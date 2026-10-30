США продлили лицензию на работу компании NIS до 11 декабря

Tекст: Валерия Городецкая

Лицензия продлена до 11 декабря, передает ТАСС со ссылкой на Радио и телевидение Сербии. Отмечается, что NIS направила запрос в OFAC на продление текущей операционной лицензии 24 октября. Срок ее действия истекал 30 октября.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу сербская нефтяная компания NIS запросила у Минфина США продление лицензии для продолжения деятельности после 30 октября.

В прошлом месяце американское министерство финансов продлило на один месяц лицензию на операционную деятельность для NIS.

В сентябре предприятие направило американским властям запрос на продление лицензии.