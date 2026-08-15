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Археологи обнаружили уникальную гробницу X века под Суздалем
В Суздальском Ополье нашли редкую гробницу X века
Исследователи раскопали монументальную погребальную камеру, которая заставит пересмотреть историю формирования элиты на северо-востоке Древней Руси.
Российские археологи совершили открытие мирового уровня в Суздальском Ополье, обнаружив редчайшую гробницу X века, передает «Интерфакс».
Находка сделана совместной экспедицией Института археологии РАН и Государственного исторического музея.
«Археологические раскопки 2026 года на памятнике Гнездилово принесли ученым открытия мирового уровня. В ходе расширения поисковых зон исследователи не просто обнаружили новые элитные захоронения XI века, но и совершили настоящую сенсацию – нашли редчайшую «камерную» гробницу X века», – сообщили в Институте археологии РАН. Ученые исследовали три новых участка и нашли 15 захоронений.
В центре могильника находилась погребальная камера знатного мужчины. Вместе с ним были захоронены боевой конь и собака, а личные вещи подчеркивают высокий статус покойного. Исследователи отмечают, что подобных памятников известно ничтожно мало, и этот обряд является редким феноменом культуры X века.
До этого престижные могилы с оружием в Суздальской земле относили к XI веку, считая, что ранее здесь не было постоянной элиты. Новая находка, близкая к элитарным комплексам Смоленской земли и Среднего Поднепровья, доказывает, что Суздальское Ополье стало важным центром для древнерусской знати гораздо раньше.
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