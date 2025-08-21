Археологи обнаружили древнейшую печать князя Ярослава Мудрого

Древнейшую печать Ярослава Мудрого нашли при раскопках на Ярославовом дворище

Tекст: Мария Иванова

Археологи Института археологии РАН обнаружили в Великом Новгороде уникальную свинцовую печать князя Ярослава Мудрого во время спасательных раскопок на Ярославовом дворище, передает ТАСС.

Эта находка стала первой, связанной с княжением Ярослава во времена его правления в Новгороде с 1010 по 1019 годы, и второй подобной находкой в истории города.

Как сообщил замдиректора Института археологии РАН Петр Гайдуков, «находка представляет собой одну из древнейших русских печатей. Ее можно уверенно связывать с деятельностью Ярослава Владимировича: такими буллами он мог удостоверять документы во время своего новгородского княжения. Обнаружение печати имеет чрезвычайно важное научное значение».

На одной стороне печати изображен святой Георгий с копьем, на другой – княжеский знак в виде трезубца с кружком, а по окружности видны следы греческой надписи. По мнению исследователей, печать сходна по композиции с редкими монетами Ярослава Владимировича «Ярославль сребром», которых сохранилось всего восемь экземпляров.

До этого единственная подобная печать была найдена в Новгороде в 1994 году на Троицком раскопе. Новая находка спустя 31 год подтверждает предположения нумизматов XIX века о существовании буллы с изображением святого Георгия и княжеским знаком.

Исследователи подчеркивают, что находка доказывает: Ярославово дворище уже в XI веке было важным общественно-политическим центром Новгорода. Ученые считают, что отсутствие культурных слоёв этого периода связано с масштабными земляными работами в более позднее время.

Как писала газета ВЗГЛЯД, историки продолжают обсуждать, считать ли 1147 год началом Москвы.

Ранее на этой неделе ученые обнаружили древнейшие луки и стрелы в Азии.

Тульские археологи также нашли следы неизвестных племен на верхней Оке.



