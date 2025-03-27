NYT: Археологи нашли гробницу неизвестного фараона в Египте

Tекст: Валерия Городецкая

Как пишет The New York Times, команда египетских и американских археологов обнаружила гробницу неизвестного фараона в древнем городе Абидос на левом берегу Нила в Египте, передает ТАСС. Возраст находки составляет приблизительно 3,6 тыс. лет. Гробница расположена на глубине более 7 метров и состоит из нескольких комнат с высокими сводчатыми потолками.

Первая подобная находка в Абидосе была совершена более 10 лет назад, и она стала доказательством существования «потерянной» царской династии. Руководитель раскопок Джозеф Вегнер отметил: «Это новая глава в исследовании этой династии. Это довольно волнительно».

Обнаруженная гробница имеет сходство с усыпальницей царя Сенеб-Кея, найденной в 2014 году, что позволяет предположить, что неизвестный фараон мог быть одним из первых членов династии Абидоса. На стенах гробницы сохранились расписные украшения, изображающие богиню Изиду и ее сестру Нефтиду.

Однако гробница сильно пострадала от времени и ограблений, совершенных около 1,7 тыс. лет назад. Останки, найденные в ней, неопознаваемы, а имя фараона на папирусных полосах неразборчиво. Вегнер предположил, что в гробнице могли быть похоронены царь Сенайиб или фараон Пэнтджени.

Ранее испанская газета Marca писала, что ученые якобы обнаружили под пирамидой Хефрена в Гизе сеть подземных сооружений, включая пятиуровневые структуры и спиральные колодцы, уходящие на сотни метров вглубь.