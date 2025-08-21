Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.0 комментариев
Археологи обнаружили древнейшую печать князя Ярослава Мудрого
Древнейшую печать Ярослава Мудрого нашли при раскопках на Ярославовом дворище
В ходе раскопок на Ярославовом дворище археологи нашли свинцовую печать Ярослава Мудрого, связав ее с периодом его княжения в Новгороде в XI веке.
Археологи Института археологии РАН обнаружили в Великом Новгороде уникальную свинцовую печать князя Ярослава Мудрого во время спасательных раскопок на Ярославовом дворище, передает ТАСС.
Эта находка стала первой, связанной с княжением Ярослава во времена его правления в Новгороде с 1010 по 1019 годы, и второй подобной находкой в истории города.
Как сообщил замдиректора Института археологии РАН Петр Гайдуков, «находка представляет собой одну из древнейших русских печатей. Ее можно уверенно связывать с деятельностью Ярослава Владимировича: такими буллами он мог удостоверять документы во время своего новгородского княжения. Обнаружение печати имеет чрезвычайно важное научное значение».
На одной стороне печати изображен святой Георгий с копьем, на другой – княжеский знак в виде трезубца с кружком, а по окружности видны следы греческой надписи. По мнению исследователей, печать сходна по композиции с редкими монетами Ярослава Владимировича «Ярославль сребром», которых сохранилось всего восемь экземпляров.
До этого единственная подобная печать была найдена в Новгороде в 1994 году на Троицком раскопе. Новая находка спустя 31 год подтверждает предположения нумизматов XIX века о существовании буллы с изображением святого Георгия и княжеским знаком.
Исследователи подчеркивают, что находка доказывает: Ярославово дворище уже в XI веке было важным общественно-политическим центром Новгорода. Ученые считают, что отсутствие культурных слоёв этого периода связано с масштабными земляными работами в более позднее время.
