказал дипломат.