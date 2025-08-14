Противник в лице не только Украины, но и стран Запада, осознал, что он не сможет нанести нам военное поражение. Длительная борьба на истощение тоже дает свои плоды – ВСУ получают один прорыв фронта за другим. В этих условиях противник, вероятно, готов заключать мир – но не такой, который позволит России достигнуть целей спецоперации.5 комментариев
Тульские археологи нашли следы неизвестных племен на верхней Оке
Тульские археологи обнаружили признаки мощинской и ново-клейменовской культур на Оке
В ходе раскопок в районе верхней Оки археологи обнаружили предметы, которые могли принадлежать разным древним племенам, сменявшим друг друга.
Тульские археологи обнаружили следы ранее неизвестных племен на городище, расположенном на правобережье верхней Оки, передает РИА «Новости». Находки относятся к кладовым комплексам середины III века, найденным недалеко от города Одоева в Тульской области, и могли принадлежать двум разным племенам, сменявшим друг друга в этом регионе.
По данным Государственного музея-заповедника «Куликово поле», речь идет о памятниках мощинской и ново-клейменовской археологических культур. Ученые отмечают, что поселение было защищено древними деревоземляными укреплениями, сохранившимися до наших дней в виде валов. Городище находится в районе засечных лесов, которые остаются практически в первозданном виде с XVI века и содержат множество археологических памятников.
Алексей Воронцов, заведующий отделом археологии эпохи Великого переселения народов и раннего Средневековья Института археологии РАН, рассказал: «К сожалению, нам не известно название этого довольно крупного племени, которое занимало территорию размером примерно 300 на 300 км. Наиболее поздние оставленные им памятники датируются серединой VII века, а материальные следы этого населения прослеживаются вплоть до эпохи создания Древнерусского государства. Письменных исторических источников для этого региона в III веке, к сожалению, нет».
Археологи считают, что мощинская культура была близка к раннеславянскому кругу, а ее носители впоследствии смешались с вятичами. Предшествовавшие им на этих землях загадочные племена, оставившие памятники типа Ново-Клейменово, пришли с верхнего Дона под влиянием сарматской культуры, но также были продолжателями местных северных традиций.
