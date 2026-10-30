  • Новость часаЛантратова сообщила о завершении гуманитарной миссии в Алешках
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В одной из стран Евросоюза закончился асфальт
    Ушаков: Киев вновь проигнорировал призывы Трампа прекратить удары по НПЗ
    Журова объяснила успехи российских юниоров на международных турнирах
    Российское мороженое вызвало ажиотаж среди африканских предпринимателей
    Президент Ганы поблагодарил Путина за поставки «Спутника V»
    Глава МИД Германии решил сфотографироваться с Лавровым на встрече G20
    Плавучими АЭС Росатома заинтересовались девять стран Африки
    Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами
    Новак: Россия планирует продлить запрет на экспорт дизеля с исключениями
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Первопричины СВО следует искать на Западе

    Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Немцам не хватает российского влияния

    Канцлер Мерц заявляет, что больше всего его беспокоит «не экономика ФРГ, не Евросоюз, не Америка и не Китай, а влияние России на наше общество». То есть на их, германское, общество. Чувак, ты серьезно?

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Быть или не быть империей – это очень русский выбор

    Самое, наверное, важное в фильме «Рождение империи» о Петре I и событиях, определивших дальнейшее развитие России, который вышел на российские экраны, – то, что рождение империи – это процесс, в который вовлечен весь народ.

    13 комментариев
    30 октября 2026, 20:00 • Новости дня

    США продлили лицензию на работу компании NIS

    США продлили лицензию на работу компании NIS до 11 декабря

    Tекст: Валерия Городецкая

    Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США продлило до 11 декабря операционную лицензию для попавшей под санкции российско-сербской компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»).

    Лицензия продлена до 11 декабря, передает ТАСС со ссылкой на Радио и телевидение Сербии. Отмечается, что NIS направила запрос в OFAC на продление текущей операционной лицензии 24 октября. Срок ее действия истекал 30 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сербская нефтяная компания NIS запросила у Минфина США продление лицензии для продолжения деятельности после 30 октября.

    В прошлом месяце американское министерство финансов продлило на один месяц лицензию на операционную деятельность для NIS.

    В сентябре предприятие направило американским властям запрос на продление лицензии.

    28 октября 2026, 11:13 • Новости дня
    Новые власти Сербии объявили о пересмотре отношений с ЕС

    Politico: Победившая на выборах сербская оппозиция пересмотрит отношения с ЕС

    Новые власти Сербии объявили о пересмотре отношений с ЕС
    @ Petr David Josek/AP/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Победившее на парламентских выборах в Сербии оппозиционное движение «Студенческий список» намерено пересмотреть отношения с Евросоюзом и сделать приоритетом национальные интересы.

    Одержавшее победу на выборах оппозиционное движение «Студенческий список» планирует отменить многие решения бывшего президента Сербии Александра Вучича и перезагрузить отношения с Брюсселем, пишет Politico.

    «Александр Вучич выступал в качестве контактного лица по всем вопросам, игнорируя при этом все законы страны, включая конституцию», – заявил будущий депутат от победившего движения Югослав Гашич.

    По его словам, новая власть не хочет изоляции от Европы, но считает необходимым сместить приоритеты в диалоге с Евросоюзом и ставить на первое место интересы Сербии. Представитель аналитического центра «Центр европейской политики» Срджан Майсторович добавил, что Евросоюз может легко потерять авторитет, если продолжит игнорировать проблемы с демократией в Сербии ради сотрудничества с одним политиком.

    Движение «Студенческий список» выросло из массовых протестов, начавшихся после обрушения крыши железнодорожного вокзала в 2024 году, жертвами которого стали 16 человек. Тогда студенты обвинили в трагедии коррупцию при заключении государственных строительных контрактов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник оппозиционное движение «Студенческий список» набрало 52,54% голосов избирателей на парламентских выборах в Сербии. Политолог Николай Межевич предупредил о риске скатывания «Студенческого списка» в антироссийский курс. В прошлом месяце Александр Вучич ушел с поста президента страны.

    Комментарии (4)
    27 октября 2026, 21:37 • Новости дня
    Кабмин засекретил информацию об экспорте нефти и нефтепродуктов

    Tекст: Вера Басилая

    Нефть и нефтепродукты включены в перечень товаров, информация о которых подлежит ограничению в соответствии с сентябрьским указом президента об информации в сфере ТЭК, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    Согласно документу, в перечень кодов товаров в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности вошла позиция «нефть и нефтепродукты», передает ТАСС.

    Кроме того, ограничен доступ к информации таможенной статистики об экспорте, данным об объемах переработки и производства товаров российскими НПЗ, а также к информации о планируемых объемах реализации нефтепродуктов на биржевых торгах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент России Владимир Путин подписал указ об ограничении доступа к информации в сфере топливно-энергетического комплекса.


    Комментарии (6)
    30 октября 2026, 18:38 • Видео
    Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

    Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 16:51 • Новости дня
    «Студенческий список» потребовал отставки глав спецслужб и полиции Сербии

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Представители победившего на выборах в Сербии оппозиционного движения «Студенческий список» потребовали отставки руководителей полиции и спецслужб республики.

    Победивший на выборах в Сербии оппозиционный «Студенческий список» требует, чтобы директор Агентства безопасности и информации Владимир Орлич немедленно ушел в отставку, пишет ТАСС.

    «Учитывая, что Агентство безопасности и информации до сих пор действовало скорее как инструмент обеспечения безопасности конкретной партии, а не государства, «Студенческий список» требует, чтобы директор спецслужбы Владимир Орлич немедленно ушел в отставку», – заявила представитель движения Светлана Станаревич.

    Она отметила, что сотрудники агентства должны прекратить деятельность по дискредитации оппонентов и вернуться к законным полномочиям. Также объединение настаивает на отставке руководителей Военно-разведывательного агентства и полиции Сербии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционное движение «Студенческий список» набрало 52,54% голосов избирателей на парламентских выборах в Сербии, обойдя коалицию бывшего президента страны Александра Вучича.

    В среду один из основателей «Студенческого списка» Радомир Саичич заявил об отказе движения вводить санкции против России.

    В четверг генеральный директор Радио и телевидения Сербии Маня Грчич объявила об уходе с должности после требований «Студенческого списка».

    Комментарии (11)
    28 октября 2026, 09:56 • Новости дня
    Победивший в Сербии «Студенческий список» отказался от антироссийских санкций

    Победивший в Сербии «Студенческий список» отверг введение санкций против России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Движение «Студенческий список», победившее на парламентских выборах в Сербии, не будет вводить санкции против России, заявил один из его основателей Радомир Саичич.

    «Как мы и указали в своей программе, «Студенческий список» не выступает за введение санкций против России», – заявил академик Сербской академии наук и искусств, доктор Радомир Саичич РИА «Новости».

    Саичич отметил, что Сербия сама испытала на себе последствия санкций и понимает их неэффективность в решении проблем. Проблемы нужно решать путем диалога и переговоров, а не ограничительными мерами, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду директор госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил о сохранении поставок российского газа после прошедших парламентских выборов.

    Во вторник представитель партии «Студенческий список» Йово Бакич сообщил об отказе движения поддерживать санкции против России.

    В понедельник бывший президент страны Александр Вучич предупредил о введении новыми властями Сербии санкций против Москвы к весне.

    Комментарии (0)
    27 октября 2026, 22:21 • Новости дня
    Минэнерго США допустило рост числа танкеров с российским дизелем

    CNBC: Глава Минэнерго США допустил рост поставок дизельного топлива из России

    Минэнерго США допустило рост числа танкеров с российским дизелем
    @ Ramon Espinosa/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава министерства энергетики США Крис Райт не исключил увеличения количества танкеров с российским дизельным топливом, направляющихся в Соединенные Штаты.

    Министр энергетики США Крис Райт допустил увеличение числа торговых судов, доставляющих российское дизельное топливо в американские порты, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал CNBC.

    Во время телевизионного интервью журналисты поинтересовались у главы американского ведомства, могут ли начаться новые поставки топлива из России после отправки первого судна. «Вполне возможно», – ответил Райт.

    До этого специальный представитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и руководитель РФПИ Кирилл Дмитриев официально анонсировал отправку в Соединенные Штаты первого танкера с российским дизельным топливом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник американская администрация начала рассматривать возможность вывода из-под санкций Российского фонда прямых инвестиций на фоне переговоров о поставках дизельного топлива в США.

    Глава МИД Сергей Лавров назвал поставки российского дизельного топлива в Соединенные Штаты прагматичной деловой договоренностью без политических условий.

    В пятницу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о начале поставок топлива в рамках договоренностей с Вашингтоном.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 05:20 • Новости дня
    Сьерра-Леоне пригласила российские компании добывать нефть на шельфе

    Посол Столяров: Сьерра-Леоне заинтересована в добыче нефти с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Сьерра-Леоне выразила заинтересованность в привлечении российских компаний к освоению нефтегазового потенциала на морском шельфе, заявил посол России во Фритауне Андрей Столяров.

    «Отмечаем заинтересованность сьерралеонских партнеров в привлечении российских компаний к освоению нефтегазового потенциала страны, прежде всего, к геологоразведке и разработке перспективных месторождений углеводородов на морском шельфе», – заявил Столяров РИА «Новости».

    Посол отметил, что сейчас стороны устанавливают деловые контакты и обсуждают возможные форматы сотрудничества.

    Заявление прозвучало в преддверии третьего саммита и экономического и гуманитарного форума Россия-Африка, которые пройдут в Москве 28-29 октября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник посол Столяров сообщил о готовности посольства оказывать содействие российским компаниям в поиске партнеров в сфере золотодобычи в Сьерра-Леоне.

    Сьерра-Леоне предложила российскому бизнесу аренду земель под кофе. В 2025 году страна выразила желание разместить у себя заводы по сборке российских автомобилей.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 15:58 • Новости дня
    Пляжи Шарджи в ОАЭ закрыли из-за разлива нефти

    Пляжи Шарджи в ОАЭ закрыли из-за нефтяного пятна после утечки с танкера

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Власти эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах приняли решение временно закрыть городские пляжи в связи с приближением нефтяного пятна.

    Мера носит предупредительный характер и вызвана утечкой нефти с морского танкера, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительственную пресс-службу. «Пляжи города Шарджи временно закрыты в качестве меры предосторожности из-за морского загрязнения», – пояснили в Sharjah Media Office.

    Сейчас профильные службы эмирата предпринимают необходимые действия для защиты прибрежных территорий от загрязнения и обеспечения их безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу власти ОАЭ сообщили о разливе нефти с танкера у побережья эмирата Умм-эль-Кайвайн. В тот же день пляж Аль-Хамрия в Шардже закрыли из-за приближающегося нефтяного пятна.

    Ранее в стране уже закрывали пляжи после аналогичного происшествия.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 09:06 • Новости дня
    Глава «Сербиягаза» предсказал будущее поставок топлива из России после выборов

    Глава «Сербиягаза» Баятович: Сербия не останется без газа из России после выборов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сербия не останется без поставок российского газа после прошедших парламентских выборов, заявил директор госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович.

    «Я полностью уверен, что Россия не оставит Сербию без газа. Вопрос точно не будет стоять об объемах. Возможно, появится вопрос цены, если изменится отношение Сербии к России», – заявил Баятович агентству РИА «Новости».

    Он добавил, что по нынешнему договору Газпром до конца года поставит Сербии до 2,6 млрд кубометров газа, что составляет 90% потребностей страны. Нынешняя цена является дружеской и привилегированной, отметил Баятович.

    Ранее экс-президент Сербии Александр Вучич заявил, что в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным в сентябре обсудил поставки газа из РФ в Сербию. Он отметил, что рассчитывает на сохранение цены по 318 евро за 1000 кубических метров вместо рыночных 868 евро за тысячу кубов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее генеральный директор сербской госкомпании «Сербиягаз» Душан Баятович заявил о продлении договора на поставки российского природного газа еще на три месяца на прежних благоприятных условиях.

    Также глава наблюдательного совета компании «Сербиягаз» Александр Вулин заявил об огромной разнице в стоимости энергоносителей из России и западных стран.

    Баятович объявил о продлении текущего контракта на поставку российского газа на три месяца.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 13:30 • Новости дня
    Новак опроверг переговоры о возвращении нефтегазовых компаний США в Россию

    Новак: Россия не обсуждает возвращение компаний США в нефтегазовые проекты

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия в настоящее время не ведет переговоры с американскими компаниями об их возвращении в отечественные нефтегазовые проекты, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Сейчас нет таких переговоров», – ответил он на вопрос, обсуждает ли Москва возвращение таких корпораций, как ExxonMobil, передает РИА «Новости».

    При этом вице-премьер подчеркнул, что страна всегда была открыта для иностранных инвестиций. «Будут они возвращаться или нет, это зависит в первую очередь от них», – пояснил он в кулуарах форума «Россия – Африка».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Новак сообщил о возможности совместной работы России и США в Арктике над проектами сжиженного природного газа.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о приоритете российских интересов при временном управлении иностранными компаниями.

    В феврале 2025 года в РФПИ допустили возвращение американских нефтяных компаний на российский рынок.

    Комментарии (0)
    29 октября 2026, 05:45 • Новости дня
    Глава Радио и телевидения Сербии Грчич ушла в отставку

    Tекст: Антон Антонов

    Генеральный директор Радио и телевидения Сербии Маня Грчич объявила об уходе с должности после того, как победившее на парламентских выборах движение «Студенческий список» потребовало отставки руководства РТС.

    «Студенческий список» потребовал сменить руководство РТС из-за необъективного, по его мнению, освещения ситуации в стране, передает РИА «Новости».

    «Подаю в отставку с должности генерального директора РТС. Решение я приняла после внимательного рассмотрения обстоятельств, в которых общественный сервис сейчас функционирует. Считаю, что в интересах структуры нужно обеспечить беспрепятственное продолжение ежедневной работы», – говорится в заявлении Грчич.

    Она пожелала управляющему совету РТС безотлагательно обеспечить процесс руководства и законную передачу должности.

    В своем открытом письме «Студенческий список» также обратился к регулирующему органу электронных СМИ REM с требованиями проверить прошлую деятельность в сфере злоупотреблений и дискриминации в медиапространстве, а будущему созыву парламента предложил заполнить остававшиеся длительное время вакантными места в совете госрегулятора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победившее на парламентских выборах в Сербии движение «Студенческий список» сообщило, что намерено пересмотреть отношения страны с Евросоюзом и сделать приоритетом национальные интересы.

    Движение заявило о прекращении экспорта вооружений из Сербии в зоны военных конфликтов.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 10:33 • Новости дня
    У израильского посольства в Сербии произошел теракт

    У посольства Израиля в Сербии произошел теракт

    Tекст: Игорь Иножарский

    В Сербии вооруженный ножами мужчина напал на охранника у посольства Израиля, инцидент квалифицирован как теракт.

    Мужчина, вооруженный двумя ножами, напал на охранника у посольства Израиля в Сербии, сообщает Israel National News.

    Инцидент расценивается как террористическая атака.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе глава киевского режима Владимир Зеленский прибыл в Сербию в сопровождении усиленной охраны из-за опасений за свою безопасность. В апреле президент Сербии Александр Вучич рассказал об обнаружении взрывчатки рядом с магистральным газопроводом у границы с Венгрией. В том же месяце директор Военного агентства безопасности Сербии Джуро Йованич сообщил о наличии военной подготовки у подозреваемого в попытке этой диверсии мигранта.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 11:19 • Новости дня
    SCMP: Смена власти в Сербии приведет к проверкам китайских инвестпроектов

    Tекст: Вера Басилая

    Победа оппозиционного движения «Студенческий список» на парламентских выборах в Сербии может привести к пересмотру дипломатических отношений Белграда и Пекина и усилению контроля за китайскими инвестиционными проектами.

    Смена политического курса после поражения коалиции экс-президента Сербии Александра Вучича на парламентских выборах грозит охлаждением дипломатических связей между Белградом и Пекином, сообщает SCMP.

    По мнению опрошенных изданием экспертов, оппозиционное движение «Студенческий список» уделит особое внимание внутриполитическим проблемам, таким как прозрачность институтов и борьба с коррупцией.

    Научный сотрудник организации «Китайские наблюдатели в Центральной и Восточной Европе» Стефан Владисавлев отметил, что стремление нового правительства к ужесточению контроля над государственными контрактами неизбежно приведет к более тщательным проверкам китайских инвесторов.

    Предпосылкой для формирования движения «Студенческий список» стало обрушение бетонного козырька на железнодорожном вокзале в Нови-Саде в 2024 году, который реконструировался в рамках китайской инициативы «Один пояс, один путь». Трагедия унесла жизни 16 человек и спровоцировала массовые протесты, завершившиеся победой оппозиции на выборах. При этом Вучич и власти Китая отвергали причастность китайских подрядчиков к инциденту.

    Несмотря на возможные проверки, полный разрыв двусторонних связей маловероятен. Сербия остается ключевым партнером Китая в Европе, а Пекин является крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в экономику республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду победившее на парламентских выборах в Сербии оппозиционное движение «Студенческий список» объявило о намерении пересмотреть отношения с Евросоюзом.

    В понедельник грузинская оппозиция назвала поражение Вучича хорошим рассветом.

    Политолог Екатерина Энтина объяснила провал Сербской прогрессивной партии неспособностью прежних властей обеспечить расследование громких коррупционных дел.

    Комментарии (0)
    28 октября 2026, 11:10 • Новости дня
    Сербия показала в действии тяжелый самоходный миномет M-25

    The War Zone: Сербия впервые испытала 203-мм миномет на базе грузовика

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны Сербии опубликовало первые кадры применения нового тяжелого самоходного миномета TSMB M-25 калибра 203 миллиметра.

    Миномет TSMB M-25 представляет собой крупнокалиберный 203-миллиметровый миномет, установленный на относительно легкое трехосное колесное шасси грузовика FAP 2026, пишет The War Zone.

    Система разработана государственным Военно-техническим институтом Сербии и оснащена автоматизированным механизмом заряжания, который обеспечивает скорострельность до трех выстрелов в минуту. Орудие способно поражать цели на расстоянии до 12 км стандартными снарядами весом около 100 кг.

    Использование грузового шасси вместо традиционного гусеничного позволило снизить массу комплекса до 19 т. Ожидается, что высокая мобильность установки позволит сербским военным эффективно применять тактику «выстрелил и скрылся», оперативно меняя позицию после атаки укреплений противника.

    В понедельник новые сербские власти заявили о прекращении поставок оружия в зоны военных конфликтов.

    В начале месяца руководство Республики Сербской выразило намерение добиваться возвращения собственной армии.

    В марте министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о приверженности Москвы соглашениям с Белградом о недопущении поставок сербского вооружения на Украину.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 05:02 • Новости дня
    Стоимость нефти Brent поднялась выше 113 долларов за баррель

    Tекст: Антон Антонов

    Мировые котировки нефти в пятницу утром выросли, цена январских фьючерсов на Brent превысила 113 долларов за баррель, следует из данных торгов.

    Январские фьючерсы на нефть марки Brent поднимались в цене на 2,53% по сравнению с предыдущим закрытием и достигали 113,6 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 2,88% и достигла 104,94 доллара за баррель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца поставки нефти из стран Ближнего Востока превысили объемы, экспортировавшиеся до начала боевых действий США и Израиля против Ирана.

    Возвращение нефтяных танкеров в пролив не привело к ожидаемому снижению цен на сырье.

    Комментарии (0)
    30 октября 2026, 05:17 • Новости дня
    ExxonMobil и Chevron отменили визит в ОАЭ из-за угрозы безопасности

    Reuters: Руководство ExxonMobil и Chevron отменило визит в ОАЭ

    Tекст: Антон Антонов

    Американские компании ExxonMobil и Chevron отменили поездку генерального директора Даррена Вудса и президента по добыче Клея Неффа на нефтяную выставку ADIPEC в Объединенных Арабских Эмиратах из-за угрозы безопасности, сообщает Reuters.

    Руководители должны были посетить конференцию в Абу-Даби на следующей неделе, однако компании отменили их визиты из-за опасений по поводу возможных атак США на Иран и ответных ударов со стороны Тегерана, пишет Reuters.

    ExxonMobil и Chevron отказались комментировать ситуацию. Государственная энергетическая компания ОАЭ ADNOC переадресовала вопросы организатору мероприятия DMG.

    В DMG заявили о сильном представительстве США на выставке, где ожидается участие более 120 американских компаний. При этом в предоставленном организаторами списке подтвержденных спикеров представители ExxonMobil и Chevron отсутствуют.

    Отмечается, что ранее в октябре из-за конфликта на Ближнем Востоке несколько руководителей высшего звена энергетических компаний были исключены из расписания Всемирного нефтяного конгресса в Эр-Рияде. Мероприятие состоялось несмотря на атаки хуситов на столицу Саудовской Аравии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник правящее на севере Йемена движение хуситов «Ансар Алла» заявило об ударах по станциям перекачки нефти в Саудовской Аравии.

    На прошлой неделе государственная нефтегазовая компания Saudi Aramco перевела сотрудников штаб-квартиры на дистанционную работу после срабатывания сигнала тревоги.

    В середине месяца министерство энергетики страны сообщило об обстреле административного здания нефтяной компании в Дахране.

    Комментарии (0)
    Главное
    Дегтярев назвал решение CAS по допуску россиян концом дискриминации в хоккее
    Гендиректор Донецкой железной дороги погиб при атаке беспилотника ВСУ
    В Киеве началось возведение дополнительных переправ через Днепр
    США перебрасывают силы на Ближний Восток для новых ударов по Ирану
    Премьер Эстонии отказался смягчать антироссийскую риторику по просьбе США
    Разрисованный в Подмосковье особняк оказался домом Орбакайте
    Муртазин: Владельцам криптовалют стоит пересмотреть риски после атаки на Binance

    Россия предложила Африке уникальную СПГ-технологию

    Россия готова предложить африканским партнерам не только свой СПГ, но и технологию, не имеющую аналогов в мире. Россия уже отработала ее на своем арктическом проекте, и интерес к ней проявляли США для своего проекта на Аляске. Зачем Россия готова так вложиться в небогатый африканский континент? Подробности

    Перейти в раздел

    Новый созыв Госдумы расширил защиту прав граждан

    Первый месяц работы новой Госдумы оказался насыщенным: обновленный почти наполовину состав сразу приступил к обсуждению федерального бюджета – депутаты уже одобрили его в первом чтении. При этом параллельно шла работа и над другими законами, направленными на защиту детей, прав потребителей, заемщиков и других категорий граждан. Поэтому для новичков депутатского корпуса знакомство с парламентской практикой сразу перешло в работу над конкретными задачами, связанными в том числе с реализацией стратегических поручений президента. Подробности

    Перейти в раздел

    В Киеве переизобрели военную доктрину Гитлера

    Пророссийское подполье на Украине раскрыло список городов, которые по указу Владимира Зеленского переходят в режим «круговой обороны». Эту идею украинцы подсмотрели у гитлеровцев и уже практиковали прежде. На сей раз масштаб совершенно другой. А вот финал, вероятно, будет тот же. Подробности

    Перейти в раздел

    Пентагон запретил прибалтам русофобский шум

    «Не дразните русских» – Пентагон призвал европейских союзников по НАТО, особенно власти Эстонии, Латвии и Литвы, смягчить публичную риторику о якобы «российской угрозе». По словам экспертов, чрезмерный негатив в адрес Москвы со стороны европейцев стал проблемой для Вашингтона. Как отреагируют на американское требование европейские лидеры? Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зачем Китай наказал звезд мирового футбола

      Китай дал понять, что принял извинения Килиана Мбаппе, который ранее неудачно высказался об основателе КНР. До того звезду мирового футбола наказали показательно и жестоко. Но есть в этой истории одна странность...

    • После СВО нашел семью и новую жизнь

      Денис Махметов уходил на СВО добровольцем, не имея своего места в жизни. На передовой он многое понял про себя, преодолел страх и пережил тяжелое ранение. А затем начал новую жизнь в Москве.

    • Как спорт восстанавливает после ранений

      Коренной севастополец Егор Табаков с детства наблюдал крымские события. А когда повзрослел, пошел на СВО воевать за свою страну. Был готов вернуться со щитом или на щите, но ранение внесло свои коррективы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как отдыхаем на День народного единства в ноябре 2026 года: выходные, рабочие дни и 4 ноября

      В 2026 году День народного единства, 4 ноября, выпадает на среду и будет нерабочим праздничным днем. Длинных выходных в начале ноября не получится: 2 ноября, понедельник, и 5–6 ноября, четверг и пятница, остаются рабочими. Зато во вторник, 3 ноября, рабочий день сокращается на один час как предпраздничный. Рассказываем, как отдыхаем в ноябре 2026 года, сколько будет рабочих и выходных дней, как оплачивается работа 4 ноября и можно ли присоединить к празднику несколько дней отпуска.

    • Поверка счетчиков воды в 2026 году: сроки, как проверить в «Аршине» и что будет за просрочку

      Счетчики холодной и горячей воды нужно поверять до окончания межповерочного интервала, установленного для конкретного прибора. Если срок пропустить, показания счетчика перестанут учитывать по обычной схеме: первые три расчетных периода для жилого помещения плату в общем случае рассчитывают по среднемесячному потреблению, а затем переходят на норматив с повышающим коэффициентом. В 2026 году для холодной воды коэффициент составляет 3, тогда как для горячей воды сохраняется коэффициент 1,5. Рассказываем, как узнать срок поверки, проверить результат во ФГИС «Аршин», выбрать аккредитованную организацию и что делать, если поверка уже просрочена.

    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации