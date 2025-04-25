В Перу обнаружили захоронение знатной женщины цивилизации Караль

Археологи обнаружили в Перу захоронение знатной женщины цивилизации Караль

Tекст: Ирма Каплан

Археологи обнаружили на участке Асперо перуанского побережья, где ранее была муниципальная свалка, гробницу знатной женщины цивилизации Караль, которой было от 20 до 35 лет на момент смерти. Находке приблизительно 5 тыс. лет, передает Reuters.

Особенность погребения – мантия из синих и коричневых перьев, вероятно, амазонской птицы ара, корзины с подношениями, тыквами и клювом тукана вокруг тела, говорят о высоком положении дамы и большом почтении к ней.

«Это важное захоронение, поскольку в нем есть элементы, которые соответствуют женщине высокого статуса», – отметил археолог Давид Паломино.

По его словам, способ, каким было завернуто тело, а также сохранность кожи, волос и ногтей, свидетельствуют о знатном происхождении женщины.

Паломино подчеркнул, что находка указывает на важную роль женщин в цивилизации Караль, а не только мужчин, как считалось ранее. Ученые полагают, что Караль развивалась в изоляции от других древних цивилизаций, таких как египетская, китайская и шумерская. Цивилизация Караль существовала около 3 тыс. лет до н.э.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, археологи в египетской Саккаре обнаружили гробницу сына фараона Усеркафа, уникальную ложную дверь из гранита и статуи фараона Джосера с семьей.