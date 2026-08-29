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Работу склада Ozon в Ростовской области приостановили после атаки БПЛА
Логистический центр Ozon в Ростовской области прекратил работу после атаки БПЛА
Логистический центр маркетплейса Ozon в Ростовской области временно прекратил работу после падения обломков беспилотника на территорию складов, сообщили в компании.
Работа логистического комплекса Ozon в Ростовской области приостановлена после атаки беспилотника, передают РИА «Новости». В компании уточнили, что решение принято для обеспечения безопасности сотрудников и проведения проверки экстренными службами.
«Мы на время остановили работу комплекса, чтобы экстренные службы осмотрели территорию и убедились, что находиться там абсолютно безопасно. Пока не принимаем здесь поставки продавцов, а те, что в пути – перенаправляем на другие объекты», – говорится в официальном сообщении маркетплейса.
Кроме того, из-за потенциальной угрозы эвакуировали персонал второго логистического центра Ozon в регионе. В результате инцидента никто не пострадал, сам объект повреждений не получил.
Ранее губернатор области Юрий Слюсарь информировал, что обломки БПЛА повредили два многоквартирных дома в Ростове-на-Дону и были найдены на территории складских помещений.
До этого объекты Ozon в Оренбурге и Уфе подверглись атаке беспилотников.
В ночь на пятницу в семи районах Ростовской области ночью уничтожено более 70 дронов.