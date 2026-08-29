Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников

Системы противовоздушной обороны сбили три направлявшихся к российской столице дрона

Tекст: Дмитрий Зубарев

Градоначальник Сергей Собянин в своем официальном аккаунте на социальной платформе MAX проинформировал жителей об отражении атаки на город. «Три БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – заявил мэр. Глава города также уточнил, что в настоящее время на местах падения обломков сбитых аппаратов оперативно работают специалисты профильных экстренных служб, которые ликвидируют последствия происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 августа мэр столицы сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников.

За несколько дней до этого дежурные силы ПВО перехватили над территорией страны 396 дронов самолетного типа.

Пятого августа средства противовоздушной обороны уничтожили 200 украинских аппаратов над регионами России.