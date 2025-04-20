Археологи нашли в Египте гробницу сына фараона Усеркафа и статую Джосера

Tекст: Ольга Иванова

Египетская археологическая миссия во время раскопок в районе Саккара, расположенном к югу от Каира, обнаружила гробницу принца Васер-иф-ре, сына первого правителя V династии Древнего Египта Усеркафа. В официальном заявлении министерства туризма и древностей Египта отмечается, что это открытие было сделано в древнем некрополе, который известен своими памятниками и захоронениями с I династии, сообщает РИА «Новости».

В ходе работ археологи нашли огромную ложную дверь, изготовленную из розового гранита, высота которой достигала 4,5 метра при ширине 1,15 метра. Генсек Высшего совета по делам древностей Египта Мухаммед Исмаил Халед заявил, что подобная по размерам ложная дверь обнаружена впервые в истории исследований Древнего Египта.

Знаменитый археолог Захи Хавасс сообщил, что внутри гробницы были найдены статуи фараона Джосера, его супруги и десяти дочерей. Исследования показали, что эти статуи изначально находились в помещении у ступенчатой пирамиды Джосера, однако позднее были перемещены в гробницу Васер-иф-ре в рамках исторических событий более поздних эпох.

Ранее в месте древнего города Абидос археологи нашли гробницу фараона, относящуюся к «потерянной» династии, возраст которой может составлять 3,6 тыс. лет.