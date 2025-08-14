Тульские археологи нашли следы неизвестных племен на верхней Оке

Тульские археологи обнаружили признаки мощинской и ново-клейменовской культур на Оке

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тульские археологи обнаружили следы ранее неизвестных племен на городище, расположенном на правобережье верхней Оки, передает РИА «Новости». Находки относятся к кладовым комплексам середины III века, найденным недалеко от города Одоева в Тульской области, и могли принадлежать двум разным племенам, сменявшим друг друга в этом регионе.

По данным Государственного музея-заповедника «Куликово поле», речь идет о памятниках мощинской и ново-клейменовской археологических культур. Ученые отмечают, что поселение было защищено древними деревоземляными укреплениями, сохранившимися до наших дней в виде валов. Городище находится в районе засечных лесов, которые остаются практически в первозданном виде с XVI века и содержат множество археологических памятников.

Алексей Воронцов, заведующий отделом археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН, рассказал: «К сожалению, нам не известно название этого довольно крупного племени, которое занимало территорию размером примерно 300 на 300 км. Наиболее поздние оставленные им памятники датируются серединой VII века, а материальные следы этого населения прослеживаются вплоть до эпохи создания Древнерусского государства. Письменных исторических источников для этого региона в III веке, к сожалению, нет».

Археологи считают, что мощинская культура была близка к раннеславянскому кругу, а ее носители впоследствии смешались с вятичами. Предшествовавшие им на этих землях загадочные племена, оставившие памятники типа Ново-Клейменово, пришли с верхнего Дона под влиянием сарматской культуры, но также были продолжателями местных северных традиций.

