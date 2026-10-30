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США продлили лицензию на работу компании NIS
США продлили лицензию на работу компании NIS до 11 декабря
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США продлило до 11 декабря операционную лицензию для попавшей под санкции российско-сербской компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»).
Лицензия продлена до 11 декабря, передает ТАСС со ссылкой на Радио и телевидение Сербии. Отмечается, что NIS направила запрос в OFAC на продление текущей операционной лицензии 24 октября. Срок ее действия истекал 30 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сербская нефтяная компания NIS запросила у Минфина США продление лицензии для продолжения деятельности после 30 октября.
В прошлом месяце американское министерство финансов продлило на один месяц лицензию на операционную деятельность для NIS.
В сентябре предприятие направило американским властям запрос на продление лицензии.